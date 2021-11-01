كتاب يكشف سر نجاح فليك مع بايرن والفوز الكبير على برشلونة

استطاع هانزي فليك تحقيق الثلاثية لبايرن ميونيخ في موسم 2019/2020 بعد أن خلف نيكو كوفاتش في تدريب الفريق البافاري، وذلك بعد حصوله على بطولة الدوري والكأس الألمانيتين ودوري أبطال أوروبا. لكن المدرب لم يستغل مهاراة لاعبي فريقه وقدراتهم الفنية الرائعة فقط في كسب الفوز في دوري الابطال، بل اعتمد أيضاً على الجانب المعنوي والحيل النفسية.

وذهب فريق بايرن ميونيخ في أغسطس/آب 2020 إلى لشبونة إلى دوري الأبطال محملا في جعبته كأسي بطولة الدوري والكأس الألمانيتين. وكانت مباراة الفريق الأولى في ربع النهائي أمام برشلونة. وللتحضير إلى هذه المباراة المهمة اتبع هانزي فليك تدابير خاصة جدا، كما كشف كريستيان فالك مدير قسم كرة القدم في مجموعة "بيلد" الإعلامية الألمانية في كتابه الجديد "من داخل بايرن". وذكر فالك أن هانزي فليك قرر وضع اللاعب المعار لبايرن من برشلونة فيليبي كوتينيو ليحل محل ميسي في الحصة التدريبية لبايرن التي سبقت المباراة.

بايرن يسحق برشلونة 8-2 في نتيجة تاريخية

وقبل مغادرة الفريق للملعب لمواجهة الفريق الكاتالوني، جمع فليك فريقه في غرفة الاجتماعات في فندق الفريق لإلقاء خطاب مؤثر. المضمون: المباراة ضد برشلونة "مباراة رئيسية" لتكملة البطولة. وقال: "لدينا المفتاح الذي سنفتح الباب به!" كما ذكر موقع "شبورت" الألماني نقلا عن كتاب كريستيان فالك. وانتهت المباراة بعد ذلك بنتيجة تاريخية للفريق بفوزه 8-2 على برشلونة. وكانت بمثابة الشعلة التي أضاءت طريق بايرن المعبد بالروح المعنوية إلى النهائي.

وحتى قبل مباراة نصف النهائي ضد أولمبيك ليون، وجد المدرب الكلمات الصحيحة لتهيئة لاعبيه، متحدثًا عن "مهمة الوصول إلى النهائي". ولم يظهر نجوم البايرن أي خوف من الفريق الفرنسي وتغلبوا عليه بسهولة 3-0.

أما في المباراة النهائية، ولرفع معنويات لاعبيه ضد باريس سان جيرمان، قدم المدرب فليك وفقا للكتاب الشكر في اجتماع الفريق وباللغات الألمانية والإنجليزية والإسبانية والبرتغالية والفرنسية والكرواتية والهولندية والبولندية من أجل الوصول إلى قلوب جميع اللاعبين. ثم تبع ذلك مقاطع فيديو لزوجات وصديقات وأمهات وآباء وأبناء نجوم بايرن ميونيخ.

وكانت الرسالة الموجهة لهم: "نحن فخورون بكم!" بعض المحترفين في الفريق، بما في ذلك جيروم بواتينغ وصاحب الهدف الحاسم في النهائي لاحقاً كينجسلي كومان، ذرفوا الدموع تأثرا بالفيديوهات.

كما أعطى فليك فريقه أيضاً الخطط التكتيكية المناسبة للحصول إلى كأس البطولة. وحذر من الهجمات المضادة السريعة لهجوم باريس سان جيرمان. ووضع جوشوا كيميش، كظهير أيمن في النهائي لمراقبة كيليان مبابي وقدم له نصائح محددة حول كيفية إيقاف بطل العالم الفرنسي.

ونقل موقع "شبورت" الألماني نقلا عن الكتاب أن فليك قال للاعبيه: "الأبطال يواصلون حتى النهاية!" وهذه كانت الرسالة الأخيرة التي أرسلها لهم قبل المباراة، ثم أحتفى بهم واحتفل معهم بالنتيجة الكبيرة بعد ساعات قليلة من ذلك.

ز.أ.ب/ ع.أ.ج