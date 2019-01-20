كريستال بالاس يفوز على أندية البرميرليغ بلفتة إنسانية

بالرغم من خسارة نادي كريستال بالاس الإنجليزي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في مباراة مجنونة مع ليفربول، إلا أن مشجعي الفريق يحق لهم الفخر بلفتة إنسانية من ناديهم. ففي ظل انخفاض درجات الحرارة في القارة الأوروبية، قرر النادي فتح إحدى مقصورات ملعبه أمام المشردين لتكون مأوى للمحتاجين. وفتح ملعب سلهارست بارك أبوابه أمام عشرة مشردين لينعموا بليلة دافئة بعيداً عن الصقيع.

وبحسب موقع "سكاي سبورت" فإن هناك نحو ستة آلاف مشرد في العاصمة البريطانية لندن وحدها، وباتوا يواجهون أوقاتاً صعبة بسبب موجة البرد التي تضرب القارة الأوروبية.

وبهذه الالتفاتة الإنسانية بفتح مقصورة الملعب بعد انخفاض درجات الحرارة إلى ما تحت درجة التجمد، بات كريستال بالاس أول فريق لكرة القدم يساهم في دعم أولئك المشردين.

ووضع المسؤولون في الملعب عشرة أسرة لمنام المشردين مع تقديم وجبتي عشاء وفطور، كما أتاحوا لهم إمكانية غسل ملابسهم في منشآت الملعب. وقالت تقارير صحفية إن ثمانية مشردين استفادوا من هذا العرض حين انخفضت درجة الحرارة إلى درجتين تحت الصفر يوم الخميس الماضي. كما وعد المسؤولون بإيجاد أماكن بديلة في مركز العاصمة لندن إذا توجب تهيئة الملعب لمباريات الفريق.

ع.غ/ ع.ج