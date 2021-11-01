كتاب يكشف سر نجاح فليك مع بايرن والفوز الكبير على برشلونة

استطاع هانزي فليك تحقيق الثلاثية لبايرن ميونيخ في موسم 2019/2020 بعد أن خلف نيكو كوفاتش في تدريب الفريق البافاري، وذلك بعد حصوله على بطولة الدوري والكأس الألمانيتين ودوري أبطال أوروبا. لكن المدرب لم يستغل مهاراة لاعبي فريقه وقدراتهم الفنية الرائعة فقط في كسب الفوز في دوري الابطال، بل اعتمد أيضاً على الجانب المعنوي والحيل النفسية.
وذهب فريق بايرن ميونيخ في أغسطس/آب 2020 إلى لشبونة إلى دوري الأبطال محملا في جعبته كأسي بطولة الدوري والكأس الألمانيتين. وكانت مباراة الفريق الأولى في ربع النهائي أمام برشلونة. وللتحضير إلى هذه المباراة المهمة اتبع هانزي فليك تدابير خاصة جدا، كما كشف كريستيان فالك مدير قسم كرة القدم في مجموعة "بيلد" الإعلامية الألمانية في كتابه الجديد "من داخل بايرن". وذكر فالك أن هانزي فليك قرر وضع اللاعب المعار لبايرن من برشلونة فيليبي كوتينيو ليحل محل ميسي في الحصة التدريبية لبايرن التي سبقت المباراة.
بايرن يسحق برشلونة 8-2 في نتيجة تاريخية
وقبل مغادرة الفريق للملعب لمواجهة الفريق الكاتالوني، جمع فليك فريقه في غرفة الاجتماعات في فندق الفريق لإلقاء خطاب مؤثر. المضمون: المباراة ضد برشلونة "مباراة رئيسية" لتكملة البطولة. وقال: "لدينا المفتاح الذي سنفتح الباب به!" كما ذكر موقع "شبورت" الألماني نقلا عن كتاب كريستيان فالك. وانتهت المباراة بعد ذلك بنتيجة تاريخية للفريق بفوزه 8-2 على برشلونة. وكانت بمثابة الشعلة التي أضاءت طريق بايرن المعبد بالروح المعنوية إلى النهائي.
وحتى قبل مباراة نصف النهائي ضد أولمبيك ليون، وجد المدرب الكلمات الصحيحة لتهيئة لاعبيه، متحدثًا عن "مهمة الوصول إلى النهائي". ولم يظهر نجوم البايرن أي خوف من الفريق الفرنسي وتغلبوا عليه بسهولة 3-0.
أما في المباراة النهائية، ولرفع معنويات لاعبيه ضد باريس سان جيرمان، قدم المدرب فليك وفقا للكتاب الشكر في اجتماع الفريق وباللغات الألمانية والإنجليزية والإسبانية والبرتغالية والفرنسية والكرواتية والهولندية والبولندية من أجل الوصول إلى قلوب جميع اللاعبين. ثم تبع ذلك مقاطع فيديو لزوجات وصديقات وأمهات وآباء وأبناء نجوم بايرن ميونيخ.
وكانت الرسالة الموجهة لهم: "نحن فخورون بكم!" بعض المحترفين في الفريق، بما في ذلك جيروم بواتينغ وصاحب الهدف الحاسم في النهائي لاحقاً كينجسلي كومان، ذرفوا الدموع تأثرا بالفيديوهات.
كما أعطى فليك فريقه أيضاً الخطط التكتيكية المناسبة للحصول إلى كأس البطولة. وحذر من الهجمات المضادة السريعة لهجوم باريس سان جيرمان. ووضع جوشوا كيميش، كظهير أيمن في النهائي لمراقبة كيليان مبابي وقدم له نصائح محددة حول كيفية إيقاف بطل العالم الفرنسي.
ونقل موقع "شبورت" الألماني نقلا عن الكتاب أن فليك قال للاعبيه: "الأبطال يواصلون حتى النهاية!" وهذه كانت الرسالة الأخيرة التي أرسلها لهم قبل المباراة، ثم أحتفى بهم واحتفل معهم بالنتيجة الكبيرة بعد ساعات قليلة من ذلك.
