 كتاب فرنسي ″يكشف″ الوجه الخفي للإمارات في سياستها الخارجية | سياسة واقتصاد | DW | 14.11.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

كتاب فرنسي "يكشف" الوجه الخفي للإمارات في سياستها الخارجية

العديد من الكتب الاستقصائية الفرنسية تحاول الكشف عن ما يجري من خبايا في دول عربية. هذه المرة اختار إعلامي فرنسي التركيز على الإمارات، بعيداً عن النظرة التقليدية لهذا البلد المشهور بأبراجه العالية وسياساته الرقمية.

Saudi-Arabien Riad Prinzen Mohammed bin Zayed Al Nahyan - Mohammed bin Salman (picture-alliance/AA/B. Algaloud)

محمد بن زايد ومحمد بن سلمان

تعيش الساحة الثقافية في فرنسا اليوم الخميس 14 نوفمبر/تشرين الثاني، على وقع إصدار كتاب جديد للإعلامي الفرنسي، ميشيل توب، يحمل عنوان "الوجه الخفي للإمارات العربية المتحدة"، يلقي من خلاله الضوء على ما يعتبرها خبايا تكتنف السياسة الإماراتية، خاصةً العلاقة بين ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والتأثير الكبير الذي تمارسه أبو ظبي في العالم، خاصةً تدخلها ضد موجات الربيع العربي.

ويقول غلاف الكتب، الذي تنشره دار cherche midi، إن الإمارات معروفة بواجهتها الجميلة، غير أنه بعد تجاوز هذه المرآة، تظهر عدة مؤشرات تُحذر المتبع، مشاركة الإمارات في "الحرب القذرة" في اليمن.

ويضيف الغلاف أن الكتاب عبارة عن تحقيق معقد تم إجراؤه بشكل خاص في العالم العربي وفي الدول الأنجلوسكسونية، وأنه  "غوص في أعماق نظام غامض تحكمه استراتيجية من الإخفاء والألاعيب والتسلل".

ويقول ميشيل توب في حوار مع مجلة "روفي بوليتيك"، إن السبب الذي جعله يؤلف هذا الكتاب هو قرار الاتحاد الأوروبي بإدراج الإمارات في القائمة السوداء للملاذات الضريبية، في وقت كانت الإمارات معروفة في الغرب غالبًا على أنها وجهة للعديد من السياح الذين يتجهون لاكتشاف الرمال والعمارات الشاهقة، متابعاً أن الفرنسيين لا يعرفون هذا البلد، ولا توجد كتب مرجعية حوله.

Papst Franziskus zu Besuch in Abu Dhabi (Reuters/WAM)

من استقبال الأمير محمد بن زايد للبابا

وأضاف توب أن التحقيق الذي أجراه جعلته يكشف مجموعة من المشكلات التي تختفي وراء الواجهة "البراقة" للإمارات، ومن ذلك طريقة توزيع السلطة في البلد، ونفوذها "المقلق" في عدة مناطق حول العالم. لكنه اكتشف أمرين أساسيين، الأول أنه في الوقت الذي يتم فيه التركيز على السعودية ذات النفوذ القوي، فهناك بلد هو "أكبر من أن يكون مجرد شقيقها الأصغر"، وتحديداً العلاقة بين محمد بن زايد ومحمد بن سلمان.

ويقول الكاتب إن محمد بن زايد يشبه تماماً محمد بن سلمان، وأنه ليس فقط السعودية، التي "تقوم بسياسة ترويج إسلام سلفي يعود إلى القرون الوسطى"، فهناك كذلك الإمارات التي تتدخل في الشؤون الداخلية لدول الشرق الأوسط وحتى فرنسا. ويوضح المؤلف أن بن زايد هو العقل الذي يحرّك بن سلمان، وأن الاثنين يشكلان "ثنائيا جهنميا"، واصفا بن زايد بـ"ميكيافيلي الصحراء".

