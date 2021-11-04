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كرة القدم

الرياضة الأشهر عالميا. تقام مبارياتها ضمن نطاق الدوريات المحلية والبطولات الإقليمية والقارية والدولية. أبرز بطولاتها هي بطولة كأس العالم/ المونديال. وقد أقيم آخر مونديال صيف 2018 في روسيا وفازت به فرنسا على كرواتيا.

أوروبيا وحيث تلعب أبرز الأندية العالمية تعتبر بطولتي كأس أمم أوروبا ودوري أبطال أوروبا أبرز بطولتين بعد المونديال العالمي. يعتقد البعض أن تاريخ كرة القدم أقدم بكثير من تاريخ تأسيس أول نادي انكليزي نادي "شيفيليد" عام 1862، حيث المدارس الانكليزية المكان الأول الذي عرفت فيه كرة القدم في العصر الحديث.

Salzburg's US head coach Jesse Marsch attends a team press conference at Anfield stadium in Liverpool, north west England on October 1, 2019, on the eve of their UEFA Champions League Group E football match against Liverpool. (Photo by Lindsey Parnaby / AFP) (Photo credit should read LINDSEY PARNABY/AFP/Getty Images)

مدرب لايبزيغ ينتقد حكم مبارة سان جيرمان- "كأنه يريد توقيع نيمار" 04.11.2021

بعد التعادل ضد باريس سان جيرمان والخروج من دوري الأبطال، اتهم مدرب لايبزيغ جيسي مارش حكم المباراة بمحاباة الفرق الكبرى واللاعبين النجوم، مشيراً إلى أن صافرة الحكم كانت "لصالح نيمار ومبابي".

Die Helmut Newton Stiftung zeigt ab Sonntag (31.10.2021) eine grosse Retrospektive mit Bildern des in Berlin geborenen Fotografen (Foto vom 29.10.2021). Die Werke reichen von den Anfaengen bis zum Spaetwerk der 90er Jahre. Unter dem Titel Helmut Newton. Legacy sind im Berliner Museum fuer Fotografie insgesamt 300 Werke des als Modefotografen bekannten Kuenstlers zu sehen. Die Haelfte der Bilder werde erstmals der Oeffentlichkeit praesentiert, sagte Stiftungskurator Matthias Harder am Freitag. Die anlaesslich Helmut Newtons (1920-2004) 100. Geburtstag geplante Werkschau wurde wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben. (Siehe epd-Bericht vom 29.10.2021)

ألمانيا- مخاوف من موجة كورونا الرابعة مع ارتفاع الإصابات 03.11.2021

مسؤولون ألمان يحذرون من موجة رابعة من فيروس كورونا، "قد تكون نتائجها وخيمة" ودعوات لتعزيز اللقاحات بجرعة ثالثة، بينما غالبية الألمان مع تشديد إجراءات دخول ملاعب كرة القدم.
Dortmund's Norwegian forward Erling Braut Haaland celebrates scoring his team's second goal during the German first division Bundesliga football match BVB Borussia Dortmund v Mainz 05 in Dortmund, western Germany, on October 16, 2021. - DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO (Photo by Ina Fassbender / AFP) / DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO (Photo by INA FASSBENDER/AFP via Getty Images)

خطط هالاند المستقبلية قد تسبب له المتاعب مع وكيل أعماله ووالده! 02.11.2021

يبدو أن الخطط المستقبلية لنجم بوروسيا دورتموند إيرلينغ هالاند ستدخله في متاعب مع أقرب الناس إليه. هالاند يرغب في حمل قميص فريق معين بداية من الموسم المقبل، فيما لدى والده ووكيل أعماله، وجهة نظر مغايرة.
15.6.2018*** Soccer Football - World Cup - Group A - Egypt vs Uruguay - Ekaterinburg Arena, Yekaterinburg, Russia - June 15, 2018 Uruguay's Matias Vecino and Martin Caceres in action with Egypt's Mohamed El-Shenawy, Ahmed Hegazi and Tarek Hamed REUTERS/Damir Sagolj

مرشحان عربيان لجائزة أفضل حارس ومدرب في العالم 31.10.2021

أعلن الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم عن قائمة الترشيحات لجائزة أفضل حارس وأفضل مدرب على مستوى العالم في العام الحالي. وتضم القائمة حارس مرمى الأهلي المصري ومدرب المصري البورسعيدي.
(200922) -- DOHA, Sept. 22, 2020 (Xinhua) -- Al Sadd SC's head coach Xavi Hernandez reacts during the AFC Asian Champions League group D football match between Al Sadd SC of Qatar and Al Nassr of Saudi Arabia in Doha, capital of Qatar, Sept. 21, 2020. (Photo by Nikku/Xinhua)

