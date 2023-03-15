 كريدي سويس يقترض 45 مليار دولار من المركزي السويسري | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 16.03.2023

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أخبار

كريدي سويس يقترض 45 مليار دولار من المركزي السويسري

وسط مخاوف من اتساع نطاق الأزمة المالية، قال بنك كريدي سويس السويسري إنه سيقترض نحو 54 مليار دولار من البنك المركزي السويسري بعد فترة قصيرة من تراجع سعر سهمه إلى مستوى قياسي.

أولريش كورنر الرئيس التنفيذي لبنك كريدي سويس

قال أولريش كورنر الرئيس التنفيذي للمصرف إن التدابير التي اتخذتها الجهات المالية في سويسرا تظهر إجراءات حاسمة لتعزيز كريدي سويس

أعلن بنك كريدي سويس السويسري المتعثر عزمه اقتراض ما يصل إلى 50 مليار فرنك (54 مليار دولار) من البنك المركزي السويسري لتعزيز مجموعته بعد وقت قصير من تراجع سعر سهمه إلى مستوى قياسي منخفض.

مختارات

وقال كريدي سويس في بيان نشر في الساعات الأولى من صباح اليوم إن "كريدي سويس يتخذ تحركاً حاسماً لتعزيز سيولته النقدية بشكل احترازي، باعتزامه ممارسة خيار الاقتراض من البنك المركزي السويسري بما يصل إلى 50 مليار فرنك وفق آلية القرض المغطى بالإضافة إلى آلية سيولة قصيرة الأجل".

وأضاف البيان أن "كريدي سويس يعلن أيضاً عن عروض من شركة كريدي سويس إنترناشونال لإعادة شراء بعض سندات الدين الرئيسية للحصول على سيولة بنحو 3 مليارات فرنك".

تعهد بتوفير السيولة المالية

جاء هذا الكشف بعد ساعات فقط من إعلان البنك الوطني السويسري أن مستويات رأس المال والسيولة لدى كريدي سويس كافية، مع تعهده بتوفير السيولة إذا لزم الأمر. 

ويكافح بنك كريدي سويس لاستعادة ثقة المستثمرين بعد إعلان أحد كبار المساهمين استبعاد زيادة حصته مما أدى إلى تزايد فوضى سوق المال التي بدأت بانهيار مصرفي سيليكون فالي بنك وسيغنتشر بنك.

وتراجع سهم كريدي سويس الذي تعرض سابقا لسلسلة من الفضائح أكثر من 30 في المئة الأربعاء، وذلك بعدما رفض البنك الأهلي السعودي المساهم الرئيسي فيه تقديم المزيد من المساعدات المالية للعملاق المصرفي السويسري المتعثر ما أدى لتراجع سهم كريدي سويس أمس بنسبة 24.24%.

إلى جانب ذلك، حدثت عمليات سحب هائلة للأموال من قبل العملاء، بما في ذلك في قطاع إدارة الثروات، وهو أحد النشاطات التي يعتزم المصرف إعادة التركيز عليها كجزء من خطة إعادة هيكلة كبرى.

 

لا مؤشرات على مخاطر مُهددة

وفي محاولة لتهدئة مخاوف السوق، قال البنك المركزي السويسري وهيئة الرقابة على السوق المالية السويسرية مساء أمس إنهما سيدعمان كريدي سويس بالسيولة المطلوبة إذا لزم الأمر، وأضافا أنه لا توجد مؤشرات حالياً على وجود مخاطر تهدد المؤسسات المالية السويسرية بسبب انهيار البنكين الأمريكيين سيليكون فالي بنك وسيجنتشر بنك مؤخراً.

وقال أولريش كورنر الرئيس التنفيذي للمصرف في بيان "تُظهر هذه التدابير إجراءات حاسمة لتعزيز كريدي سويس بينما نواصل تحولنا الاستراتيجي".

وقال مصدر مطلع أمس إن كريدي سويس جروب طلب من البنك المركزي في سويسرا وهيئة الرقابة على السوق المالية إصدار بيان يعلن فيه دعمه للبنك.

تأثير الدومينو؟

وشهدت القيمة السوقية لمصرف كريدي سويس انخفاضا شديداً هذا الأسبوع بسبب مخاوف من انتقال عدوى انهيار مصرفين أميركيين بالإضافة إلى تقريره السنوي الذي أشار إلى "نقاط ضعف جوهرية". وسجّل المصرف خسارة صافية مقدارها 7.3 مليارات فرنك سويسري (7.8 مليارات دولار) لسنة 2022 المالية.

وفي التقرير السنوي للعام الماضي، قال البنك السويسري إن رقابته الداخلية على إعداد التقارير المالية حتى 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي و31 كانون الأول/ديسمبر قبل الماضي لم تكن فعالة. وأرجأ كريدي سويس نشر التقارير المالية للعام الماضي والتي كان مقرراً نشرها في 31 كانون الأول/ديسمبر، وذلك عقب دعوة من هيئة الأوراق المالية والتداول الأمريكية

ع.ح./ا.ف. (أ ف ب ، د ب أ)

  • مدخل الملجأ

    بالصور: ألمانيا تفتح أبواب المخبأ السري لمليارات الطوارئ!

