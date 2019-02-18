 كاليفورنيا ـ فتاة في الثامنة تنقذ والدها من موت محقق | عالم المنوعات | DW | 18.02.2019

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كاليفورنيا ـ فتاة في الثامنة تنقذ والدها من موت محقق

تقف خجولة بالقرب من أحد رجال الشرطة، لا تكاد قامتها ذات الأعوام الثمانية تصل المنصة التي يتحدث خلفها الشرطي. لكن رغم صغر سنها فإن إزابيل قامت بعمل بطولي كبير انقذ والدها من موت محقق.

الصورة رمزية

الصورة رمزية

في مشهد أقرب ما يكون إلى أفلام الحركة، كان أب براين أمريكي وابنته الصغيرة متوجهين بالسيارة إلى مكان ما. وفجأة يدَوَّي صوت طلق ناري، شخص مجهول يطلق النار على السيارة وتستقر رصاصته في صدر الأب الذي يقود السيارة.

ولولا مساعدة ابنته الصغيرة، في ربيعها الثامن، لما تمكن الأب من البقاء على قيد الحياة. تفاصيل هوليوودية لكنها حدثت فعلاً في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

فقد كانت إزابيل بصحبة والدها براين في السيارة في 15 كانون الثاني/ يناير الماضي، حين أطلق شخص مجهول النار على السيارة، فتحطم زجاج النافذة وأُصيب السائق بعد أن استقر  شيءٌ ما في صدره، بحسب موقع "أر تي أل" الألماني.

كان نزيف الدم قوياً، كما تفيد "سي أن أن" الأمريكية. وبسرعة بديهة كبيرة ارتمت إزابيل الصغيرة لتضغط على الجرح بصدر والدها بكل ما أوتيت من قوة حتى وصول المسعفون، لتنقذ حياته في نهاية المطاف.

وأمام هذه التفاصيل قامت شرطة الولاية بتكريم البطلة الصغيرة إزابيل، وهي تلميذة في الصف الثالث، بميدالية استحقتها عن جدارة.

وفي هذه الأثناء تمكنت الشرطة من تحديد هوية المشتبه فيه بإطلاق الرصاصة وألقت القبض عليه. ووفق تقارير إعلامية متطابقة فإن المتهم (48 عاماً) قام بالسطو على منزل سيدة عجوز وقتلها بإطلاق النار، لكن إحدى الرصاصات لم تصب هدفها وأصابت براين في سيارته.

ع.غ/ ع.ج.م

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