بعد أخبار انتقاله لبرشلونة.. السد القطري يتشبث بتشافي 30.10.2021

قلّل نادي السد القطري من احتمالات رحيل مدربه تشافي في وقت قريب إلى نادي برشلونة الإسباني للحلول بدلا من الهولندي رونالد كومان، بعد أخبار كثيرة تحدثت عن عودة اللاعب إلى فريقه السابق لأجل تدريبه.
Lucas HERNANDEZ (Bayern Muenchen) muss nicht ins Gefaengnis! Archivfoto: Lucas HERNANDEZ (Bayern Muenchen), Aktion,Einzelbild,angeschnittenes Einzelmotiv,Portraet,Portrait,PortrÅ t. Fussball Champions League/ Benfica Lissabon - FC Bayern Muenchen,Abschlusstraining am 19.10.2021 Â

لاعب بايرن "هيرنانديز" ينجو من عقوبة السجن في اللحظات الأخيرة 27.10.2021

في اللحظات الأخيرة نجا لوكاس هيرنانديز مدافع الديوك ونادي بايرن ميونيخ من عقوبة سجنية كانت تلاحقه في إسبانيا. والقضية تعود لحادث عنف بينه وبين صديقته السابقة، التي أصبحت فيما بعد زوجته، رغم صدور حكم بعدم اقترابه منها.
MUNICH, GERMANY - JUNE 13: Joshua Kimmich of Bayern Munich arrives at the stadium wearing a face mask prior to the Bundesliga match between FC Bayern Muenchen and Borussia Moenchengladbach at Allianz Arena on June 13, 2020 in Munich, Germany. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)

زملاء كيميش يحترمون قراره بعدم أخذ اللقاح .. ولكن! 26.10.2021

"قرار شخصي" يقول توماس مولر حول عدم تلقي يوشوا كيميش زميله في بايرن والمنتخب الألماني، فيما هاجم أولي هونيس الإعلام، أما المتحدث باسم الحكومة فيحبذ أخذ كيميش اللقاح لأنه "كشخص ينظر إليه الملايين، قد يشكل نموذجا يحتذى به"
Bildnummer: 08791493 Datum: 25.03.1987 Copyright: imago/Ferdi Hartung Tel Aviv , Israel - Deutschland 0:2 - Kapitän Lothar Matthäus (Deutschland, li.) gibt seinem Gegenüber die Hand, dazwischen Schiedsrichter Albert Thomas (Niederlande); 805c Fussball Nationalteam Vneg Vsw xdp yas 1987 quer o0 shake hands Wimpel Wimpeltausch Tausch Objekte o0 DFB Länderspiel Image number 08791493 date 25 03 1987 Copyright imago Ferdi Hartung Tel Aviv Israel Germany 0 2 Captain Lothar Matthew Germany left gives his to The Hand in between Referees Albert Thomas Netherlands 805c Football National team Vneg Vsw Yas 1987 horizontal o0 Shake Hands Pennant Pennant exchange Exchange Objects o0 DFB international match

هكذا شيّدت لعبة كرة القدم جسوراً بين ألمانيا وإسرائيل 21.10.2021

لمرتين وخلال أقل من أسبوع سيواجه منتخب ألمانيا النسوي لكرة القدم نظيره المنتخب الإسرائيلي. مرة في إسرائيل وأخرى في ألمانيا ضمن تصفيات كأس العالم 2023. كيف تمكنت الكرة من تعزيز التفاهم بين إسرائيل وألمانيا بعد المحرقة.

Soccer Football - Bundesliga - Bayer Leverkusen v Bayern Munich - BayArena, Leverkusen, Germany - October 17, 2021 Bayern Munich's Robert Lewandowski celebrates scoring their second goal REUTERS/Thilo Schmuelgen DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video.

بايرن ميونيخ يسحق ليفركوزن ويستعيد صدارة بوندسليغا 17.10.2021

استعاد بايرن ميونخ صدارة ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم، التي غابت عنه مؤقتا لمصلحة غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند، بعدما حقق فوزا كاسحا 5 / 1 على مضيفه باير ليفركوزن في المرحلة الثامنة للمسابقة.
16.10.2021, Watford***** Watford v Liverpool - Premier League - Vicarage Road. Liverpool's Mohamed Salah (left) and Watford's Danny Rose battle for the ball during the Premier League match at Vicarage Road, Watford. Picture date: Saturday October 16, 2021. See PA story SOCCER Watford. Photo credit should read: Tess Derry/PA Wire. RESTRICTIONS: EDITORIAL USE ONLY No use with unauthorised audio, video, data, fixture lists, club/league logos or live services. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. URN:63087204

