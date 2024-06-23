كبسولات زيت السمك لها فوائد عدة.. ولكنها لا تخلو من مضار

تثير كبسولات زيت السمك التي تحتوي على أحماض أوميغا-3 اهتمام الكثيرين كمكمل غذائي محتمل لتعزيز الصحة القلبية. ولكن دراسة حديثة تلقي الضوء على نتائج غير متوقعة، مما يطرح تساؤلات حول الفوائد والمخاطر المحتملة.

تعتبر أحماض أوميغا-3 أساسية لصحة الإنسان، حيث تلعب دورا حاسما في دعم وظائف القلب والدورة الدموية. وبالرغم من أن الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل تعد مصدراً طبيعيا لهذه الأحماض، فإن الكثيرين يلجؤون إلى كبسولات زيت السمك كوسيلة بديلة لضمان الحصول على كميات كافية.

كبسولات زيت السمك تحتوي أساسا على أحماض أوميغا-3 الدهنية، مثل حمض إيكوسابنتاينويك (EPA) وحمض دوكوساهيكسينويك (DHA). هذهالأحماض الدهنية الأساسية لا يمكن للجسم إنتاجها بكميات كافية، وبالتالي يجب علينا تناولها من الطعام.

وبالرغم من أن بعض الأشخاص يرون أن هذا غير كافٍ ويجب تناول كبسولات إضافية، فإنها غالبا ما يُوصى بهذه المكملات للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

مفيدة وضارة بشكل مختلف

الدراسة الجديدة والتي نشرت في المجلة الطبية البريطانية المتخصصة BMJ أظهرت أن تناول كبسولات زيت السمك قد يكون له تأثيرات غير متوقعة على صحة القلب. فقد ربطت الدراسة بين استخدام هذه الكبسولات وزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب مثل الرجفان الأذيني لدى الأشخاص الذين لا يعانون من أمراض قلبية سابقة.

على الجانب الآخر، بينت الدراسة أنه قد تكون هذه الكبسولات مفيدة للأشخاص الذين يعانون من أمراض قلبية موجودة بالفعل، حيث يمكن أن تساهم في تحسين مجرى المرض.

من الواضح أن هذه الدراسة تتطلب المزيد من البحث لفهم التأثيرات الفعلية لكبسولات زيت السمك على صحة القلب والأوعية الدموية بشكل أفضل. ومع ذلك، يجب على الأفراد أن يكثروا بالفعل من تناول الأسماك الدهنية بانتظام كجزء من نمط حياة صحي، وأن يستشيروا الطبيب قبل بدء استخدام أي مكمل غذائي جديد.

ع.أ.ج

