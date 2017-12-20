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كركوك

مدينة تاريخية غنية عريقة في وسط العراق قريبا الى شماله، تملك احتياطات نفطية عملاقة، وتقع في المنطقة المختلف عليها بين المكونات العراقية، خاصة أنّ نسيجها السكاني يتكون من العرب والكرد والتركمان والمسيحيين.

مدينة كركوك الحالية هي مركز محافظة كركوك وهي امتداد المدينة التاريخية القديمة ارابخا (عرفة) والتي يقدر عمرها بأكثر من 5000 سنة، وكانت كركوك عاصمة لولاية شهرزور أبان حكم الدولة العثمانية. وحسب تقديرات غير مؤكدة يقدر مخزون النفط في كركوك بأكثر من 10 مليارات برميل بقدرة إنتاجية قدرها 750 ألف برميل إلى مليون برميل يوميا.

A man holds a Kurdish flag with a picture of Iraqi Kurdish leader Masoud Barzani during a gathering to support next week's referendum in Iraq, at Martyrs Square in Downtown Beirut, Lebanon, Sunday, Sept. 17, 2017. Iraq's Kurdish region plans to hold the referendum on Sept. 25 to gauge support for independence from Iraq for the autonomous region. (AP Photo/Hassan Ammar) |

كيف دخل الحلم بدولة كردية في العراق نفقاً مظلماً؟ 20.12.2017

جاءت المظاهرات الأخيرة في محافظة السليمانية بكردستان العراق لتشكل أزمة جديدة لحكومة الإقليم، تضاف لأزماتها السابقة بعد تداعيات الاستفتاء على الاستقلال وسيطرة الحكومة العراقية على كركوك ومناطق أخرى "متنازع" عليها.
Iraqi forces drive past an oil production plant as they head towards the city of Kirkuk on October 16, 2017. / AFP PHOTO / AHMAD AL-RUBAYE (Photo credit should read AHMAD AL-RUBAYE/AFP/Getty Images)

مسائية DW: أين الأكراد من خطط بغداد لزيادة إنتاج نفط كركوك؟ 14.11.2017

تخطط بغداد لزيادة إنتاج النفط في كركوك ليصل إلى مليون برميل يوميا، وذلك وسط غموض يكتنف العلاقات مع أربيل. أين هم الأكراد في المخططات النفطية للحكومة العراقية في كركوك؟ وإلى أين تتجه الأوضاع الاقتصادية في كردستان؟
16.10.2017 +++ KIRKUK, IRAQ - OCTOBER 16: Families from Kirkuk are seen in their cars to take the road to Erbil and Sulaymaniyah due to the chaos situation in Kirkuk, Iraq on October 16, 2017. Iraqi forces on Monday seized full control of the Kirkuk's Airport, 70th brigade command of Patriotic Union of Kurdistan (PUK), Kirkuk's Northern Oil Company, the Baba Gurgur oil field and K1 Military base in southeastern Kirkuk as part of a military operation in the oil-rich city of Kirkuk, according to a military officer. Feriq Ferec / Anadolu Agency |

الأمم المتحدة تعبر عن قلقها إثر تقارير عن تهجير أكراد في العراق 19.10.2017

عبرت الأمم المتحدة عن قلقها من تقارير عن تهجير قسري لمدنيين أغلبهم أكراد وتدمير ونهب منازلهم وشركاتهم في شمال العراق. هذا فيما تحدث مسؤول كردي عن فرار نحو 100 ألف كردي من كركوك خوفاً من عمليات انتقام طائفية.
Iraqi Kurdish Peshmerga fighters take position on the front line in Khazer, near the Kurdish checkpoint of Aski kalak, 40 km West of Arbil, the capital of the autonomous Kurdish region of northern Iraq, on August 8, 2014. A spokesman for the Kurdish peshmerga force said US warplanes bombed Islamic State jihadist targets in two areas of northern Iraq. AFP PHOTO/SAFIN HAMED (Photo credit should read SAFIN HAMED/AFP/Getty Images)

"على أكراد سوريا أن يتعلموا من درس كردستان العراق مع واشنطن" 18.10.2017

يتواصل التصعيد بين بغداد وأربيل بعد أسابيع من استفتاء كردستان العراق الذي أعقبه استعادة بغداد سيطرتها على كركوك، وسط انتقادات كردية للقوى الغربية بسبب عدم تدخلها، فهل تخلى الغرب فعلا عن الأكراد؟ وإن صح ذلك فما هي أسبابه؟
Iraqi forces drive past an oil production plant as they head towards the city of Kirkuk on October 16, 2017. / AFP PHOTO / AHMAD AL-RUBAYE (Photo credit should read AHMAD AL-RUBAYE/AFP/Getty Images)

