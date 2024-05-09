"قرار كارثي"ـ غضب في بايرن إزاء طاقم التحكيم أمام الريال

أعرب مدرب فريق بايرن ميونخ عن غضبه تجاه طاقم التحكيم الذي أدار مباراة الفريق أمام ريال مدريد في إياب الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا، متهما طاقم التحكيم بـ"الغدر" في اللحظات الأخيرة. ودي ليخت يقول إن الحكم اعتذر!

قال مدرب فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم توماس توخيل، عقب خسارة الفريق أمام ريال مدريد 1 / 2 في إياب الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء (الثامن من مايو/أيار 2024)، :"إنها كارثة من الصعب تقبلها ، ولكن هذا ما جرى".

وفي الدقيقة الثالثة عشر من الوقت بدل الضائع للمباراة، لم يتم احتساب هدف التعادل الذي أحرزه ماتيس دي ليخت، ولم يتم مراجعة تقنية الفيديو لأن الحكم شيمون مارتشينياك أطلق صافرته قبل أن ينهي اللاعب الهولندي الهجمة، بسبب احتساب تسلل مريب قبلها بلحظات.

وقال توخيل :"لا يتعين على الحكم أن يطلق صافرته. إنه يرى أننا حصلنا على الكرة الثانية، ولكنه رأى أيضا أننا قمنا بتسديد الكرة، وإطلاق صافرته قرار سيء للغاية، وضد القواعد وهو قرار خاطئ منهما".

وأضاف: "كان قرارا كارثيا من حامل الراية والحكم. يبدو الأمر وكأنه غدر في اللحظات الأخيرة بسبب هذا القرار".

وكان موقف التسلل الذي تواجد فيه قلب دفاع بايرن ميونيخ الهولندي ماتياس دي ليخت بعد تمريرة طويلة من جوشوا كيميتش مثيرا للجدل لأن مدافع الريال أنطونيو روديغر كان في موقع مشابه في الملعب. وقال:" أرى أن ذلك أمر لا يصدق. لا يمكنني استيعاب ذلك. الأمر لم يكن واضحا للغاية. يجب أن يحتسب الهدف".

وكشف دي ليخت عن أن الحكم اعتذر وقال "لدينا قاعدة بأن تستمر باللعب حين يكون هناك شبهة بتسلل. لا أفهم ذلك. إنها قاعدة واضحة، قال لنا +أنا آسف+. لا أريد أن أقول إنه دائماً خطأ الحكم حين يكون الأمر متعلّقاً بريال مدريد، لكن هذا القرار صنع الفارق اليوم".



من جانبه قال مانويل نوير ، حارس مرمى بايرن ميونخ ، الذي قام أولا بتصد رائع، ثم ارتبك قبل أن يجعل خوسيلو النتيجة 1-1 في الدقيقة 88 وأيضا اضطر إلى استقبال الهدف الثاني من اللاعب الإسباني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة: "اعتقد أنه هو نفسه يدرك أن الأمر كان خطأ في النهاية وأنه لا يمكنك اتخاذ قرار في وقت مبكر جدا".

ع.ج.م/م.س (د ب أ)