    تمويه المدخل

    ينى البنك المركزي لجمهورية ألمانيا الاتحادية (ألمانيا الغربية) بين عامي 1962 و1964 ملجأ حصينا جدا على مساحة تقدر بنحو 8700 متر مربع في بلدة كوخم الصغير بولاية راينلاند بفالتس. الملجا من الخارج كان يبدو وكأنه مدرسة ومكان للتنزه. صحيح أن أهل البلدة كانوا يعرفون أن هناك ملجأ محصنا في المكان، لكن حتى الجيران الملاصقين له لم يعرفوا ماذا يحتوي.

  • درج يؤدي إلى عمق الملجأ

    بالصور: ألمانيا تفتح أبواب المخبأ السري لمليارات الطوارئ!

    على عمق 30 مترا تحت الأرض

    وتم اختيار موقع الملجأ عن دراية، حيث كان يعتقد أن وادي نهر "موزيل" يمكن أن يصمد أمام الارتدادات التي قد تنتج عن ضربة نووية. ففي هذا المكان السري جدا تم تخزين 15 مليار مارك ألماني، كعملة طوارئ بديلة.

  • عملة الطوارئ البلديلة

    بالصور: ألمانيا تفتح أبواب المخبأ السري لمليارات الطوارئ!

    عملة طوارئ بديلة

    خلال الحرب الباردة، كانت حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية (الغربية) في بون، تخشى من أن يتم تهريب كميات كبيرة من العملة المزيفة إلى البلاد. والنتائج ستكون حينها كارثية: فإذا انعدمت الثقة بالمارك الألماني، سينهار اقتصاد البلاد. لذلك تم اتخاذ قرار بطباعة عملة بديلة وتخزينها في هذا الملجأ.

  • باب حديدي مصفح ثقيل يحمي الخزنة

    بالصور: ألمانيا تفتح أبواب المخبأ السري لمليارات الطوارئ!

    أبواب حديدية مصفحة وثقيلة جدا

    الغرفة التي تم تخزين العملة فيها (الخزنة)، كان مسموحا لأشخاص قليلين جدا من البنك المركزي بالدخول إليها. الأرقام والمفاتيح السرية كانت مخبأة في مدينة فرانكفورت. ومن أجل حماية هذا المكان تم وضع حساسات في الجدران تعمل حين تحدث ضجة أو يقع اهتزاز، ولدى إنطلاق جرس الإنذار نتيجة ذلك كانت الشرطة المحلية تعرف بذلك مباشرة، ولكن من دون أن تعرف ماذا يوجد في هذا المخبأ!

  • صناديق العملة البديلة في الملجأ

    بالصور: ألمانيا تفتح أبواب المخبأ السري لمليارات الطوارئ!

    صناديق العملة البديلة

    تم طباعة نحو 15 مليار مارك ألماني من العملة البديلة على شكل نقود ورقية من فئه 10 و20 و50 و100 مارك وتخزينها في صناديق بالملجأ. وكان مخططا أن يتم سحب العملة القديمة في حال حدوث أزمة طارئة، واستبدالها بهذه العملة فورا. وكان موظفو البنك المركزي يفحصون كل ثلاثة أشهر حال الصناديق والعملة التي بداخلها.

  • تقنية اتصال قديمة في ملجأ كوخم

    بالصور: ألمانيا تفتح أبواب المخبأ السري لمليارات الطوارئ!

    تقنية قديمة من عصر آخر

    لم تكن العملة فقط مخبأة في الملجأ، وإنما كان يمكن الإقامة فيه لمدة أسبوعين بأمان في حال حدوث هجوم نووي. حيث كان هناك اتصال لاسلكي مباشر مع وزراة الداخلية الاتحادية في العاصمة بون، ومحركات ديزل لتوليد الكهرباء و18 ألف لتر من الوقود وخزان لمياه الشرب بسعة 40 ألف لتر.

  • الملجأ السابق للبنك المركزي في كوخم بولاية راينلاند بفالتس

    بالصور: ألمانيا تفتح أبواب المخبأ السري لمليارات الطوارئ!

    مكان لحماية الأشخاص أيضا

    في حالة الطوارئ كان هناك مكان لحماية 80 شخصا أيضا في الملجأ، مع غرف للنوم وأخرى للعمل وفلترات لتنقية الهواء. لكن ليس هناك معلومات حول الأشخاص الثمانين، الذين كان يمكن أن يلجأوا إلى هذا المكان في حال حدوث هجوم نووي.

  • الملجأ السابق للبنك المركزي لألمانيا الاتحادية

    بالصور: ألمانيا تفتح أبواب المخبأ السري لمليارات الطوارئ!

    إتلاف عملة الطوارئ عام 1988

    في عام 1988 تم اتخاذ قرار بإتلاف العملة البديلة، لأنها لم تعد عصية على التزوير، كما أن نظام الدفع الالكتروني جعل الأوراق النقدية أقل ضرورة. وبعد ذلك بقى الملجأ فارغا حتى عام 2014، حيث بيع لأحد المستثمرين وتم فتحه أمام الجمهور منذ عام 2016، وأصبح متحفا يمكن لأي شخص زيارته. إعداد: فيليب بول/ ع.ج