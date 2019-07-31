"كاف" يعلن الترجي التونسي بطلا لدوري أبطال أفريقيا

أعلنت اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اعتبار الترجي التونسي بطلا لدوري أبطال أفريقيا نسخة 2018 - 2019. وجاء قرار لجنة الانضباط بعد الاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء (السابع من آب/ أغسطس 2019) في وجود مسؤولي الترجي والوداد البيضاوي المغربي لمناقشة أحداث إعادة مباراة إياب نهائي الأبطال.

وجاء في نص قرار اللجنة ما يلي: "اعتبار نادي الوداد البيضاوي خاسرا في إياب الدور النهائي"، ما يمنح اللقب للفريق التونسي نظرا لأن مباراة الذهاب التي أقيمت في الرباط انتهت بالتعادل 1-1.

وأثارت مباراة الإياب التي أقيمت في أواخر أيار/مايو الماضي، جدلا واسعا إذ شهدت انسحاب لاعبي الفريق المغربي من أرض الملعب احتجاجا على تعطل تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم ("في ايه آر").

وعلى رغم تسليم لاعبي الترجي الكأس في نهاية المباراة، عاد الاتحاد القاري بعد أيام وقرر إعادة مباراة الإياب على أرض محايدة، في خطوة ألغتها محكمة التحكيم الرياضي ("كاس") أواخر تموز/يوليو الماضي.

ح.ع.ح/ أ.ح (ا ف ب، د ب أ)