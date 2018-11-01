 كرامب ـ كارينباور.. هل يتم التقليل من شأن ″تلميذة ميركل″؟ | سياسة واقتصاد | DW | 10.11.2018

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سياسة واقتصاد

كرامب ـ كارينباور.. هل يتم التقليل من شأن "تلميذة ميركل"؟

أنغيلا ميركل تخلت عن رئاسة الحزب الديمقراطي المسيحي ، والأمينة العامة أنغريت كرامب ـ كارينباور ترشحت لنيل الخلافة. وفي السباق من أجل أقوى منصب في الحزب اعلنت المرشحة عن عزمها لقيادة تحولات كبيرة داخل معسكر المحافظين.

CDU-Bundesvorstand (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

"حافظوا على الهدوء، فقط الهدوء"، تقول أنغريت كرامب ـ كارينباور في الوقت الذي تحاول فيه مجموعة من المصورين التحلق حول المرأة النحيفة. فالأمينة العامة للحزب الديمقراطي المسيحي تقوم بزيارة مقر ممثلية ولاية السارلاند في برلين. وفي السابق كانت هي المضيفة، كما أعلنت رئيسة الوزراء السابقة لأصغر ولاية في ألمانيا. وفي الخريف الماضي فقط تخلت عن منصبها الحكومي الرفيع لتعمل لصالح حزبها كأمينة عامة.

مختارات

عينت المستشارة الألمانية ورئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي شخصية جديدة في منصب هام. أنغيلا ميركل جلبت إلى جانبها أنغريت كرامب-كارنباور في قيادة الحزب. وهذا الإجراء يوحي بأن الشخصية الجديدة قد تصبح يوماً ما خليفة لميركل. (20.02.2018)

سترث أنغريت كرامب-كارنباور أو فريدريش ميرتس أو ينس شبان زعامة الحزب المسيحي الديموقراطي خلفاً لميركل، وبهذا تصبح (أو يصبح) قاب قوسين أو أدنى من المستشارية. كيف تبدو سياسات كل منهم تجاه الولايات المتحدة وروسيا واللاجئين؟ (05.11.2018)

والآن تقدمت السياسية الشابة نسبيا خطوة إضافية إلى الأمام وترشحت لنيل أقوى منصب في المشهد الحزبي الألماني أي رئاسة الحزب الديمقراطي المسيحي الذي تشغله منذ 18 عاما المستشارة أنغيلا ميركل. وبكل هدوء وبموضوعية تامة عللت أمام ممثلي الصحافة تطلعها إلى رئاسة الحزب. وليس من الصدفة أن توصف في الغالب "كميركل الصغيرة"، خاصة وأن السياسيتين تربطهما علاقة وثيقة. وميركل هي التي رشحتها لمنصب الأمينة العامة. وميركل نفسها كانت في عام 2000 قد انتُخبت من منصب الأمينة العامة إلى رئيسة الحزب.

"نهاية حقبة"

وقالت كرامب ـ كارينباور في المؤتمر الصحفي في برلين بأن ذلك يشكل "نهاية حقبة"، وهي تربطها الكثير من اللحظات الشخصية مع أنغيلا ميركل التي يعود لها الفضل في كثير من الأمور. إلا أنها أعلنت وبنوع من الثقة بالنفس:" أنا أقف من أجل نفسي"، وقالت "الآن يجب بداية حقبة جديدة بأسلوب جديد وقوة جديدة". لأن الوضع لن يكون سهلا بالنسبة إلى كرامب كارينباور كما كان على عهد ميركل: في وقت انتخاب ميركل كان الحزب الديمقراطي المسيحي يمر بأزمة. وفضيحة التبرعات غير الشرعية للحزب كانت قد زجت بالحزب في أزمة قيادة، وكأمينة عامة لم تواجه ميركل إلا القليل من المنافسة. والآن يجب على كرامب كارنباور الترشح في منافسة مع منتقدين قويين لميركل أي أمام النائب البرلماني السابق فريدريش ميرتس والذي شغل منصب رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد الديمقراطي المسيحي، ووزير الصحة الحالي ينس شبان.

