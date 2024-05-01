كاليكا ميهتا

بدأت كاليكا حياتها المهنية في إنجلترا، حيث غطت كأس العالم في الكريكيت للرجال لعام 2015 لصالح ديلي ميل وميل أون لاين قبل الانضمام إلى المركز الإقليمي لهيئة الإذاعة البريطانية الرياضية في برمنغهام وتولي زمام المبادرة في تغطيتهما للكريكيت النسائي. خلال فترة عملها مع هيئة الإذاعة البريطانية، شهدت غطت كاليكا مجموعة متنوعة من الرياضات والبطولات الرياضية.

بعد انتقالها إلى لندن في أواخر عام 2017، بدأت كاليكا العمل لدى سكاي سبورتس واستمرت في قيادة تغطية الكريكيت النسائي، بينما كتبت أيضًا عن الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري كرة القدم الأمريكية والغولف. في عام 2019 انضمت إلى الفريق الذي غطى كأس العالم للكريكيت للرجال.

منذ انتقالها إلى ألمانيا عام 2021، وبسبب اهتمامها الشديد بتطور دوري كرة القدم الأمريكية، قامت كاليكا بتنويع تقاريرها. وأمضت وقتًا بالتحقيق في الانتهاكات داخل الاتحادات الرياضية.