كرنفال كولونيا.. عودة الألوان إلى عروس الراين بعد قطيعة كورونا

ما المقصود بتعبير "ييك Jeck"؟

هو تعبير يطلق على أي شخص يحتفل بالكرنفال في كولونيا. لا تخجل من المحتفلين حولك والذين لا تعرفهم. فقط اتبع خطواتهم في الاحتفال: اعقد ذراعيك مع من حولك.. تمايل مع الموسيقى.. إذا أمسكوا بكتفيك لعمل حائط كبير لا تعترض فهذا أمر جيد! والأفضل من ذلك: الغناء معًا حتى لو كنت لا تعرف الكلمات. في كل الأحوال لدى الشخص ستة أيام كاملة ليتعلم الكثير من الأمور الجديدة.