بهدف ساحر.. صلاح يعادل إنجاز دروغبا ويضع ليفربول في صدارة الدوري 16.10.2021

واصل محمد صلاح نجم فريق ليفربول تألقه وأحرز هدفاً ساحراً من زاويته المفضلة كما صنع هدفاً أخر في مباراة فريقه أمام واتفورد بالدوري الانجليزي. هدف صلاح وضعه على قدم المساواة مع نجم كرة القدم الإيفواري السابق ديدييه دروغبا.
Union's Kevin Moehwald, left, and Haifa's Bogdan Planic, right, challenge for the ball during a group E Europa Conference League soccer match between 1. FC Union Berlin and Maccabi Haifa FC in Berlin, Germany, Thursday, Sept. 30, 2021. (AP Photo/Michael Sohn)

كشف متورط بمعاداة السامية في مباراة برلين وماكابي حيفا 06.10.2021

في وقت لاحق لإعلان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" فتح تحقيق بشأن الواقعة، أعلن نادي يونيون برلين الألماني الكشف عن هوية شخص واحد من المتورطين في السلوك المعادي للسامية تجاه مشجعي مكابي حيفا الإسرائيلي.

August 5, 2021, Orlando, Florida, United States: Orlando, Florida, Auguts 4th 202 Lisa Baird, National Women's Soccer League commissioner, smiles for a photo during the Wilf Family Welcome Event at Exploria Stadium in Orlando, Florida. NO COMMERCIAL USAGE. (Credit Image: Â© Andrea Vilchez/Sport Press Photo via ZUMA Press

تحقيق واستقالة.. مزاعم جنس خطيرة في الدوري الأمريكي للسيدات 02.10.2021

أدت مزاعم سلوك جنسي سيء لمدرب في الدوري الأمريكي للسيدات إلى استقالة المفوضة، وفتح الاتحاد الدولي لكرة القدم تحقيقا في الموضوع بعدما أشارت لاعبات أنه تم إبلاغ رابطة الدوري سابقا دون أن تتخذ أيّ إجراءات.
Soccer Football - Champions League - Group E - Bayern Munich v Dynamo Kyiv - Allianz Arena, Munich, Germany - September 29, 2021 Bayern Munich's Robert Lewandowski celebrates scoring their first goal with Leroy Sane and Thomas Muller REUTERS/Andreas Gebert

أبطال أوروبا.. بايرن يتألق ورونالدو ينقذ مانشستر 29.09.2021

تصدر بايرن ميونيخ المجموعة الخامسة في دوري أبطال أوروبا بفوز ساحق جديد، فيما تعرض برشلونة للهزيمة الثانية تواليا، وتمكن مانشستر يونايتد من تحقيق انتصار صعب بفضل نجمه رونالدو.
Paris Saint Germain v Olympique Lyonnais - Ligue 1 Uber Eats Leo Messi of PSG runs with the ball during the Ligue 1 Uber Eats match between Paris Saint Germain and Lyon at Parc des Princes on September 19, 2021 in Paris, France. Paris France breton-parissai210919_npkuI PUBLICATIONxNOTxINxFRA Copyright: xJosexBretonx

دوري الأبطال.. ميسي ينضم إلى تشكيلة جرمان في مواجهة سيتي 28.09.2021

تبرز مواجهة باريس سان جرمان الفرنسي وضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي في قمة الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، فيكفي أنها تعيد لقاء ميسي بغوارديولا.

ARCHIV - 30.08.2018, Monaco: Nasser Al-Khelaifi, Präsident von Paris Saint-Germain, bei seiner Ankunft zur Auslosung der Gruppenphase der UEFA Champions League im Grimaldi Forum in Monaco. (zu dpa Al-Khelaifis umstrittenes UEFA-Mandat - DFB hofft auf Annäherung) Foto: Claude Paris/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

فيفا في فوهة الانتقادات.. وفينغر يدافع عن مونديال "كل عامين" 24.09.2021

بعد يويفا تنظم رابطة الأندية الأوروبية إلى معسكر الرافضين لطرح إقامة مونديال كل عامين، محذرة فيفا في بيان من "تأثير مدمر" لهكذا مخطط. وآرسين فينغر يدافع باستماثة عن رزمانته الجديدة التي ستمنع "الارتطام بالجدار".

25.6.2018, Kaliningrad, Gruppe B Soccer Football - World Cup - Group B - Spain vs Morocco - Kaliningrad Stadium, Kaliningrad, Russia - June 25, 2018 Morocco fan inside the stadium before the match REUTERS/Fabrizio Bensch

المنتخب المغربي يتأهل إلى ربع نهائي مونديال القاعة 23.09.2021

سفيان المسرار يهدي المنتخب المغربي ورقة العبور إلى الدور ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخ مشاركته في بطولة كرة القدم داخل القاعة والمقامة حاليا في ليتوانيا.

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