كحول فاسد يودي بحياة سبعة أشخاص في المغرب

لقي سبعة أشخاص حتفهم جراء تناولهم كحولاً فاسداً في المغرب، بينما أوقفت الشرطة شخصين يشتبه تورطهما في بيعه، وفق ما أفادت وكالة الأنباء المغربية الثلاثاء (30 مايو/ايار 2023).
ونقلت الوكالة عن مصدر أمني أن الشرطة بمدينة مكناس (وسط شمال) فتحت تحقيقاً قضائياً في "وفاة سبعة أشخاص، وإصابة فرد ثامن بتسمم، وذلك بعد استهلاكهم لمادة كحولية يشتبه في كونهم قاموا باقتنائها من محل لبيع المواد الاستهلاكية".
وحجزت الشرطة "العشرات من القوارير البلاستيكية الفارغة التي كانت تحتوي على مادة كحول التعقيم، الذي تسببت في وفاة الضحايا"، في هذا المحل.
كما أوقفت صاحب المتجر (67 عاماً) ومساعده (17 عاماً) للاشتباه في تورطهما في "حيازة وبيع مواد كحولية مضرة بالصحة العامة، والتسبب في وفاة مستهلكيها"، وفق ما أضاف المصدر نفسه.
سبق تسجيل حوادث مشابهة في المغرب منها واقعة في مدينة القصر الكبير توفي فيها 19 شخصاً
يذكر أنه سبق تسجيل حوادث مشابهة في المغرب. ففي أيلول/سبتمبر توفي 19 شخصاً في مدينة القصر الكبير شمال المملكة بسبب تناولهم مشروبات كحولية فاسدة، بحسب ما أوردت وسائل إعلام محلية حينها.
كذلك توفي 20 آخرون في مدينة وجدة (شرق) في تموز/يوليو 2021 للسبب نفسه.
ع.ح./ص.ش. (أ ف ب)
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جانيات الورد بجنوب المغرب .. عطر من رحم المعاناة
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جانيات الورد بجنوب المغرب .. عطر من رحم المعاناة
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جانيات الورد بجنوب المغرب .. عطر من رحم المعاناة
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جانيات الورد بجنوب المغرب .. عطر من رحم المعاناة
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جانيات الورد بجنوب المغرب .. عطر من رحم المعاناة
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جانيات الورد بجنوب المغرب .. عطر من رحم المعاناة
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جانيات الورد بجنوب المغرب .. عطر من رحم المعاناة
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جانيات الورد بجنوب المغرب .. عطر من رحم المعاناة
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جانيات الورد بجنوب المغرب .. عطر من رحم المعاناة
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الكاتب: عبد الرحمان عمار