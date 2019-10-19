 كرامب ـ كارنباور: يجب أن يكون لألمانيا حضور عالمي أكبر | أخبار | DW | 06.11.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

كرامب ـ كارنباور: يجب أن يكون لألمانيا حضور عالمي أكبر

بعد مقترحها بإنشاء منطقة آمنة بإشراف دولي بشمال سوريا، قالت زعيمة المحافظين ووزيرة الدفاع كرامب ـ كارنباور إنها تسعى لإشراك الجيش الألماني في مزيد من المهمات الخارجية. فهل ألمانيا بصدد تغيير استراتيجيتها العسكرية؟

Annegret Kramp-Karrenbauer im Interview zu Sicherheitszone in Syrien (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب ـ كارنباور.

صرحت وزيرة الدفاع الألمانية وزعيمة حزب ميركل المحافظ أنغريت كرامب ـ كارنباور لصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الصادرة في ميونخ وتوزع على مستوى عموم ألمانيا في عدد يوم الخميس إنها تسعى لإشراك الجيش الالماني (بوندسفير) في مزيد من المهام العسكرية خارج البلاد.

مختارات

وقالت الوزيرة المحافظة إن على ألمانيا مستقبلا أن "تتعامل بصراحة مع حقيقة أننا، وكأي دولة أخرى في هذا العالم، لنا مصالح استراتيجية خاصة بنا". وشددت كرامب ـ كارنباور على أن ألمانيا ليست كأي دولة أخرى في العالم فيما يخص الاعتماد على وجود تجارة حرة تستند إلى قواعد" وأن تكون هناك طرق تجارة مفتوحة على مستوى العالم.

وأشارت الوزيرة الألمانية إلى تصريحات سابقة لسياسيين ألمان أكدوا فيها على "ضرورة اضطلاع  ألمانيا بمزيد من المسؤولية على مستوى العالم، "..ولكن برلين لم تكن دائما على مستوى هذه الدعوات". وتابعت الوزيرة: ".. لم نتعامل خلال السنوات الماضية غالبا بما يكفي من إيجابية، فلم نشارك في مهام إلا عندما كان يطلب منا ذلك، وتارة كنا نشارك بشكل أقوى، وتارة كانت مشاركتنا أضعف".

وقالت أنغريت كرامب ـ كارينباور إنها تعلم "مدى صعوبة هذا الأمر وكم الضحايا الذي يتطلبه"، وأضافت: "ولكن على ألمانيا أن تتخذ المبادرة بنفسها، وأن تصنع زخما وتقدم خيارات". كما شددت الوزيرة على ضرورة أن تكون بلادها مستعدة لـ "تحمل التكاليف المرتبطة بذلك، ماليا وسياسيا وأخلاقيا، وفقا لتعبير رئيس البرلمان، فولفغانغ شويبله، مؤخرا".

مشاهدة الفيديو 02:51

جدل حول مقترح وزيرة الدفاع بإقامة منطقة آمنة بسوريا

وردا على إشارة الصحيفة إلى أن ذلك كله قد يدعو للاعتراض بأن على الألمان أن يتقبلوا في هذه الحالة عودة جنود ألمان إلى بلادهم في توابيت، قالت الوزيرة إن أي مهمة خطيرة، وأن الأمر يتعلق في بعض المناطق (منطقة الساحل في أفريقيا) بمدى إمكانية تصدير هذا الإرهاب إلى أوروبا. وشددت على أن مالي، على سبيل المثال، من أكثر المناطق التي تنطلق منها الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة، "والأمن في منطقة الساحل جزء من أمننا القومي".

يذكر أن وزيرة الدفاع الألمانية كرامب- كارنباور طالبت بإنشاء منطقة آمنة تخضع لمراقبة دولية في سوريا على الحدود مع تركيا. جاء ذلك في تصريحات أدلت بها الوزيرة لـ DW ولوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). وأوضحت يومها أنها تشاورت حول هذا المقترح مع ميركل ونقلته إلى حلفاء غربيين.

لكن مقترح الوزيرة لم يلق ردا إيجابيا من حليف الائتلاف الحاكم، الحزب الاشتراكي الديمقراطي. كما كان تفاعل المعسكر المحافظ الذي تنتمي إليه الوزير فاترا مع المقترح. فيما رحب الأكراد من جانبهم بفكرتها.

ح.ع.ح/أ.ح (د.ب.أ)

  • Bildergalerie - Deutschland in der NATO - 1955 bis heute

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    صادق مجلس الوزراء الألماني على مشاركة الجيش الألماني في الحملة العسكرية الدولية ضد تنظيم داعش في سوريا. وتجنبت المستشارة الألمانية وصف هذه المهمة بأنها مهمة حربية، وسيشارك ما يصل إلى 1200 جندي ألماني في هذه المهام المسندة اليه.

  • Bundeswehr Soldaten in Afghanistan Archiv 2009

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    لا تشمل المهمة العسكرية الألمانية في سوريا عنصر المشاة بل طائرات استطلاع من نوع "تورنادو" وطائرة التزود بالوقود وسفينة حربية لدعم حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديغول" في البحر المتوسط، فضلا عن عمليات استطلاعية عبرالأقمار الصناعية.

