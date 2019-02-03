 ″كان لنا الشرف″.. شركة ألمانية تودع متدربة عراقية بمنتج خاص! | عالم المنوعات | DW | 03.02.2019

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منوعات

"كان لنا الشرف".. شركة ألمانية تودع متدربة عراقية بمنتج خاص!

وجهت شركة "ترو فروتس" للعصائر رسالة مؤثرة باللغة العربية على أحد منتجاتها لتوديع إحدى متدرباتها العراقيات واصفة إياها بـ"لورد المتدربين"، وأثنت على موهبتها في تنظيم الفعاليات المقامة في الشركة.

Deutschland Werbe-Aktion von True Fruits | Abschiedsbrief an Praktikantin (DW/W. El-Badry)

تختلف تقييمات الشركات لمتدربيها وتوديعهم بعد إنهاء تدريبهم فيها. ففي حين يتوقف الأمر على شهادة تقييم وبعض الكلمات لدى البعض، تقوم أخرى بإجراء حفل وداع له، إذا ما شاءت الظروف ألا يتم التوافق على تعيينه فيها، لعدم وجود الشواغر أو التزام المتدربين أنفسهم مع جهات أخرى. لكن حين تقوم الشركة بتوديع أحد متدربيها برسالة على منتج خاص وبلغته الأم، فإن الأمر قد يفوق تصورات البعض.

وجهت شركة ترو فروتس الألمانية لإنتاج العصائر رسالة وداع لإحدى متدرباتها العراقيات باللغة العربية تحت عنوان "كان لنا الشرف" على زجاجة لعصير بطعم الفانيلا، مكتفية بتسميتها "لورد المتدربين". وقالت الشركة التي تتخذ من مدينة بون الألمانية مقراً لها: "أنت معنا في محل العصائر منذ ما يزيد عن عامين. في البداية كنا نظن أنك شخص هادئ وصامت للغاية، ولكن بعد ذلك اتضح أن الأمر تجاوز مجرد اسمك الذي يعد مصدر بهجة لنا".

True Fruits (True Fruits)

واعتبرت أن وجود المتدربة العراقية التي ذكر موقع الشركة على الإنترنت أن أسمها لورد كاكوز (تيمناً بمدينة لوردز الفرنسية التي تشتهر بكونها مزاراً للرومان الكاثوليك) في صفوف العاملين في الشركة وطريقته السلسلة المنفتحة "أثارت إعجابنا بك"، مذكرة بروعة وجبة الغداء الأخيرة. وأثنت الشركة على متدربتها لموهبتها في تنظيم الفعاليات المقامة في اللشركة و"فيما يتعلق بالتخطيط للمواعيد في أوقات الاستراحة"، بيد أنها أعربت عن أسفها بالقول: "ولكن للأسف سوف تتركينا ولن تستمرين معنا".

لكن الشركة تأمل "أن تكون معزتنا لديك قد وصلت إلى احتلال مكان صغير داخل قلبك"، أو "أن تحصل هذه الزجاجة بعد الرشفة الأخيرة على مكان في حمامك وتستخدمها ككأس غسيل الأسنان". واختتمت الرسالة بالقول: "إننا نكنّ لك كل الحب، حبيبي". وجاء على موقع الشركة في التعريف بالعاملين فيها أن لورد تحلم تناول "الدولمة" العراقية مع نجمها المحبوب لاعب الكرة البرتغال كريستيانو رونالدو، مشيدة بالطريقة التي تعد أمها فيها هذه الوجبة العراقية.

Deutschland Werbe-Aktion von True Fruits | Abschiedsbrief an Praktikantin (DW/W. El-Badry)

كما قال إنه رغم موهبة لورد الكبيرة في المراوغة بالكرة، إلا أنها ضعيفة أمام الشيكولاته. يُذكر أن الشركة عادة ما تكتب العديد من الرسائل بشيء من التشويق والفكاهة على زجاجات منتجاتها، فمنها من يتناول تاريخ مدينة بون الألمانية، وأخرى تتحدث إلى الفتيات اللواتي تعاني بشرتهن من "السلوليت" أو "جلد البرتقالة" كما في الاصطلاح العامي الشائع بألمانيا، قائلة: "قولي نعم لجلد البرتقالة" على زجاجة لعصير البرتقال. بينما تُعرض على زجاجة أخرى نصائح لكتابة اعتذار من شخص ما.