Bildkombo Annegret Kramp-Karrenbauer Jens Spahn Friedrich Merz

المتنافسون الثلاثة على خلافة ميركل في رئاسة الحزب المسيحي

ميرتس مرشح من قبل فرع فولدا للحزب

ويُعد المعارضان القويان لسياسة الحزب بزعامة ميركل المتبعة إلى حد الآن مؤهلين، لكن في الوقت الذي تمكن فيه ميرتس من انتزاع ترشيح فرع الحزب المحافظ في منطقة فولدا بولاية هيسن، ضمنت كرامب ـ كارينباور لنفسها دعم رابطة ولاية السارلاند والاتحاد النسوي. وقد يتم التقليل من شأن كرامب كارينباور:"وهذا يشجعني"، كما صرحت في المقابلة مع مؤلفي كتاب سيرتها الذاتية. وقالت كرامب كارينباور بالنظر إلى النتيجة السيئة للانتخابات البرلمانية في ولاية هيسن التي دفعت ميركل إلى التخلي عن رئاسة الحزب إنه يجب مجددا كسب انتخابات، وأفصحت عن انتقاد صغير لقيادة ميركل، معتبرة أن فترة الحكم إلى حد الآن للتحالف الكبير كانت "فترة رصاص".

"لا لأصوات جانبية"

وتحتاج قيادة الحزب لثقة أكبر بالنفس أمام الحكومة ولا يحق لها قبول جميع القرارات بدون تحفظ. " يجب علينا تغيير أساليب العمل". لذلك ليس من الوارد ممارسة سياسة "خاوية"، إلا أنه فيما يخص الموضوعات السياسية فإنها لا تحيد عن توجه ميركل. وفيما يخص قضايا الهجرة حذرت من الطعن دوما في قرار ميركل خلال أزمة اللجوء في 2015 الحفاظ على الحدود مفتوحة مثل منافسها ينس شبان. وقالت كرامب كارنباور :"الثقة في الأمن الداخلي لا نكتسبها بإصدار أصوات جانبية". وأعلنت أيضا أنها تشعر "بإحساس خطير من الغربة" في ألمانيا، لكنها لا تعرف في يومنا هذا مبادرات حلول ملموسة لم تعرفها أيضا ميركل عندما قامت بتجديد الحزب.

وحتى في هذه النقطة تتشابه المرأتان: خيبة الأمل داخل الحزب حول سياسة السنوات الماضية شعرت بها كرامب كارنباور التي يجب عليها البرهنة على القدرة على المثابرة ليس فقط كرئيسة حزب، بل لو أرادت أيضا في منصب المستشارية.

ماكسمليان كوشيك/ م.أ.م

  • Angela Merkel und Friedrich Merz (Imago/photothek)

    بالصور- هؤلاء هم خلفاء المستشارة أنغيلا ميركل المحتملون

    فريدريش ميرتس

    الخبير الاقتصادي (62 عاماً) الذي اختفى من الساحة السياسية منذ عشر سنوات، عاد الآن للظهور على الواجهة، حيث أعلن استعداده للترشح لخلافة ميركل على منصب رئيسة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، حسب صحيفة بيلد. وسيجري الانتخاب خلال المؤتمر العام للحزب في هامبورغ في مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2018.

  • Deutschland Friedrich Merz CDU in Berlin (imago/J. Heinrich)

    بالصور- هؤلاء هم خلفاء المستشارة أنغيلا ميركل المحتملون

    مناهض لسياسة ميركل

    كان ميرتس، وهو خبير اقتصادي، منافسا لميركل على مدى سنوات طويلة، ورئيسا سابقا للكتلة البرلمانية لحزبي الاتحاد المسيحي الديمقراطي والمسيحي الإجتماعي (البافاري) بالبوندستاغ. وانتقد سياسة ميركل الخاصة باللاجئين وقال إن سياسة الباب المفتوح "قرار اتخذ بليل، ولم يكن سياسية أوروبية عن تفكير".

