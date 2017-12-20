مدينة تاريخية غنية عريقة في وسط العراق قريبا الى شماله، تملك احتياطات نفطية عملاقة، وتقع في المنطقة المختلف عليها بين المكونات العراقية، خاصة أنّ نسيجها السكاني يتكون من العرب والكرد والتركمان والمسيحيين.

مدينة كركوك الحالية هي مركز محافظة كركوك وهي امتداد المدينة التاريخية القديمة ارابخا (عرفة) والتي يقدر عمرها بأكثر من 5000 سنة، وكانت كركوك عاصمة لولاية شهرزور أبان حكم الدولة العثمانية. وحسب تقديرات غير مؤكدة يقدر مخزون النفط في كركوك بأكثر من 10 مليارات برميل بقدرة إنتاجية قدرها 750 ألف برميل إلى مليون برميل يوميا.