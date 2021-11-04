الرياضة الأشهر عالميا. تقام مبارياتها ضمن نطاق الدوريات المحلية والبطولات الإقليمية والقارية والدولية. أبرز بطولاتها هي بطولة كأس العالم/ المونديال. وقد أقيم آخر مونديال صيف 2018 في روسيا وفازت به فرنسا على كرواتيا.

أوروبيا وحيث تلعب أبرز الأندية العالمية تعتبر بطولتي كأس أمم أوروبا ودوري أبطال أوروبا أبرز بطولتين بعد المونديال العالمي. يعتقد البعض أن تاريخ كرة القدم أقدم بكثير من تاريخ تأسيس أول نادي انكليزي نادي "شيفيليد" عام 1862، حيث المدارس الانكليزية المكان الأول الذي عرفت فيه كرة القدم في العصر الحديث.