ز.أ.ب/ ع.أ.ج
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في موسم استثنائي.. بايرن يحقق حلم الفوز بالثلاثية
بايرن ميونيخ - موسم الثلاثية
استطاع بايرن ميونيخ تحقيق الثلاثية هذا الموسم، في مواجهة مع باريس سان جيرمان المدجج بنجميه نيمار ومبابي. واعتمد بايرن على القدرات الهجومية الرائعة للفريق بقيادة المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي والشاب سيرج غنابري والمخضرم توماس مولر، وكذلك في ظل الروح العالية وروح الفريق التي يتسم بها بايرن بإشراف مدربه هانز فليك وحرسه المخضرم قائد الفريق مانويل نوير.
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في موسم استثنائي.. بايرن يحقق حلم الفوز بالثلاثية
بايرن في عام الجائحة!
لم يتأثر نادي بايرن ميونيخ بأجواء وباء كورونا، بل أظهر قدرات عالية في التكيف مع ظروف الجائحة، إذ فاز بكل المباريات التي خاضها بعد عودة الدوري المحلي والأوروبي. لكن جماهير البافاري التي حرمت في الجزء الأخير من هذا الموسم، من متابعة المباريات مباشرة في الملاعب، تظل وفية لمعشوقها. في الصورة بعض مشجعي بايرن أمام أليانز أرينا قبل مباراة جمعته في الثامن من مارس آذار بنادي أوغسبورغ.
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في موسم استثنائي.. بايرن يحقق حلم الفوز بالثلاثية
جيل غنابري يطمح لمعانقة المجد مع بايرن
سيرج غنابري أحد أبرز صانعي انتصار بايرن على ليون الفرنسي، في نصف النهائي لدوري الأبطال، هو واحد من جيل ذهبي من الشبان الطامحين في تحقيق المجد مع بايرن في هذا الموسم. ويشكل بنيامين بافارد ولوكاس هيرنانديز مع غنابري ونيكلاس زوله وجوشوا كيميش وكينغسلي كومان وليون غوريتسكا الآن مجموعة رئيسية من اللاعبين الذين تبلغ أعمارهم 24 أو 25 عاماً.
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في موسم استثنائي.. بايرن يحقق حلم الفوز بالثلاثية
فوز بطعم "لقب البطولة"
بفوزه الكاسح على برشلونة ميسي، ثمانية أهداف لاثنين، أكد بايرن ميونيخ مضيه قدما في هذا الموسم نحو نهائي أبطال أوروبا، بقيادة جيل جديد من النجوم، ومدربه هانز فليك الذي يطمح لقيادة بايرن إلى النجاح في لشبونة بعدما تعرض الفريق لأربعة إخفاقات لاذعة في المربع الذهبي للبطولة نفسها خلال السنوات القليلة الماضية وبالتحديد في 2014 و2015 و2016 و2018.
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في موسم استثنائي.. بايرن يحقق حلم الفوز بالثلاثية
"البطل" الذي لم يقهر في دوري الأبطال
في دوري أبطال أوروبا، حقق بايرن الفوز في جميع المباريات العشر من هذا الموسم، مسجلا 42 هدفا: ثلاثة أهداف نظيفة ضد ليون وثمانية (8-2) في مرمى برشلونة وسبعة فاز بها على توتنهام الإنجليزي (7-2) في دور المجموعات وأهداف الفوز الساحق 6 - صفر على فريق ريد ستار بلغراد في دور المجموعات أيضا. كما حقق الفريق الفوز 7-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب أمام تشيلسي الإنجليزي في الدور الثاني (دور الستة عشر).
