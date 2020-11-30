كافاني متهم بالعنصرية ومُهدد بالإيقاف

الدولي الأوروغواني إيدينسون كافاني مهدد بالإيقاف لثلاث مباريات والسبب استخدامه لعبارة عنصرية. مهاجم النادي الإنجليزي مانشستر يونايتد أثار حفيظة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم FA حين استخدم في تدوينة على حسابه الخاص بإنستغرام عبارة عنصرية غير مسموح بها وفق القوانين الداخلية للاتحاد.

وكان اللاعب البالغ من العمر 33 عاما قد أهدى "الشياطين الحمر" هدفين في الدقيقتين 74 و92، ساهما في فوز يونايتد بمجموع ثلاثة أهداف مقابل هدفين على حساب ساوثهامبتون أمس الأحد (29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020) ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. ما دفع أحد متابعيه عبر تطبيق "إنستغرام" إلى الإشادة بالمهاجم كافاني الذي ردّ قائلا "شكرا أيها الزنجي".

وفتحت التحقيقات مباشرة بعد ذلك. ومعلوم أن قوانين الاتحاد الإنجليزي تقضي بإيقاف اللاعبين ثلاث مباريات على الأقل في حال صدر عنهم أي تصرف عنصري، بينما بادر كفاني على الفوز إلى حذف التدوينة من على حسابه، بعد أن شرح للمسؤولين، حسب مواقع إعلامية محلية، وجهة نظره مدّعيا أن عبارة "الزنجي" "negrito"، جاءت في سياق إيجابي ولم يقصد بها الشتم أو الإهانة على الإطلاق. وتابع أنها مستخدمة في هذا الإطار بكثرة في جنوب أمريكا.

لكن الاتحاد لم يقتنع بهذا الطرح، خاصة وأن قوانينه الداخلية تصنف العبارة على أنها تمييز عرقي صريح وهو الآن بصدد تحديد مدة العقوبة بحق كافاني. وسبق للاتحاد ذاته أن عاقب في هذا الإطار لاعب مانشستر سيتي ببيرناردو سلفا ولاعب توتنهام ديلي آلي.

و.ب