أما الأمر الثاني، فهو أن الإمارات تتزعم غالبًا طليعة من يواجهون الربيع العربي، وهو ما وقع في نسخته الأولى في مصر وليبيا وتونس والدول الأخرى، ويتكرر حاليًا مع نسخته الثانية، حيث تلعب الإمارات دورا في السودان وفي الجزائر. ففي هذا الأخير مثلا، تقوم بحملة تأثير كبيرة لأجل بقاء الجيش في السلطة. ويقول الكاتب إن أبو ظبي تقوم بالكثير لأجل منع الشعوب من تحقيق مطالبها.

Bildergalerie Jemen Binnenflüchtlinge (Reuters/K. Abdullah)

صورة من اليمن حيث تسببت الحرب في كوارث إنسانية

ويبرز الكاتب كذلك في حواره طبيعة العلاقات الفرنسية-الإماراتية التي تقوّت منذ عهد الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك، إذ وُقعت الكثير من الاتفاقيات السرية. وأورد أن أبو ظبي تسلك سياسة للضغط في فرنسا لأجل تحسين صورتها. واختتم حديثه بالقول إن الكثير من مشاكل المجتمع الفرنسي تأتي من استيراد طابع إسلامي متشدد قادم من دول في الشرق الاوسط، بينها الإمارات.

ميشيل توب، هو مؤسس موقع opinion internationale الذي يُعنى بالمقالات التحليلية والحوارات الصحفية، وقد أسس كذلك عدة منصات صحفية، كما ينشر آراءه بشكل دوري في مجموعة من وسائل الإعلام الفرنسية، وله مجموعة من المؤلفات حول قضايا سياسية وحقوقية. (صورته في التغريدة).

مختارات

قطران شقيقان من أغنى بلدان العالم (قطر والإمارات العربية) دخلا في حرب خفية تُستعمل فيها كل الأسلحة المشروعة وغير المشروعة بهدف بسط الهيمنة والنفوذ على منطقة القرن الإفريقي عبر البوابة الصومالية حسب صحيفة ألمانية. (28.07.2019)

ما من صراع في المنطقة العربية إلا وانخرطت فيه الإمارات، لكن هذا سيرتد عليها حتماً بنتائج قد تكون وخيمة، كما يرى راينر هيرمان، محرر الشؤون السياسية في صحيفة "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" الألمانية، في هذا التعليق. (05.08.2019)

ولم ترُد الإمارات على هذا الكتاب، كما لم ترِد أيّ مقالات تنتقده في الصحافة الإماراتية، وسبق للصحافة الفرنسية أن نشرت كتباً عن عدة دول عربية، منها المغرب والجزائر وتونس وقطر والسعودية. 

ومن أبرز الكتب الصادرة مؤخراً هناك "وثائق قطر.. كيف تدعم الإمارة إسلام فرنسا وأوروبا"، من تأليف كريستان شيزنو، وجورج مالبرونو، وفيه يتابع الصحفيان مسار مؤسسة "قطر الخيرية"، وكيف تشيّد مجموعة من المساجد والمدارس والمراكز لصالح جمعيات مرتبطة بتنظيم الإخوان المسلمين، وكذلك توفير رواتب لشخصيات إسلامية.

وحول سياستها الخارجية، تقول الإمارات إنها تسير على "مبدأ تعزيز الأمن والسلام، والتنمية المستدامة في مختلف أرجاء المنطقة والعالم"، وفق موقع الحكومة الإماراتية، الذي يتابع أن الدولة "تحرص على التزاماتها حيال جيرانها، والمجتمع الدولي باستقرار وسلام وأمن المنطقة".

كما تقول الحكومة إنها تعزّز "جسور الشراكة والحوار، مع التأكيد على الاعتدال، والتسامح، واحترام جميع الشعوب والأديان"، وإن الإمارات "تشارك في الجهود الرامية إلى الاستجابة لتخفيف أثر الاضطراب المتزايد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخاصة الأزمات الإنسانية التي ترتبت عنه".