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في موسم استثنائي.. بايرن يحقق حلم الفوز بالثلاثية
قصة بايرن مع "ذات الأذنين"
منذ انطلاق دوري الأبطال عام 1955 (كأس أبطال الأندية آنذاك) خاض بايرن ميونيخ، عشر مباريات نهائية، وإذا نجح في التتويج بلقبه السادس الأحد 23 أغسطس/ آب 2020، فسيعادل رقم ليفربول الانجليزي مع ستة ألقاب في المركز الثالث وراء ريال مدريد الاسباني حامل الرقم القياسي (13 لقبا) وميلان الايطالي مع 7. وأحدث تتويج لبايرن بـ "ذات الأذنين" سنة 2013 مع جيل فرانك ريبيري وآرين روبن ومانويل نوير وتوماس مولر.
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في موسم استثنائي.. بايرن يحقق حلم الفوز بالثلاثية
الكأس للمرة العشرين
توج بايرن بلقب كأس ألمانيا مطلع يوليو/ تموز الماضي عبر الفوز الساحق على باير ليفركوزن بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة النهائية التي جرت بدون جمهور. وحسم بايرن لقب الكأس للمرة العشرين ونال ثنائية الدوري والكأس للمرة الـ 13 بجانب فوزه باللقب المحلي الخمسين في تاريخه.
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في موسم استثنائي.. بايرن يحقق حلم الفوز بالثلاثية
هدف ليفاندوفسكي يحسم اللقب مبكرا
قبل نهاية البطولة بجولتين نجح بايرن ميونيخ في الفوز بلقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) لموسم 2019/2020. بعدما استطاع البولندي روبرت ليفاندوفسكي مساء الثلاثاء (16 يونيو/ حزيران) أن يسجل هدف الفوز والمباراة الوحيد أمام فيردر بريمن في الجولة 32 من البطولة.
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في موسم استثنائي.. بايرن يحقق حلم الفوز بالثلاثية
بداية مخيبة
استهل بايرن ميونيخ حملة الدفاع عن لقبه بتعادل مخيب 2-2 أمام هيرتا برلين على أرض ملعبه "أليانز أرينا". وكان الفريق البافاري قريباً من الخسارة، إلا أنه نجح في اقتناص التعادل والحصول على نقطة واحدة فقط.
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في موسم استثنائي.. بايرن يحقق حلم الفوز بالثلاثية
استعادة التوازن
في الجولة الثانية من "البوندسليغا"، استعرض بايرن ميونيخ عضلاته، وحقق فوزاً عريضاً على حساب شالكه. عرفت المباراة تألق هداف الفريق روبرت ليفاندوفسكي، الذي أحرز "هاتريك" ليرفع الفريق البافاري رصيده إلى أربع نقاط، ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم.
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في موسم استثنائي.. بايرن يحقق حلم الفوز بالثلاثية
تعادل مُـر
في قمة الجولة الرابعة من "البوندسليغا"، سقط بايرن ميونيخ في فخ التعادل 1-1 أمام لايبزيغ العنيد. وتقدم البايرن في الشوط الأول بهدف أحرزه الهداف ليفاندوفسكي، بيد أن لايبزيغ نجح في إدراك التعادل وتصدر الدوري الألماني برصيد 10 نقاط.
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في موسم استثنائي.. بايرن يحقق حلم الفوز بالثلاثية
سقوط مفاجئ
تعرض بايرن ميونيخ لخسارته الأولى في الدوري الألماني أمام هوفنهايم 1-2. وعاند الحظ بشكل كبير البايرن في تلك المباراة من الجولة السابعة في "البوندسليغا"، والتي استطاع فيها فريق بوروسيا مونشنغلادباخ احتلال الصدارة برصيد 16 نقطة.
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في موسم استثنائي.. بايرن يحقق حلم الفوز بالثلاثية
خماسية مذلة
سحق فريق آينتراخت فرانكفورت خصمه بايرن ميونيخ بخماسية كاملة برسم الجولة العاشرة من الدوري الألماني. الفريق البافاري كان تائهاً طيلة أطوار المباراة وعجز عن إيقاف هجمات فرانكفورت، الذي أذاق البايرن خسارة مذلة هي الأسوأ له منذ عام 2009.
