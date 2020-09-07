كريستيانو رونالدو أول أوروبي يحرز 100 هدف مع منتخب بلاده

سجل كريستيانو رونالدو هدفه المئة مع منتخب البرتغال في مباراته خارج الديار أمام السويد في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم اليوم مساء الثلاثاء (8 سبتمبر/ أيلول 2020) لينضم إلى الإيراني علي دائي، وهما الوحيدان اللذان سجلا مئة هدف أو أكثر على المستوى الدولي.

وبعد أن تصدى حارس السويد روبن أولسن لعدة محاولات من رونالدو لم يهدر المهاجم البالغ من العمر 35 عاما الفرصة عندما حصل على ركلة حرة قبل الاستراحة. وسددها رونالدو قوية من فوق الحائط البشري لتسكن الشباك.

وهز رونالدو الشباك مجددا في الدقيقة 72 بتسديدة رائعة من خارج المنطقة لتتقدم البرتغال 2-صفر، ليصبح رصيد أهدافه الدولية 101 هدف حتى الآن.

وخاض رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني سابقا ومهاجم يوفنتوس الإيطالي حاليا اليوم المباراة رقم 165 له مع المنتخب البرتغالي. وأحرز الدون البرتغالي أول أهدافه مع المنتخب الأول للبرتغال في الهزيمة 1-2 أمام اليونان في بطولة أوروبا 2004، أي بعد عام من انضمامه لمنتخب البرتغال.

أما الإيراني علي دائي فسجل 109 أهداف مع منتخب بلاده.

ص.ش (رويترز، د ب أ)