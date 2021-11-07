يعد إقليم كردستان العراق المنطقة الأكثر أمنا في بلد يمزقه العنف والتجاذبات السياسية، لكن علاقة الإقليم بالحكومة المركزية في بغداد تشوبها خلافات عميقة دفعت قيادته إلى إجراء استفتاء على الاستقلال عن بغداد.

ينقسم كردستان العراق إلى ثلاث محافظات، دهوك وأربيل والسليمانية. ورغم سيطرة الحزبين الكرديين، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، إلا أن قائمة "غواران" (التغيير في اللغة العربية)، بقيادة نوشيروان مصطفى، بدأت تحقق حضوراً ملفتاً للانتباه في الانتخابات خلال السنوات الأخيرة. يرأس الإقليم مسعود بارزاني منذ عام 1990. ويتولى أفراد من عائلته رئاسة الحكومة ومناصب حساسة أخرى في الإقليم.