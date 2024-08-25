كتاب جديد يتساءل.. ما سر سيطرة بوتين على ترامب؟

تناول كتاب جديد لمستشار الأمن القومي الثاني للرئيس الأمريكي السابق العلاقة "الغامضة" بين دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين الذي "استغل الأنا" لدى ترامب "للسيطرة" عليه.

ذكر مستشار كبير سابق للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في كتاب جديد بعنوان "في حرب مع أنفسنا: جولتي في الخدمة بالبيت الأبيض في عهد ترامب" أن الرئيس السابق كان مصمماً خلال فترة ولايته في البيت الأبيض على التقرب من فلاديمير بوتين، رغم التدخل الروسي في العملية الديموقراطية الأمريكية واعتراضات مستشارين آخرين.

ويأتي كشف هذه التفاصيل من وراء الكواليس من قبل اتش آر ماكماستر، مستشار الأمن القومي الثاني لترامب، بينما يستعد الناخب الأمريكي لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان ينبغي لترامب العودة إلى البيت الأبيض، وأيضاً في وقت يحذر مسؤولون أمريكيون من تدخل أجنبي جديد في الانتخابات.

ووفق مقتطفات من مذكراته نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال، كتب ماكماستر أنه أخبر زوجته في آذار/ مارس 2018: "بعد أكثر من عام في هذه الوظيفة، لا أستطيع أن أفهم سيطرة بوتين على ترامب".

كتاب قبل اتش آر ماكماستر، مستشار الأمن القومي الثاني لترامب: في حرب مع أنفسنا: جولتي في الخدمة بالبيت الأبيض في عهد ترامب صورة من: Harper

مناقشات صعبة منذ البداية

وعُيّن الجنرال السابق ماكماستر مستشاراً للأمن القومي لترامب في شباط/ فبراير 2017، وأكد في كتابه أن المناقشات حول فلاديمير بوتين وروسيا كانت "صعبة مع الرئيس" منذ البداية. وأضاف أن ترامب ربط "جميع المواضيع التي تتعلق بروسيا" بالتحقيق الفدرالي في تدخل موسكو بانتخابات عام 2016 وصلتها المحتملة بحملته الرئاسية، وهو تحقيق ظلل فترة رئاسته بأكملها.

يُذكر أن مسؤولين أمريكيين حذروا هذا العام من جهود جديدة لقوى أجنبية، بينها روسيا وإيران، للتدخل في انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر القادم التي يواجه فيها ترامب نائبة الرئيس كامالا هاريس.

وذكر ماكماستر أن ترامب "المفرط في الثقة بنفسه" سعى في وقت مبكر من ولايته إلى تحسين العلاقات مع روسيا عبر بناء علاقة شخصية مع بوتين. لكن الرئيس الروسي، "وهو عميل سابق قاسٍ في الاستخبارات خلال العهد السوفييتي، استغل الأنا لدى ترامب وضعفه أمام الإطراء"، كما روى ماكماستر.

انجذاب للرجال الأقوياء

وتابع ماكماستر بالقول: "كشف ترامب عن ضعفه تجاه مقاربة كهذه وانجذابه للرجال الأقوياء وإيمانه بأنه وحده قادر على تكوين علاقة جيدة مع بوتين". وفصّل ماكماستر حالات عدة شهدت احتكاكات بينه وبين ترامب بشأن نهج الأخير تجاه بوتين، حتى أدت الخلافات في النهاية إلى إقالته من منصبه مستشاراً للأمن القومي.

وفي أعقاب انتخاب بوتين لولاية رابعة في آذار/ مارس 2018، قال ماكماستر إن ترامب أراد تهنئته عبر الهاتف رغم أنه أوضح للرئيس أن الانتخابات كانت مزورة. ومع ذلك، تم تحديد موعد للمكالمة.

وقبل أن يتصل ترامب ببوتين، قال ماكماستر إنه حذره من أن المحادثة قد يتم تحريفها من قبل الكرملين على أنها دعم ضمني لعملية الانتخابات وتعزيز لصورة روسيا التي كانت في حالة يرثى لها في ذلك الوقت بسبب محاولة اغتيال روسية لمعارض روسي على الأراضي البريطانية.

أسباب نفور ترامب

وقال ماكماستر إنه سأل ترامب "بينما تحاول روسيا نزع الشرعية عن انتخاباتنا الشرعية، لماذا تساعده (بوتين) في إضفاء الشرعية على انتخابه غير الشرعي؟". ومع ذلك، اتصل ترامب ببوتين وهنأه ثم طلب دعوة الرئيس الروسي إلى البيت الأبيض.

وأوضح مستشار الأمن القومي الاسبق أن نفور ترامب منه "سببه أنني كنت الصوت الرئيسي الذي يخبره أن بوتين يستغله وغيره من السياسيين من الحزبين في محاولة لزعزعة ثقة الأميركيين بمبادئنا ومؤسساتنا وعمليتنا الديموقراطية".

وبعد أيام قليلة، حل مكان ماكماستر في منصب مستشار الأمن القومي جون بولتون الذي طُرد بدوره أيضاً بعد نحو عام ونصف العام.

وفي حين كان لدى ترامب أربعة مستشارين للأمن القومي خلال فترة ولايته، كان لدى الرئيس جو بايدن مستشار واحد منذ توليه منصبه عام 2021. عن هذا كتب ماكماستر "مع دونالد ترامب، الجميع إلى حد كبير تُستنفد طاقتهم، وقد جاء وقتي".

ع.غ/ أ.ح (أ ف ب)