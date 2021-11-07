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كردستان العراق

يعد إقليم كردستان العراق المنطقة الأكثر أمنا في بلد يمزقه العنف والتجاذبات السياسية، لكن علاقة الإقليم بالحكومة المركزية في بغداد تشوبها خلافات عميقة دفعت قيادته إلى إجراء استفتاء على الاستقلال عن بغداد.

ينقسم كردستان العراق إلى ثلاث محافظات، دهوك وأربيل والسليمانية. ورغم سيطرة الحزبين الكرديين، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، إلا أن قائمة "غواران" (التغيير في اللغة العربية)، بقيادة نوشيروان مصطفى، بدأت تحقق حضوراً ملفتاً للانتباه في الانتخابات خلال السنوات الأخيرة. يرأس الإقليم مسعود بارزاني منذ عام 1990. ويتولى أفراد من عائلته رئاسة الحكومة ومناصب حساسة أخرى في الإقليم.

***ACHTUNG: Bild nur nür den Beitrag von Killian Bayer und Kristina Schlick verwenden!*** Reportage zur Lage der Jesiden im Nordirak. (2021) Orte: Sinun Mam Rashan --- Zulieferung via Killian Bayer/Kristina Schlick Verwendung ausschließlichim Rahmen der o.g. Berichterstattung erlaubt! Einverständniserklärung zur Abbildung aller abgebildeten Personen oder ihrer Erziehungsberechtigten, sowie der Heimleitung liegt den RedakteurInnen in mündlicher Form vor.

رغم هزيمة "داعش".. مأساة تشريد آلاف الإيزيديين لم تنته بعد 07.11.2021

بعد سبع سنوات على التعذيب والسبي والقتل والتهجير بحق الإيزيديين من قبل تنظيم "الدولة الإسلامية"، لا زال الكثير منهم يعيشون في المخيمات. داعم تنموي من ألمانيا يحاول تشجيعهم على العودة والبدء بحياة جديدة.
Iraqi Prime Minister Mustafa al-Kadhimi casts his vote during parliamentary elections in Baghdad, Iraq, Sunday, Oct. 10, 2021. Iraq closed its airspace and land border crossings on Sunday as voters headed to the polls to elect a parliament that many hope will deliver much needed reforms after decades of conflict and mismanagement. (AP Photo/Khalid Mohammed)

العراق ـ انتخابات مبكرة وسط دعوات للمقاطعة وشكوك في التغيير 10.10.2021

يصوت العراقيون في انتخابات عامة وسط إجراءات أمنية مشددة وإغلاق المطارات والمنافذ الحدودية. ومن المتوقع أن تكون نسبة المشاركة ضعيفة في ظل دعوات للمقاطعة ووسط أجواء من عدم الثقة في النظام القائم وتعقيدات المشهد السياسي.
Titel: Treffen Bildbeschreibung: Treffen für die Normalisierung der Beziehung von Irak und Israel in der kurdischen Stadt Erbil in Irak. Stichwörter: IRAK, Kurdistan, Erbil, Israel Quelle: IRNA Lizenz: Frei

مؤتمر أربيل للتطبيع مع إسرائيل.. لماذا أثار كل هذا الجدل؟ 28.09.2021

تداعيات مؤتمر التطبيع مع إسرائيل في أربيل بكردستان العراق لا تزال مستمرة، ومذكرات الاعتقال تتوالى. حكومة كردستان تبرأت وحكومة بغداد صعدت أكثر، فما أسباب كل هذه الضجة؟ وما هي أكبر ردود الأفعال؟
Members of the Parliament of the Kurdistan region vote on the ministerial list of the Kurdistan Regional Government headed by Masrour Barzani in Erbil, Iraq July 10, 2019. REUTERS/Azad Lashkari

مذكرات اعتقال عراقية بحق مشاركين في مؤتمر التطبيع بكردستان 26.09.2021

مذكرات اعتقال بحق مشاركين في مؤتمر التطبيع الذي نظم في كردستان العراق، وحكومة الإقليم تؤكد التزامها بسياسة الحكومة المركزية فيما يخص موقفها تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

BAGHDAD, IRAQ - MAY 06: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - IRAQI PARLIAMENT/ HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Iraqi PM-designate Mustafa al-Kadhimi who is at the parliament for vote of confidence in Baghdad, Iraq makes a speech on May 06, 2020. Only 15 out of 22 ministers from cabinet of Prime Minister-designate Mustafa al-Kadhimi receive vote of confidence from IraqÄôs parliament. Iraqi Parliament / Handout / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