  • Nach Landtagswahl im Saarland - CDU Annegret Kramp-Karrenbauer Angela Merkel (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    بالصور- هؤلاء هم خلفاء المستشارة أنغيلا ميركل المحتملون

    أنغريت كرامب ـ كارنباور

    اختارتها ميركل كخليفة مستقبلية لها رغم قلة شهرتها على المستوى الاتحادي، بعد أن كانت رئيسة حكومة سارلاند. التنمية الاقتصادية التي "لا تترك أحدا في الخلف" هي واحدة من السياسات التي تؤمن بها كرامب ـ كارنباور. كما تعتبر واحدة من الداعين لسياسة ميركل المرحبة باللاجئين. وقد أعلنت بالفعل سعيها لتصبح رئيسة للحزب المسيحي الديمقراطي.

  • Deutschland CDU Bundesparteitag in Köln Jens Spahn (Reuters/K. Pfaffenbach)

    بالصور- هؤلاء هم خلفاء المستشارة أنغيلا ميركل المحتملون

    ينس شبان

    أعلن هو الآخر خوضه الانتخابات على رئاسة الحزب. عمره 38 عاما فقط وأصبح برلمانيا اتحاديا عام 2002، وتقلد بعد ذلك منصب المتحدث باسم الصحة في الاتحاد الديمقراطي المسيحي حتى عام 2015. "شاب، مثلي الجنس ومحافظ" هكذا وصفته مجلة شتيرن. وقد كان وراء تمرير قرار القضاء على ازدواجية الجنسية الممنوح لبعض الشباب الأجانب منذ عام 2000، وذلك في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي عام 2016.

  • Jordanien Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen besucht Bundeswehr (picture-alliance/AP Images/M. Kappeler)

    بالصور- هؤلاء هم خلفاء المستشارة أنغيلا ميركل المحتملون

    أورزولا فون دير لاين

    هي أول امرأة تتولى حقيبة الدفاع في ألمانيا. بدأت حياتها المهنية في مجال الطب، حيث درست الصحة العامة في جامعة ستانفورد في أمريكا. واحدة من أهم المتحدثات في قضايا الأسرة. دعت إلى تحقيق مكاسب لأسر الجنود. وأثناء التحقيقات التي أجريت ضد المشتبه فيهم بالتطرف اليميني داخل الجيش، اعتبرت الاتهامات مسا معنويا بكيان الجيش. كما أنها واحدة من الداعين إلى توثيق الروابط الدفاعية للاتحاد الأوروبي.

  • Julia Klöckner und Angela Merkel (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

    بالصور- هؤلاء هم خلفاء المستشارة أنغيلا ميركل المحتملون

    يوليا كلوكنر

    تقود كتلة المعارضة للمحافظين في ولاية راينلاند بالاتينات. "ملكة النبيذ" سابقا تشغل حاليا منصب نائب ميركل داخل الحزب الديمقراطي المسيحي. درست العلوم السياسية واللاهوت. وهي معروفة بموقفها المائل إلى التحفظ إذ تعارض الإجهاض، وبحوث الخلايا الجذعية الجنينية واقترحت خطة بديلة لسياسة اللاجئين المعمتدة من طرف ميركل.

  • Berlin Kanzlerin Merkel und Peter Altmaier (picture-alliance/AP Photo/M. Schreiber)

    بالصور- هؤلاء هم خلفاء المستشارة أنغيلا ميركل المحتملون

    بيتر ألتماير

    رئيس ديوان المستشارية الذي يتبنى مواقف ميركل التقدمية في مجالات سياسية عديدة. قدم من سارلاند، وعمل لأول مرة في الاتحاد الأوروبي. ألتماير كان وزير البيئة سابقا، الذي يملك من العمر59 سنة، اشتهر بـ"دبلوماسية المطبخ". كما يلقب بـ"الحارس الشخصي لميركل" المدقق في تفاصيل السياسة والمتقبل لـ"للأفكارالخاصة بحماية البيئة".


مختارات

بالصور- هؤلاء هم خلفاء المستشارة أنغيلا ميركل المحتملون

بعد تراجع كبير لشعبية حزبها في الانتخابات المحلية أعلنت المستشارة ميركل أنها ستترك منصبها كرئيسة للحزب ولن تترشح لولاية جديدة لمنصب المستشارة، رافضة تزكية شخص لخلافتها وتاركة الأمر لأعضاء الحزب. فمن خلفاؤها المحتملون؟ (29.10.2018)  

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