ع.ا

  • Francois Hollande Receives King Mohammed VI of Morocco - Paris (picture-alliance/abaca/L. Christian)

    الملكيات العربية.. دكتاتورية أم إصلاحية؟

    محمد السادس.. خطوات إصلاحية

    قام ملك المغرب، محمد السادس، بخطوات إصلاحية. فقد جعل قانون الأسرة أكثر انفتاحاً، وأصبحت اللغة الأمازيغية في عهده لغة رسمية في البلاد. كما أنشأ "هيئة الإنصاف والمصالحة" بعد الحكم الاستبدادي في عهد أبيه، الحسن الثاني. وقد جاءت كثير من خطواته الإصلاحية بعد احتجاجات "الربيع العربي" التي بدأت في عام 2011. ويتهمه معارضون بأنه يعمل على تحويل الدولة إلى ملكية عائلية استبدادية.

  • Deutschland Jordaniens König Abdullah II erhält Westfälischen Friedenspreis (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

    الملكيات العربية.. دكتاتورية أم إصلاحية؟

    عبدالله الثاني: ملك على دولة فقيرة

    يقود ملك الأردن، الملك عبدالله الثاني، بلده -الذي يعتبر من أفقر البلدان العربية- في وقت تواجه فيه المملكة تحديات كبيرة. فخزائن الدولة فارغة وأزمة اللاجئين القادمين من الدول المجاورة تثقل كاهل ميزانية الدولة وقطاعاتها الخدمية. ويعمل الملك عبدالله الثاني من خلال أسلوبه المرن في الحوار على مواجهة الأصولية الدينية في المملكة.

  • König Salman Bin Abdul Aziz Al Saud und Kronprinz Mohammed Bin Salman Al Saud (picture-alliance/abaca/B. Press)

    الملكيات العربية.. دكتاتورية أم إصلاحية؟

    سلمان بن عبدالعزيز وابنه: استبداديون

    بعد أن عين الملك سلمان بن عبدالعزيز ابنه محمد ولياً للعهد، يحكم محمد بن سلمان المملكة العربية السعودية بيد من حديد. ورغم أن بن سلمان يعمل على انفتاح المملكة، على الأقل ثقافياً واجتماعياً، لكن هذا الانفتاح لا يشمل الجانب السياسي. وفي وقت يحاول فيه ولي العهد الشاب تحديث اقتصاد المملكة، إلا أنه يتمسك بقوة بالهيكل التقليدي للسلطة، وتوجه إليه اتهامات في قضية مقتل الصحفي خاشقجي.

  • Abu Dhabis Kronprinz Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan (picture alliance/Photoshot)

    الملكيات العربية.. دكتاتورية أم إصلاحية؟

    محمد بن زايد: رجل الإمارات القوي

    رغم أن أخاه خليفة بن زايد هو رئيس دولة الإمارات، إلا أن ولي العهد محمد بن زايد هو الحاكم الفعلي لأبو ظبي. ويعمل رجل الإمارات القوي إلى جانب السعودية ومصر، على محاربة الإسلام السياسي الذي يرونه تهديداً وجودياً لبلدانهم والمنطقة. وتُتهم الإمارات وحلفاؤها بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن، بالإضافة إلى دعم قوات المشير حفتر في ليبيا، والمجلس العسكري في السودان.

  • Katar Emir Al Thani (Getty Images/S. Gallup)

    الملكيات العربية.. دكتاتورية أم إصلاحية؟

    تميم بن حمد: أمير يحاصره الجيران

    يقود أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، إمارته الصغيرة في أوقات عصيبة، حيث يقاطعها جيرانها الخليجيون بسبب علاقاتها الجيدة مع إيران، كما يتهمونها بـ"دعم الإرهاب" في الشرق الأوسط. وتتمتع قطر بعلاقات وثيقة مع تركيا، كما أن لديها اتصالات مع حركة حماس في قطاع غزة.