"محاولة للتشويش".. بغداد ترفض مؤتمراً في أربيل يدعو للتطبيع مع إسرائيل 25.09.2021

في أول نداء من نوعه، دعا عراقيون خلال مؤتمر بأربيل إلى التطبيع مع إسرائيل، ما أثار إدانات رسمية وحزبية. وفيما اعتبرت بغداد المؤتمر "محاولة للتشويش"، دعا رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر إلى "تجريم واعتقال كل المجتمعين".
29.03.2020, Irak, Kirkuk: Bewaffnete US-Soldaten bewachen die Militärbasis K1 während der Unterzeichnung eines Vertrags zum Abzug der amerikanischen Streitkräfte. Drei Monate nach dem Raketenangriff auf den Militärstützpunkt nahe der Stadt Kirkuk im Nordirak zieht das von den USA geführte Bündnis seine Kräfte von dem Stützpunkt ab. Foto: Ameer Al Mohammedaw/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

الاتفاق على تقليص القوات الأمريكية في قاعدتين بالعراق 17.09.2021

ضمن خطة الانتقال إلى دور غير قتالي لقوات التحالف الدولي العاملة في العراق، بغداد وواشنطن تتفقان على تقليص الوحدات العسكرية الأمريكية في قاعدتي عين الأسد بالأنبار وأربيل بإقليم كردستان العراق.

03 November 2016 An Iranian-Kurdish female fighter carries bullets during a battle with Islamic State militants in Bashiqa, near Mosul, Iraq November 3, 2016. REUTERS/Ahmed Jadallah

معارضون أكراد يتهمون طهران باغتيال أحد قادتهم في أربيل 07.08.2021

اتهم الحزب الديموقراطي الكردستاني الإيراني المعارض، وهو المجموعة الكردية الانفصالية الأقدم في إيران والذي ينشط في كردستان العراق، إيران باغتيال أحد قادته في أحد الفنادق في أربيل عاصمة الإقليم.
MOSUL, IRAQ - JULY 4: A general view of the Dibege Refugee Camp in the Makhmur district after around 2 thousand civilians have fled areas recently liberated by the Iraqi army after the intensification of operations in the Daesh-controlled areas in the south of Mosul, Iraq on July 4, 2016. Hemn Baban / Anadolu Agency

العراق.. قصف تركي لمخيم للاجئين الأكراد بعد تهديدات أردوغان 05.06.2021

قال مسؤول في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني إن ضربة جوية تركية أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة آخرين، بعدما هدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قبل أيام بـ"تطهير" هذا المخيم من حزب العمال الكردستاني.
Smoke rises over the Erbil, after reports of mortar shells landing near Erbil airport, Iraq February 15, 2021. REUTERS/Thaier al-Sudani

الأمم المتحدة تحذر من تهديد استقرار العراق بعد هجمات أربيل 15.04.2021

بعد استهداف طائرة محملة بالمتفجرات قوات أمريكية في مطار أربيل ومقتل جندي تركي في قاعدة عسكرية قرب المدينة في هجوم صارخي آخر، أدانت الأمم المتحدة الهجمات ووصفتها بأنها تهديد لاستقرار العراق.
Supporters of the pro-Kurdish Peoples' Democratic Party (HDP) hold a picture of jailed former party leader Selahattin Demirtas as they attend a 'Peace and Justice' rally in Istanbul on February 3, 2019. - Thousands of protesters on February 3 joined a rally in Istanbul called by a pro-Kurdish party to show support for hunger strikes against prison conditions of Kurdish militant leader Abdullah Ocalan. (Photo by Yasin AKGUL / AFP) (Photo credit should read YASIN AKGUL/AFP via Getty Images)

واشنطن: مساعي أنقرة لحظر حزب موالٍ للأكراد تقويض للديمقراطية 18.03.2021

بعد تقديم الادعاء العام التركي دعوى لحظر حزب الشعوب الديمقراطي، حذرت واشنطن من أن المساعي التركية لحظر الحزب الموالي للأكراد سيؤدي إلى "مزيد من تقويض الديمقراطية"، داعية أنقرة إلى "احترام حرية التعبير".
Smoke rises over the Erbil, after reports of mortar shells landing near Erbil airport, Iraq February 15, 2021. REUTERS/Thaier al-Sudani