ويبدو أن هذه الرسائل على زجاجات "ترو فروتس" جعلت الكثير الأشخاص إلى جمع الزجاجات وعرضها في منازلهم، حتى أن موقع "أي بي" يعج بالإعلانات للبحث عن زجاجة بعينها أو عرضها للبيع.

ورغم المشاعر الجياشة والحزن الذي تبعثه هذه الرسالة، إلا أن لها الحق بالفخر بمثلها.

  • Deuschland syrischer Imbiss in Bonn (DW/N. Alojayli)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

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  • Deutschland Arabische Schrift in Bonn (DW/S. Samir)

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  • Deutschland Arabische Schrift in Bonn (DW/S. Samir)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    كلمات عربية بذكريات تاريخية

    انتشرت في الأعوام الأخيرة بشكل ملفت للانتباه المقاهي العربية في المدن الألمانية، وترى عربا وألمانا وآخرين يجلسون يدخنون الأرجيلة. غير أن تواجد مقاهي عربية في ألمانيا أمر ليس بالجديد والدليل هذا المقهى الشهير في بون، والذي يعود إلى الحقبة التي كانت فيها مدينة بون عاصمة لألمانيا الاتحادية ومقرا للسفارات والقنصليات المختلفة.

  • Deutschland Arabische Schrift in Bonn (DW/N.A. Alojayli)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    المنشآت الصحية تقدم خدماتها بالعربي

    تضع الكثير من الصيدليات والمشافي في ألمانيا تعليمات باللغة العربية، بهدف جذب وتسهيل الأمر على المقيمين العرب والسائحين أيضاً للخدمات التي تقدمها هذه المرافق. وتنتشر السياحة الطبية العربية في ألمانيا وخصوصا في مدينة بون، حيث يعتبر حي "باد غودسبرغ"، أحد أكبر أحياء بون، "حيا عربيا" في نظر الكثيرين من العرب والألمان على السواء.

  • Deutschland Arabische Schrift in Bonn (DW/N.A. Alojayli)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    محلات ألمانية تعرض منتجاتها بالعربي

    التواجد العربي كبير في مدن ألمانيا، فهناك المقيمون العرب والسياح واللاجئون العرب أيضا. وتسعى المحلات الألمانية لجذب الزبائن العرب والتيسير عليهم. ولذلك تجد من بين العمال فيها من يتحدثون العربية. وتجد أيضا كلمات باللغة العربية في كل مكان من أقسام تلك المحلات، كما نرى هنا مثلا في أحد محلات سلسلة "ريفه" الشهيرة.

  • Deutschland Arabische Schrift in Bonn (DW/N.A. Alojayli)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    منشورات رسمية مترجمة إلى العربية

    اللغة العربية هي إحدى اللغات الرسمية الست المعتمدة في الأمم المتحدة. وتنتشر في الدوائر الحكومية والرسمية الألمانية منشورات تحتوي على اللغة العربية أيضا، لتسهيل تعامل العرب في ألمانيا مع موظفي تلك الدوائر. هنا مثلا اللغة العربية تقع مباشرة بعد الألمانية والإنجليزية وقبل اللغات الأخرى.

  • Deutschland Arabische Schrift in Bonn (DW/S. Samir)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    محطات القطار تتكلم العربية

    يتكلم اللغة العربية، كلغة أم، ما يزيد عن 422 مليون نسمة، الأمر الذي يجعلها أحد أكثر اللغات انتشاراً حول العالم، وكذلك في ألمانيا. وفي محطات القطارات في ألمانيا يمكنك أيضا الحصول على الصحف الصادرة بالعربية في "أكشاك" بيع الصحف. وقد تجد أحيانا من يتحدث العربية من بين الموظفين بالسكك الحديد من أبناء الجاليات العربية.

  • Deutschland Arabische Schrift in Bonn (DW/N.A. Alojayli)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    العربية في أسواق عيد الميلاد

    للجالية المغربية حضور مميز في الحياة الألمانية بمختلف جوانبها. كما لها أثرُ مهم في انتشار الثقافة العربية في بلاد المهجر. حيث تنتشر المحلات المغربية، خصوصا محلات المواد الغذائية. ويشارك عربٌ أيضا في أسواق عيد الميلاد (الكريسماس)، مثل هذا المحل، الذي يبيع منتجات تقليدية مغربية في بون. اعداد: سمر سمير/ نور العجيلي


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