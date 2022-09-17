 كربلاء .. إحياء أربعينية الإمام الحسين بحضور ″21 مليون شخص″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 17.09.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

كربلاء .. إحياء أربعينية الإمام الحسين بحضور "21 مليون شخص"

على وقع الأناشيد الدينية والصلوات، أحيا أكثر من "21 مليون شخص"، رجالا ونساء، ذكرى أربعين مقتل الإمام الحسين في كربلاء بالعراق، بينهم 5 ملايين أجنبي، بحسب السلطات العراقية. وشارك في الزيارة عدد قياسي من الإيرانيين.

إحياء أربعينية الحسين في كربلاء (الصورة من 16/9/2022)

منذ إسقاط نظام صدام حسين في العام 2003، تشهد المشاركة في زيارة أربعينية الحسين ارتفاعاً مطّرداً. 

أحيا أكثر من 21 مليون شخص من أنحاء العالم، بينهم 3 ملايين إيراني، السبت (17 أيلول/ سبتمبر 2022) أربعين الإمام الحسين في مدينة كربلاء المقدسة في وسط العراق، وهي مناسبة دينية هامة عند المسلمين الشيعة، فيما تعيش البلاد أزمة سياسية. 

وتعدّ هذه المناسبة من أكبر التجمّعات الدينية في العالم ويحيي خلالها المسلمون الشيعة الذين يشكلون غالبية السكان في العراق وإيران ذكرى أربعين مقتل الإمام الحسين، حفيد النبي محمد. وتتحوّل كربلاء التي تضمّ مرقدي الإمام الحسين وأخيه العبّاس، إلى وجهة مهمّة بالنسبة للشيعة. 

وبعد عامين هيمنت عليهما جائحة كورونا، توافد هذا العام أكثر من 21,2 مليون شيعي إلى المدينة الواقعة في وسط العراق في الأيّام الأخيرة، بحسب أرقام نشرتها العتبة العباسية. ومن بين هؤلاء 5 ملايين أجنبي، بحسب السلطات العراقية. وشارك في الزيارة عدد قياسي من الإيرانيين، بلغ 3 ملايين شخص، بحسب طهران.

وتجمّع الزوار من نساء ورجال في الساحة الواقعة بين مرقدي الإمام الحسين والعباس، متشّحين بالسواد ومرددين الصلوات السبت، فيما قامت مجموعة من الرجال باللطم على صدورهم.

ويقول الشرطي مهنّد نور حسين، البالغ من العمر 36 عاماً والذي جاء إلى كربلاء من جنوب العراق،: "هنا أشعر براحة نفسية ... حتى في الأيام العادية، إذا شعرت بضيق، آتي إلى هنا لزيارة الإمام الحسين، أفضفض، وأعود". 

وعلى وقع الأناشيد الدينية والصلوات، جال زوّار قادمون من لبنان وتركيا ببطء حول المرقدين وفي الساحة الواصلة بينهما. رفع الزوّار الأعلام السوداء ولافتات خطّ عليها اسم الإمام الحسين.

إحياء أربعينية الحسين في كربلاء. زوار شيعة من أنحاء العالم شاركوا في المناسبة المهمة للمسلمين الشيعة (17/9/2022)

إحياء أربعينية الحسين في كربلاء. زوار شيعة من أنحاء العالم شاركوا في المناسبة المهمة للمسلمين الشيعة (17/9/2022)

ومنذ إسقاط نظام صدام حسين في العام 2003 إثر الاحتلال الأمريكي، تشهد المشاركة في زيارة الأربعين ارتفاعاً مطّرداً. ويشرح الباحث أليكس شمس من جامعة شيكاغو، المختصّ في الشيعية السياسية في العراق وإيران أنه "بالنسبة للشيعة العراقيين، يشكّل ذلك تعبيراً عن حريتهم بعد سنوات من الديكتاتورية، وانعكاساً لفخرهم بهويتهم الشيعية".

وتدور الزيارة هذا العام وسط سياق سياسي متوتّر في العراق. فبعد نحو عام على انتخابات أكتوبر/ تشرين الأول 2021 التشريعية، لا يزال القطبان الشيعيان الكبيران في البلاد على خلاف بشأن إمكانية حلّ البرلمان وتسمية رئيس جديد للحكومة.