تنديد وتحذيرات من "خروج الوضع عن السيطرة" بعد هجوم أربيل 16.02.2021

إيران تستنكر "المحاولات المريبة لنسب هجوم أربيل" إليها، وتركيا تعزي أهالي الضحايا في كردستان العراق، بينما تحذر الأمم المتحدة من "خروج الوضع عن السيطرة" عقب الهجوم على مجمع عسكري في مطار أربيل تتمركز فيه قوات أجنبية.
Smoke rises over the Erbil, after reports of mortar shells landing near Erbil airport, Iraq February 15, 2021. REUTERS/Thaier al-Sudani

صواريخ تستهدف قاعدة بها قوات أمريكية في كردستان العراق 15.02.2021

إنه أول استهداف للجيش الأميركي أو لمنشآت دبلوماسية أميركية في العراق منذ نحو شهرين. إذ أطلقت ثلاثة صواريخ على الأقل باتجاه قاعدة جوية في شمال كردستان العراق. ويتهم المسؤولون الأميركيون الفصائل المتشددة بتدبير الهجمات.
Verhaftete kurdische Aktivisten Dutzende kurdische Aktivisten wurden in den letzten Wochen verhaftet. quelle: kurdistanhumanrights

الأكراد في إيران.. تمييز واعتقالات وضغط متزايد 09.02.2021

موجة الاعتقالات الأخيرة ضد أكراد في إيران تثير قلق منظمات حقوقية غير حكومية حول العالم. ويرصد مراقبون تزايدا في ممارسة الضغط وحملات المداهمة والاعتقالات ضد الأكراد، ما يشير إلى وجود تخوف وقلق لدى قيادة البلاد.
Irakische Christinnen zünden während einer Weihnachtsmesse vor einer Kirche Kerzen vor einer Marienfigur an.

مبادرة "تحاور".. بطاقات معايدة من كافة أنحاء العراق لمسيحيي قرقوش 25.12.2020

في ليلة عيد الميلاد، توقفت حافلة تقلّ متطوّعين في قرقوش شمالي العراق لتزرع بعضاً من الفرح في هذه المدينة المسيحية التي أرهبها التنظيم الإرهابي المعروف باسم "الدولة الإسلامية" قبل 6 أعوام. فما هي خلفيات هذه المبادرة؟
SULAYMANIYAH, IRAQ - DECEMBER 7: Smoke and flames rise after protesters set fire to some political party buildings and government offices in Seyitsadik district during protests due to salary delays in Sulaymaniyah, Iraq on December 7, 2020. Fariq Faraj Mahmood / Anadolu Agency

احتجاجات كردستان العراق ـ بداية "ربيع كردي"؟ 12.12.2020

تسبب تأخر وانقطاع المرتبات بخروج تظاهرات في بلدات وقرى في السليمانية لأيام متتالية ضد سلطات إقليم كردستان وأحزابه الكبرى، لكن خبراء يقولون إن الأزمة أعمق ذلك بكثير، فهل يشهد إقليم كردستان العراق "ربيعا كرديا"؟
ARCHIV - Die 39jährige Gorwe steht am 12.01.2017 im Flüchtlingslager Sharya in Dohuk, Irak, in einem Zelt. Ein neues psychologisches Trauma-Institut wird an der Universität von Dohuk eingerichtet. Es ist das erste seiner Art in der Region. Lokale Helfer und Mediziner sollen in dem Institur ausgebildet werden, um den Opfern des Islamischen Staates, unter ihnen sehr viele jesidische Frauen und Kinder, zu helfen. (zu dpa Psychotherapeutische Hilfe für traumatisierte IS-Opfer im Irak vom 25.02.2017) Foto: Alice Martins/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

العراق اليوم: عمل فني من ملابس نساء معنفات للتوعية ومناهضة العنف الأسري 29.10.2020

عرضت الفنانة والناشطة تارا عبد الله بمدينة السليمانية في إقليم كردستان العراق عملا فنيا طوله 4800 مترا، حيك من ملابس نساء معنفات جمعتها على مدى ثلاثة أشهر، لتلقي من خلاله الضوء على قضية العنف ضد النساء في الإقليم.

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