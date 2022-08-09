كتاب جديد: ترامب أتلف وثائق حكومية وألقاها في مرحاض

حصلت مراسلة صحيفة "نيويورك تايمز" ماغي هابرمان على صور إلقاء الوثائق ستنشرها قريبا في كتاب يحمل عنوان "رجل الثقة" عن البيت الأبيض في عهد ترامب، حسبما أفادت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" أمس (الاثنين الثامن من أغسطس / آب 2022). وعلى الرغم من نفي ترامب، تظهر الصور قصاصات من الورق في مرحاضين بخط يده المميز عليها.

اتهام ترامب بـ"محاولة انقلابية"

وقالت هابرمان لموقع أكسيوس "كان بعض مساعدي (ترامب) على دراية بهذه العادة، التي انخرط فيها مرارا". ووفقا للتقرير، فإن إحدى الصور لمرحاض في البيت الأبيض في حين أن أخرى من رحلة خارجية. وسخر ترامب من التقرير الجديد من خلال المتحدث باسمه تايلر بودويتش.

واشتهر الرئيس الذي تم عزله مرتين بتمزيق الوثائق في نوبات غضبه المتكررة، مما أجبر مساعديه على جمع قصاصات كان لا بد من لصقها ببعضها لاحقا وتقديمها إلى الأرشيف الوطني. ويمكن أن تنتهك هذه الإجراءات قانون السجلات الرئاسية، الذي ينص على أن هذه السجلات هي ممتلكات حكومية ويجب الحفاظ عليها.

و.ب / ح.ز (د.ب.أ)