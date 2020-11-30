 كافاني متهم بالعنصرية ومُهدد بالإيقاف | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 30.11.2020

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رياضة

كافاني متهم بالعنصرية ومُهدد بالإيقاف

امتدحه أحد المشجعين بسبب تألقه في مباراة فريقه الأخيرة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، فقام بالرد عليه. لكنه لم يحس الجواب.

الدولي كافاني مهاجم مانشستر يونايتد

الدولي كافاني مهاجم مانشستر يونايتد

الدولي الأوروغواني إيدينسون كافاني مهدد بالإيقاف لثلاث مباريات والسبب استخدامه لعبارة عنصرية. مهاجم النادي الإنجليزي مانشستر يونايتد أثار حفيظة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم FA حين استخدم في تدوينة على حسابه الخاص بإنستغرام عبارة  عنصرية غير مسموح بها وفق القوانين الداخلية للاتحاد.

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بعد 15 شهرا على اعتزاله اللعب مع المانشافت دافع مسعود أوزيل مجددا عن الصورة المثيرة للجدل مع الرئيس أردوغان. واعتبر لاعب أرسنال الإنجليزي، بعد الاعتداء على كنيس يهودي في هاله، أن ألمانيا تعاني من مشكلة كبيرة في العنصرية.

بعدما تعرض لهتافات عنصرية في أكثر من مرة، اعترف نجم تشيلسي أنطونيو روديغر بمرارة أن "العنصرية انتصرت". المدافع الألماني أكد أنه لن يستسلم وسيظل صوته عالياً في هذه المعركة.

كشفت دراسة حديثة أن كراهية الأجانب والتطرف اليميني بشكله النمطي والواضح في تزايد في شرق ألمانيا، على عكس الحال في عموم ألمانيا، حيث هناك تراجع ملحوظ للميول العدائية تجاه الأجانب.

جزء كبير من لاعبي كرة القدم في النوادي الأوروبية من أصول أجنبية ومنها اصول عربية وأفريقية، بما يجعلهم ضحية تعليقات عنصرية من جانب البعض، ما دفع موقع تويتر لقرار البدء في التصدي لما يتعرض له بعض لاعبي كرة القدم من إساءات.

وكان اللاعب البالغ من العمر 33 عاما قد أهدى "الشياطين الحمر" هدفين في الدقيقتين 74 و92، ساهما في فوز يونايتد بمجموع ثلاثة أهداف مقابل هدفين على حساب ساوثهامبتون أمس الأحد (29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020) ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. ما دفع أحد متابعيه عبر تطبيق "إنستغرام" إلى الإشادة بالمهاجم كافاني الذي ردّ قائلا "شكرا أيها الزنجي".

وفتحت التحقيقات مباشرة بعد ذلك. ومعلوم أن قوانين الاتحاد الإنجليزي تقضي بإيقاف اللاعبين ثلاث مباريات على الأقل في حال صدر عنهم أي تصرف عنصري، بينما بادر كفاني على الفوز إلى حذف التدوينة من على حسابه، بعد أن شرح للمسؤولين، حسب مواقع إعلامية محلية، وجهة نظره مدّعيا أن عبارة "الزنجي" "negrito"، جاءت في سياق إيجابي ولم يقصد بها الشتم أو الإهانة على الإطلاق. وتابع أنها مستخدمة في هذا الإطار بكثرة في جنوب أمريكا.

لكن الاتحاد لم يقتنع بهذا الطرح، خاصة وأن قوانينه الداخلية تصنف العبارة على أنها تمييز عرقي صريح وهو الآن بصدد تحديد مدة العقوبة بحق كافاني. وسبق للاتحاد ذاته أن عاقب في هذا الإطار لاعب مانشستر سيتي ببيرناردو سلفا ولاعب توتنهام ديلي آلي.

و.ب

مشاهدة الفيديو 01:44

حملة مقاطعة رياضية أمريكية ضد التمييز العنصري

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كافاني متهم بالعنصرية ومُهدد بالإيقاف

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