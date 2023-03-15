كريدي سويس يقترض 45 مليار دولار من المركزي السويسري

أعلن بنك كريدي سويس السويسري المتعثر عزمه اقتراض ما يصل إلى 50 مليار فرنك (54 مليار دولار) من البنك المركزي السويسري لتعزيز مجموعته بعد وقت قصير من تراجع سعر سهمه إلى مستوى قياسي منخفض.

وقال كريدي سويس في بيان نشر في الساعات الأولى من صباح اليوم إن "كريدي سويس يتخذ تحركاً حاسماً لتعزيز سيولته النقدية بشكل احترازي، باعتزامه ممارسة خيار الاقتراض من البنك المركزي السويسري بما يصل إلى 50 مليار فرنك وفق آلية القرض المغطى بالإضافة إلى آلية سيولة قصيرة الأجل".

وأضاف البيان أن "كريدي سويس يعلن أيضاً عن عروض من شركة كريدي سويس إنترناشونال لإعادة شراء بعض سندات الدين الرئيسية للحصول على سيولة بنحو 3 مليارات فرنك".

تعهد بتوفير السيولة المالية

جاء هذا الكشف بعد ساعات فقط من إعلان البنك الوطني السويسري أن مستويات رأس المال والسيولة لدى كريدي سويس كافية، مع تعهده بتوفير السيولة إذا لزم الأمر.

ويكافح بنك كريدي سويس لاستعادة ثقة المستثمرين بعد إعلان أحد كبار المساهمين استبعاد زيادة حصته مما أدى إلى تزايد فوضى سوق المال التي بدأت بانهيار مصرفي سيليكون فالي بنك وسيغنتشر بنك.

وتراجع سهم كريدي سويس الذي تعرض سابقا لسلسلة من الفضائح أكثر من 30 في المئة الأربعاء، وذلك بعدما رفض البنك الأهلي السعودي المساهم الرئيسي فيه تقديم المزيد من المساعدات المالية للعملاق المصرفي السويسري المتعثر ما أدى لتراجع سهم كريدي سويس أمس بنسبة 24.24%.

إلى جانب ذلك، حدثت عمليات سحب هائلة للأموال من قبل العملاء، بما في ذلك في قطاع إدارة الثروات، وهو أحد النشاطات التي يعتزم المصرف إعادة التركيز عليها كجزء من خطة إعادة هيكلة كبرى.

لا مؤشرات على مخاطر مُهددة

وفي محاولة لتهدئة مخاوف السوق، قال البنك المركزي السويسري وهيئة الرقابة على السوق المالية السويسرية مساء أمس إنهما سيدعمان كريدي سويس بالسيولة المطلوبة إذا لزم الأمر، وأضافا أنه لا توجد مؤشرات حالياً على وجود مخاطر تهدد المؤسسات المالية السويسرية بسبب انهيار البنكين الأمريكيين سيليكون فالي بنك وسيجنتشر بنك مؤخراً.

وقال أولريش كورنر الرئيس التنفيذي للمصرف في بيان "تُظهر هذه التدابير إجراءات حاسمة لتعزيز كريدي سويس بينما نواصل تحولنا الاستراتيجي".

وقال مصدر مطلع أمس إن كريدي سويس جروب طلب من البنك المركزي في سويسرا وهيئة الرقابة على السوق المالية إصدار بيان يعلن فيه دعمه للبنك.

تأثير الدومينو؟

وشهدت القيمة السوقية لمصرف كريدي سويس انخفاضا شديداً هذا الأسبوع بسبب مخاوف من انتقال عدوى انهيار مصرفين أميركيين بالإضافة إلى تقريره السنوي الذي أشار إلى "نقاط ضعف جوهرية". وسجّل المصرف خسارة صافية مقدارها 7.3 مليارات فرنك سويسري (7.8 مليارات دولار) لسنة 2022 المالية.

وفي التقرير السنوي للعام الماضي، قال البنك السويسري إن رقابته الداخلية على إعداد التقارير المالية حتى 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي و31 كانون الأول/ديسمبر قبل الماضي لم تكن فعالة. وأرجأ كريدي سويس نشر التقارير المالية للعام الماضي والتي كان مقرراً نشرها في 31 كانون الأول/ديسمبر، وذلك عقب دعوة من هيئة الأوراق المالية والتداول الأمريكية

ع.ح./ا.ف. (أ ف ب ، د ب أ)