تطورت الأزمة إلى مواجهات مسلّحة أواخر أغسطس/ آب في بغداد، بين مناصري رجل الدين مقتدى الصدر والقوات الأمنية وقوات من الحشد الشعبي، وهو تحالف فصائل مسلحة شيعية باتت منضوية في أجهزة الدولة. وقتل 30 شخصًا على الأقلّ من مناصري الصدر خلال المواجهات.

ز.أ.ب/ص.ش (أ ف ب)

  • Irak Christen Pilgerreise

    في العراق .. البحث عن الطمأنينة قرب المقدس

    مدينة أور التاريخية

    زقورة أور في ذي قار جنوب العراق، حيث مسقط رأس النبي إبراهيم الخليل حسب ما ورد في العهد القديم. بنيت الزقورة حوالي سنة 2100 قبل الميلاد لعبادة إله القمر. يزور المسيحيون مدينة أور إحياء لذكرى أبو الأنبياء إبراهيم.

  • Millionen bei Aschura-Fest in Kerbela

    في العراق .. البحث عن الطمأنينة قرب المقدس

    كربلاء المقدسة

    ملايين الشيعة يحيون ذكرى أربعينية الإمام الحسين في كربلاء، والتي تسمى أحيانا "بمرد الرؤوس" أي عودة رؤوس الإمام الحسين وبعض من قُتل معه من أصحابه وأهل بيته لتدفن في كربلاء.

  • Flash-Galerie Ramadan Eid al Fitr 31. August 2011

    في العراق .. البحث عن الطمأنينة قرب المقدس

    الأعظمية في بغداد

    جامع الإمام أبو حنيفة النعمان في منطقة الأعظمية ببغداد، حيث مرقد أول الأئمة الأربعة عند المسلمين السنة ومؤسس المذهب الحنفي.

  • Irak Lalish Yezidis religion

    في العراق .. البحث عن الطمأنينة قرب المقدس

    منطقة لالش المقدسة

    منطقة لالش المقدسة لدى الأيزيدية. يُحتم على الايزيدية زيارة لالش على الأقل مرة واحدة في حياتهم للحج وتستمر فترة الزيارة ستة أيام، أما الايزيدية الساكنين بالقرب من لالش فيحجون سنويا خلال فصل الخريف.

  • Irak Christen Pilgerreise

    في العراق .. البحث عن الطمأنينة قرب المقدس

    قداس مسيحي في أور

    أقيم قداس مسيحي برعاية المونسنيور اندرياتا ليبريو رئيس مؤسسة حجيج العالمية في دولة الفاتيكان ورجال دين مسيحيين عراقيين في مدينة أور. قال ليبيريو في كلمته "من الجميل أن تتزامن زيارتنا إلى أور الأثرية مع رحلة المسلمين في العراق إلى زيارة "أربعينية الإمام الحسين في كربلاء. رأينا الزائرين وهم يتوجهون مشيا على الإقدام إلى كربلاء، وبذلك نكون معا على نفس الخطوات".

  • Schiiten in Baghdad

    في العراق .. البحث عن الطمأنينة قرب المقدس

    الطرق المؤدية إلى كربلاء

    أعداد كبيرة من الزوار يتجهون مشيا على الأقدام إلى مدينة كربلاء المقدسة، في حين تنتشر سرادق العزاء على امتداد الطرق المؤدية إلى كربلاء والتي تقدم فيها الطعام والشراب مجانا للزوار.

  • Islam - Grab von Abdul Kader el Gilani in Bagdad

    في العراق .. البحث عن الطمأنينة قرب المقدس

    مرقد الكيلاني في بغداد

    مرقد الشيخ عبد القادر الكيلاني وسط بغداد، وهو إمام صوفي وفقيه حنبلي ومؤسس الطريقة القادرية الصوفية. يزور مرقده آلاف الإتباع من العراق وبلاد الشام وأفغانستان باكستان وغيرها من الدول.

  • Irak Lalish Yezidis religion

    في العراق .. البحث عن الطمأنينة قرب المقدس

    مرقد الشيخ عدي

    مرقد الشيخ عدي بن مسافر في لالش الذي تعتبره الديانة الأيزيدية منقذهم واحد أنبيائهم المهمين. الكاتب: زمن البدري

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

"تصعيد شديد الخطورة".. فهل ينزلق العراق نحو حرب أهلية؟  

زعيم يضبط نبض العراق .. من هو السيد علي السيستاني؟  