  • Bahrain l König Hamad bin Isa al-Chalifa in Manama (picture alliance/dpa/R. Jensen)

    الملكيات العربية.. دكتاتورية أم إصلاحية؟

    البحرين.. الأولوية لحماية الملكية

    تولى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة الحكم بعد وفاة والده عام 1999، بعد أن أصبح ولياً للعهد عام 1964 وعمره كان حينها 14 عاماً. في أوج أحداث "الربيع العربي" شهدت مملكة البحرين أحداثاً سياسية كادت أن تعصف بالأسرة المالكة لولا تدخل قوات درع الجزيرة. تأزم العلاقة مع المعارضة الشيعية وقمعها الشديد بالسجن والإعدامات، يضع الإصلاحات الموعودة على المحك في بلد يعيش تحت "عباءة" الشقيقة الكبرى: السعودية.

  • Scheich Sabah Al-Ahmed (Getty Images/M. Wilson)

    الملكيات العربية.. دكتاتورية أم إصلاحية؟

    التوازن الصعب

    أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عمل وزيراً للخارجية لمدة 40 عاماً قبل أن يتولى السلطة عام 2006، بعد وفاة الشيخ جابر الأحمد الصباح. نُقل إليه العرش بسبب مرض الشيخ سعد العبد الله الصباح، الذي لم يتول العرش سوى لأسبوعين فقط. يقود الشيخ صباح الإمارة الصغيرة وسط عدم استقرار حكومي، وخارجياً بسياسة أقرب ما تتصف بـ "التوازن الصعب" في جوار مضطرب بسبب الصراع الإيراني السعودي.

  • Sultan Qaboos bin Said (Getty Images)

    الملكيات العربية.. دكتاتورية أم إصلاحية؟

    السلطان بن قابوس: رجل التوازنات

    منذ عام 1970 والسلطان قابوس بن سعيد يحكم سلطنة عمان بهدوء. وقد عمل على تطوير البلد الذي كان متخلفاً في السابق وجعله في حالة من الرخاء النسبي. وتوصف سلطنة عمان بأنها ليبرالية نسبياً، كما أنها تتوسط لحل العديد من الأزمات، مثل الأزمة الحالية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. كرستين كنيب/ م.ع.ح


مختارات

الملكيات العربية.. دكتاتورية أم إصلاحية؟

في وقت تمر فيه عدة دول عربية ذات نظام جمهوري بأزمات واضطرابات، تشهد الدول العربية ذات الأنظمة الملكية استقراراً نسبياً. فهل يوظف الملوك العرب نظام الحكم الملكي للقيام بالإصلاح أم لتعزيز سلطاتهم الفردية؟ (29.07.2019)  

مواضيع ذات صلة

Saudi-Arabien Riad | Einigung auf Friedensplan im Jemen

التوقيع على اتفاق الرياض بين حكومة هادي وانفصاليي الجنوب 05.11.2019

بحضور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ونظيره الإماراتي تم الوقيع على اتفق الرياض بين حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي. الأمم المتحدة سارعت إلى الترحيب بالاتفاق وإعلان دعمها له.

Irak Anti-Regierungsproteste | Ausschreitungen & Gewalt in Bagdad

صمت غربي مريب ..المحتجون العرب يُتركون لمصيرهم في مواجهة القمع 08.11.2019

من يتابع مواقف العواصم الغربية مما يجري في العراق ولبنان والجزائر، يرصد حذراً ملحوظاً، فهل هي فقط نتيجة الخوف من سيناريوهات كارثية آلت إليها بلدان الربيع العربي في موجته الأولى، أم هنالك حسابات ورهانات أخرى؟

Saudi-Arabien Riad Prinzen Mohammed bin Zayed Al Nahyan - Mohammed bin Salman

وجهة نظر: الإمارات.. من دولة رائدة إلى بؤرة مشاكل 05.08.2019

ما من صراع في المنطقة العربية إلا وانخرطت فيه الإمارات، لكن هذا سيرتد عليها حتماً بنتائج قد تكون وخيمة، كما يرى راينر هيرمان، محرر الشؤون السياسية في صحيفة "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" الألمانية، في هذا التعليق.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  