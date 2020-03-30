"كذبة أبريل" في زمن كورونا - تحذيرات من الشائعات والأخبار المضللة

يسود نفوس أغلب سكان برلين اليوم شعور بالارتياح لأنّ شهر آذار الذي يحمل آثار مؤلمة من جائحة كورونا قد انتهى، وهم متفائلون ببداية شهر نيسان/ ابريل. ولكن أبريل يبدأ بكذبة كل عام، فماذا عن العام الحالي، هل يستقبل الألمان نيسانهم بالكذبة الشهيرة؟

صحيفة "دير تاغس شبيغل" الألمانية نشرت مقالاً ينتقد هذا التقليد في هذا اليوم، بسبب ظروف كورونا معتبرة أنّ ما قبله الجمهور على مدى أعوام باعتباره كذبة بيضاء أو بريئة، يمكن أن يفقد اليوم عنصر امتاعه، لاسيما وأن الأوضاع على مستوى العالم تبدو متوترة بسب تفشي جائحة كورونا، لذا وحسب مقال الصحيفة المذكورة فإن مزاج المزاح والكوميديا يبدو غائباً في هذا الظرف.

وعلى المستوى الرسمي، حذرت وزارة الصحة الألمانية من تداول كذبة ابريل بمزح ترتبط بجائحة كورونا، كاشفة أن القصص الخيالية التي تبنى عليها كذبة أول ابريل قد تعمق حالة عدم الوضوح وعدم الاستقرار التي تسود النفوس، بما يمكن أن يستغله البعض لترويج قصص كاذبة.

ويبدو أن كذبة أول ابريل هي أحدث ضحايا جائحة كورونا، ففي دول عديدة، جرى حضر هذه الكذبة بشكل قانوني، فقد حذرت الحكومة التايلاندية من أن إطلاق النكات بشأن فيروس كورونا المستجد بمناسبة "كذبة نيسان/أبريل"، هو أمر يعاقب عليه قانون بالسجن لمدة تصل إلى خمسة أعوام.

ونشرت إدارة العلاقات العامة التابعة للحكومة التايلاندية، رسماً بيانياً على حسابها على موقع "تويتر"، قالت فيه "إنه من المخالف للقانون أن يقوم أي شخص بادعاء إصابته بـ "كوفيد 19" في يوم كذبة نيسان/أبريل هذا العام".

وفي نفس السياق، قرر غوغل أن يتجاوز تقليده السنوي بإحياء كذبة أول ابريل بسبب جائحة كورونا، و لابد من الإشارة إلى أن غوغل يحيي هذا التقليد منذ عام 2000، وكان من بين مزحه على مدى عقدين، الحديث عن خطة بناء مستعمرات بشرية فوق سطح كوكب المريخ، أو عن إضافة خدمة "غوغل مترجم الحيوانات".

عربياً، أصدرت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام تعميماً يمنع تداول الشائعات ضمن ما يطلق عليه كذبة نيسان، أو أي صيغة أخرى. وأكدت المحافظ غنام، حسبما نقلت شبكة راية الاعلامية، "أننا وفي ظل الأزمة وحالة الطوارئ المعلنة لمنع تفشي فايروس كورونا لن نسمح بأي تلاعب بعواطف المواطنين خصوصاً في هذه الظروف الدقيقة". ودعت غنام الجميع الى تحلي بالمسؤولية خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

م.م/ ع.ج.م (وكالات، د ب ا)