ماذا تبقى لكردستان العراق من بترول بعد قطع "شريان كركوك"؟ 18.10.2017

بعد طرد تنظيم "داعش" من مناطق كان يسيطر عليها في كركوك وضعت حكومة كردستان العراق يدها على آبار النفط هناك وحاولت ضمها لآبار النفط التي تسيطر عليها، لكن قوات الحكومة العراقية المركزية استعادت حقول نفط كركوك.
©Christophe Petit Tesson/MAXPPP; Irak, Kurdistan, Tawke; 02/06/2009. Le champs de petrole de Tawke gere par la compagnie Norvegienne DNO exporte pour la premiere fois depuis le 1 Juin 2009 du petrole du Kurdistan vers la Turquie. La production de 50 000 barils/jour sur 14 puits est melangee au petrole de Kirkouk et part vers le ITP, Iraq Turkey Pipeline. Auparavant la production de la region autonome Kurde etait reservee au marche local.Kurdistan, Iraq, Tawke, june 2nd 2009. Iraq currently produces about 2.4 million barrels of oil per day and exports about 1.9 million - most from ports in the Shiite south. Iraq?s self-ruled Kurdish region officially started pumping crude oil to the international market on Monday, a development that will boost Iraq?s cash-strapped economy. 50 000 barrels per day are produced in Takwe and are sent to the national pipeline that carries it to the Turkish port of Ceyhan. +++(c) dpa - Report+++ |

ماذا تبقى لكردستان العراق بعد قطع "شريان كركوك" النفطي؟ 18.10.2017

سيطرت قوات الحكومة العراقية المركزية على هذه حقول نفط كركوك موجهة بذلك ضربة اقتصادية موجعة لإقليم كردستان العراق فهل تنتهي بذلك الازمة التي بدأت عام 2012 حين بدأ الإقليم بتصدير النفط بعيداً عن سيطرة الحكومة المركزية؟

29.09.2017 Kurdish people protest outside the Erbil International Airport in Erbil, Iraq September 29, 2017. REUTERS/Azad Lashkari

النزاع الكردي: عشرة أجوبة عن عشرة أسئلة 18.10.2017

يتجلى الحلم الكردي في تحقيق الاستقلال والوحدة، ومن أجل ذلك يتواصل النضال منذ قرن على مساحة تمتد من تركيا حتى إيران، علما أن الخلافات الكردية الداخلية قائمة. كيف يبدو الوضع هناك وهل هناك من حل في الأفق؟

16.10.2017 +++ TOPSHOT - Iraqi civilians gather as Iraqi forces arrive in the first neighbourhood on the southern outskirts of Kirkuk on October 16, 2017. Iraqi forces said they had seized an oil field in Kirkuk province during an operation against Kurdish fighters that follows soaring tensions over an independence referendum. / AFP PHOTO / AHMAD AL-RUBAYE (Photo credit should read AHMAD AL-RUBAYE/AFP/Getty Images)

موجة لجوء محتملة من كردستان لأوروبا؟ 18.10.2017

بعد إعلان القوات العراقية "فرض الأمن" والسيطرة على المناطق المتنازع عليها بينها وبين إقليم كردستان، زادت مخاوف بعض سكان الإقليم من احتمال تأزم الأوضاع أكثر، مما دفع البعض منهم للتفكير من جديد بـ"الفردوس الأوروبي".
Titel: Juden im Irak Der Schrein des jüdischen Propheten Daniel In Kirkuk – Irak · Alle Bilder sind von DW Korrespondent in Bagdad (Munaf al-saidy), · wurden in 2012 aufgenommen, · wurden im Irak aufgenommen, · sind von DW honoriert, · stehen alle zeitliche unbeschränkt für DW zu verfügen, und · sind für Bildergalerie für Morgen 23.02.2012 bestellt. Copyright ist (Munaf al-saidy) Schlagwörter: Juden, Irak, Nahum, Daniel, Hananja, Azariah

حقائق عن كركوك مدينة الذهب الأسود 17.10.2017

تتمتع كركوك بأهمية نفطية واستراتيجية وثقافية وحضارية خاصة في العراق، وتمثل خليطا فريداً من الأكراد والتركمان والعرب وقوميات متعددة أخرى. إلا أنّها كانت ولازالت تمثل بؤرة توتر بين الحكومة المركزية في بغداد وأربيل.ملف صور.
24.09.2017 +++ Der Präsident der kurdischen Minderheit im Irak, Massud Barsani, spricht am 24.09.2017 bei Erbil (Irak) zu Journalisten. Am Tag vor dem umstrittenen Unabhängigkeitsreferendum der Kurden um Nordirak hat Barsani sein Festhalten an der Abstimmung verteidigt. Foto: Khalid Mohammed/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