  • Deutsch-Französische Brigade Soldaten Deutschland Frankreich

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    دعم القوات الفرنسية في مالي

    وافق البرلمان الألماني على إرسال وحدة عسكرية ألمانية إلى مالي لدعم القوات الفرنسية المتواجدة هناك. وظيفة هذه القوات تركز على مساعدة البلد الواقع في غرب إفريقيا بهدف الاستقرار وتأمين ظروف حياة أفضل لسكانه.

  • EUTM Bundeswehr europäische Trainingsmission Ausbildung Mali Armee

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    مهمتان للقوات الألمانية في مالي

    هناك نحو 170 ضابطا ألمانيا في مالي حيث يقومون بتدريب القوات المالية. كما تقوم طائرات النقل العسكرية الألمانية بنقل مواد إغاثية ترسلها الأمم المتحدة.

  • Bundeswehr in Afghanistan

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    إعادة بناء أفغانستان

    شاركت القوات الألمانية منذ عام 2001 في القوات الدولية المشتركة (ايساف) المكلفة بحماية المدنيين في أفغانستان. وركزت مهمة الجنود الألمان الذين بلغ عددهم نحو 3000 جندي، على دعم عملية إعادة الإعمار وتدريب القوات الأفغانية.

  • Getötete deutsche Soldaten in Afghanistan

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    مهام قاتلة

    منذ عام 2001 لقي 52 جنديا ألمانيا مصرعهم خلال القيام بخدمتهم في أفغانستان. وخارج الأراضي الألمانية قتل منذ عام 1992 ما مجموعه 103 جنديا ألمانيا خلال القيام بمهام مختلفة.

  • Deutsche KFOR-Soldaten im Kosovo

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    حرب كوسوفو

    أطول مهمة للقوات الألمانية كانت في كوسوفو تحت قيادة قوات الناتو المشتركة. وحتى الآن مازال هناك أكثر من 700 جندي يؤدون مهامهم في كوسوفو التي مزقتها الحرب. ومنذ بداية المهمة عام 1999 وحتى اليوم قتل 26 جنديا خلال القيام بخدمتهم.

  • Patriot Abwehrstaffel in Kahramanmaras

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    حماية الحدود التركية

    قامت وحدة صواريخ باترويت الألمانية بحماية الحدود الجنوبية لتركيا بالتعاون مع قوات أميركية وهولندية تحت علم قوات الناتو. راقبت الوحدة الحدود مع سوريا منذ عام 2013. وتم سحب الوحدة المكونة من بطارتين للصواريخ و400 جندي في آب/أغسطس 2015، علما أن تفويض البرلمان الألماني لهذه المهمة سينتهي في نهاية كانون الثاني/يناير 2016.

  • Deutschland Bundesmarine Schnellboot

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    الشرق الأوسط

    تشارك سفن حربية ألمانية ضمن عمليات اليونيفيل في البحر الأبيض المتوسط. أنشأت الأمم المتحدة قوات اليونيفيل لمراقبة الحدود بين إسرائيل ولبنان عام 1978، وتم تمديد مهمة اليونيفيل بعد الحرب بين لبنان وإسرائيل عام 2006.

  • Verdacht auf Korruption bei deutschen Rüstungsfirmen

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    فرقاطات ألمانية

    بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 على نيويورك، قرر حلف الناتو إطلاق عملية "اكتف انديافور" في منطقة البحر الأبيض المتوسط. العملية تستهدف مراقبة نشاط الجماعات الإرهابية والمنظمات الإجرامية، وتشارك فيها غواصات وفرقاطات بحرية ألمانية.

    الكاتب: مارتن كوخ / م. أ.م


 

مختارات

مهام الجيش الألماني في الخارج

"الدفاع عن أمن ألمانيا يتم في الهيندوكوش أيضا"، إنها الجملة التي قالها وزير الدفاع الأسبق بيتر شتروك خلال وصفه للعمليات الأولى للجيش الألماني في أفغانستان. جولة مصورة عن المهام العسكرية للجيش الألماني خارج حدود بلاده. (01.12.2015)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

جدل حول مقترح وزيرة الدفاع بإقامة منطقة آمنة بسوريا  

مواضيع ذات صلة

US und türkische Truppen Syrien

كرامب-كارنباور تنتقد أنقره وواشنطن بسبب الهجوم التركي في سوريا 19.10.2019

قالت وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب-كارنباور إن تخلي أمريكا عن حلفائها الأكراد في سوريا يؤثر على مصداقيتها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن شعور أي دولة في الناتو بالتهديد لا يبرر لها "مخالفة القوانين" في إشارة إلى تركيا

Annegret Kramp-Karrenbauer im Interview zu Sicherheitszone in Syrien

وزارة الدفاع الألمانية: لا خطط لإرسال جنود إلى شمال سوريا 28.10.2019

هل وضع المخططون في وزارة الدفاع الألمانية خططا محددة حول مشاركة حوالي 2500 جندي ألماني في إنشاء منطة آمنة دولية بشمال سوريا، كما جاء في تقرير صحفي؟ الوزارة ردت بالنفي واصفة محتوى التقرير بمجرد "تكهنات". فما حقيقة الأمر؟

Syrien Konflikt Grenze Türkei | Ceylanpinar, Türkei

ألمانيا: الاشتراكيون ينتقدون مقترح وزيرة الدفاع بشأن سوريا 22.10.2019

انتقد الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا مقترحات وزيرة الدفاع أنيغريت كرامب كارنباور بشأن إقامة منطقة آمنة تخضع لسيطرة دولية بمشاركة تركيا وروسيا في شمال سوريا.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  