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في موسم استثنائي.. بايرن يحقق حلم الفوز بالثلاثية
إقالة كوفاتش
بعد يوم واحد فقط من الخسارة أمام آينتراخت فرانكفورت، أقال بايرن ميونيخ مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش. وأكد الفريق البافاري في بيان له أن قرار التخلي عن كوفاتش أتى بتوافق بين إدارة الفريق والمدرب نفسه. وأسدل بذلك الستار عن تجربة كوفاتش التدريبية مع بايرن ميونيخ.
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في موسم استثنائي.. بايرن يحقق حلم الفوز بالثلاثية
مدرب مؤقت
عين بايرن ميوينخ هانزي فليك مدربا مؤقتا للفريق خلفاً للمدرب المُقال نيكو كوفاتش. وأبدى المدرب الألماني سعادته الكبيرة بتعيينه على رأس الإدارة الفنية للفريق البافاري، مؤكداً أنه لم يفكر طويلا لقبول عرض تدريب الفريق الألماني العملاق.
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في موسم استثنائي.. بايرن يحقق حلم الفوز بالثلاثية
بداية رائعة
في مباراة المدرب هانزي فليك الأولى، كشر الفريق البافاري عن أنيابه، ودك شباك غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند برباعية نظيفة في قمة الجولة الحادية عشرة من "البوندسليغا"، لتكون تلك المباراة فرصة مواتية لهانزي فليك، من أجل تقديم أوراق اعتماده في عالم الساحرة المستديرة.
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في موسم استثنائي.. بايرن يحقق حلم الفوز بالثلاثية
اقتراب من الصدارة
واصل بايرن ميونيخ عروضه القوية تحت قيادة هانزي فليك، وبدأ في الاقتراب أكثر فأكثر من الصدارة. فبرسم الجولة 17 حقق الفريق البافاري فوزاً مقنعا بثنائية نظيفة على حساب فولفسبورغ، ليصعد البايرن إلى المركز الثالث برصيد 33 نقطة، وبفارق أربع نقاط فقط عن المتصدر لايبزيغ.
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في موسم استثنائي.. بايرن يحقق حلم الفوز بالثلاثية
الصعود للقمة
في الجولة 20، تمكن بايرن ميونيخ من اعتلاء الصدارة بعد فوزه بـ 3-1 على ماينز. وظهرت لمسة المدرب هانزي فليك بشكل واضح على الفريق، الذي استطاع استعادة بريقه المعهود بعد بداية موسم مخيبة للآمال.
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في موسم استثنائي.. بايرن يحقق حلم الفوز بالثلاثية
رد الصاع
واصل بايرن ميونيخ تحليقه وحيداً في صدارة "البوندسليغا" وحقق فوزاً عريضاً على آينتراخت فرانكفورت بـ 5-2. البايرن تسيد المباراة وكان الأفضل طيلة أطوارها ما مكنه من الفوز بنقاطها كاملة ورد الصاع لفرانكفورت، الذي تفوق على البايرن في النصف الأول من الموسم بخماسية مقابل هدف واحد.
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في موسم استثنائي.. بايرن يحقق حلم الفوز بالثلاثية
توسيع الفارق والاقتراب من اللقب
نجح بايرن ميونيخ في إلحاق الهزيمة بمطارده المباشر وغريمه التقليدي بوروسيا دورتموند. ويدين الفريق البافاري بالفضل في تلك المباراة ليوشوا كيميش، الذي سجل هدف المباراة الوحيد. وساعد هذا الفوز البايرن على توسيع الفارق مع بوروسيا دورتموند إلى سبع نقاط كاملة، والاقتراب بشكل كبير للغاية من تحقيق اللقب.
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في موسم استثنائي.. بايرن يحقق حلم الفوز بالثلاثية
ماكينة أهداف
تألق روبرت ليفاندوفسكي بشكل لافت للغاية هذا الموسم. مهاجم البايرن ينفرد بصدارة هدافي "البوندسليغا" برصيد 31 هدفاً حتى الآن. وساعدت أهداف "القناص" البايرن على الفوز بنقاط أكثر من مباراة مهمة في مسار التتويج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم. إعداد: ر.م/ م.س