صحف ألمانية: نهج البرزاني يضر بخطط الاستقلال في شمال العراق 17.10.2017

تناولت صحف ألمانيا استعادة الحكومة المركزية في العراق مدينة كركوك وبعض المناطق المتنازع عليها مع إقليم كردستان، معتبرة أن الاستفتاء حول الاستقلال يهدد بخسارة الأكراد للكثير من الإنجازات المتحققة خلال السنوات الماضية.
KIRKUK, IRAQ - OCTOBER 16: People cover the boards hang by Iraqi Kurdish Regional Government (IKRG) for Illegitimate independence referendum with Iraqi flag as Iraqi Army members conduct inspection on highways with armored vehicles following peshmergas of Patriotic Union of Kurdistan (PUK) withdraw from southern part of Kirkuk in Iraq on October 16, 2017. Hassan Ghaedi / Anadolu Agency |

"سيطرة بغداد على كركوك ستؤجل الحلم الكردي لسنوات أخرى" 16.10.2017

دخول القوات العراقية لكركوك وانسحاب البيشمركة منها وسط انقسام كردي واضح خلط الأوراق فهل تبدد الحلم الكردي، لاسيما أن أكراد العراق كانوا قاب قوسين أو أدنى من تحقيق حلمهم بتشكيل دولة مستقلة بعد الاستفتاء التاريخي.
20.09.2017+++ Iraqi soldiers ride atop the turret of a Russian-made T-72 tank, as Iraqi forces advance towards the city of al-Sharqat on September 20, 2017, where Iraqi forces backed by Hashed al-Shaabi (Popular Mobilisation) paramilitaries are preparing to retake the jihadist-held city of Hawijah in the province of Kirkuk, 300 kilometres (185 miles) northwest of Baghdad. / AFP PHOTO / AHMAD AL-RUBAYE (Photo credit should read AHMAD AL-RUBAYE/AFP/Getty Images)

مسائية DW: بعد تحرير الحويجة.. الصراع على كركوك إلى أين؟ 05.10.2017

بعد تحرير القوات العراقية قضاء الحويجة آخر معقل لتنظيم "داعش" في محافظة كركوك.. أي السيناريوهات المتوقعة في النزاع حول المحافظة بين بغداد وأربيل في ظل تصاعد أزمة استفتاء كردستان العراق؟
ERBIL, IRAQ - APRIL 06: Iraqi Prime Minister Haidar al-Abadi (2nd L) meets with Kurdistan Regional Government President Masoud Barzani (R) upon his arrival at Erbil International Airport on April 06, 2015 in Erbil. Emrah Yorulmaz / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

فايد: الدولة الكردية المنشودة بشمال العراق ستكون جزيرة معزولة بالأعداء 29.06.2017

يقترب إقليم كردستان العراق من إجراء استفتاء لتقرير المصير في خطوة قد تمهد ربما لإعلان دولة كردستان، الذي يواجه العديد من التحديات داخلياً وإقليمياً ودولياً.. رجائي فايد الخبير في الشأن الكردي يتحدث عن الموضوع.
ERBIL, IRAQ- JUNE 5: An aerial view photo shows 32 park which is the symbol of Erbil City on June 5, 2017 in Erbil, Iraq. Iraq's one of the most important city Erbil has one million population Yunus Keles / Anadolu Agency |

خبير: استقلال إقليم كردستان العراق طموح طريقه طويل 09.06.2017

قرار رئاسة إقليم كردستان العراق بتنظيم استفتاء للاستقلال في الـ25 من سبتمبر لقي معارضة بغداد وأنقرة. الباحث أودو شتاينباخ صرح في مقابلة أجرتها معه DW أن سعي إقليم كردستان للاستقلال عن العراق طموح أمامه طريق طويل.
ISIS Kämpfer in Syrien 30.06.2014

داعش..الخطر المتمدد في العراق وسوريا 22.05.2015

بعد سيطرته الكاملة على تدمر، بات تنظيم"الدولة الإسلامية" يسيطر على نحو نصف التراب السوري. كما تمكن التنظيم الإرهابي في العراق من السيطرة على مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار. تقدم استراتيجي خطير لا يخلو من الإخفاقات.
epa04489295 A picture made available on 14 November 2014, shows armed trucks used by the members of Islamic state group taking up position near a market in central Mosul, northern Iraq, 13 November 2014. Iraqi government troops have dislodged Islamic State militants and are now in full control of the oil refinery town of Biji, in northern Iraq, a senior commander says. 'The troops managed on 14 November noon to completely liberate the town of Biji from the terrorist gang', the government-run al-Iraqiya TV reports, quoting Lieutenant-General Abdel-Wahab al-Sa'adi. EPA/STR +++(c) dpa - Bildfunk+++

المأساة تحت "خلافة داعش" كما يراها عراقيون 05.02.2015

تطبق ميليشيات تنظيم "داعش" نظاما اشتراكيا في تأجير المنازل، كما تحظر الكحول والسجائر والمواد الغذائية المعلبة، بهدف ترسيخ سيطرتها. في تاكسي جماعي من أربيل إلى كركوك يروي بعض الركاب قصصا لمعاناتهم.
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