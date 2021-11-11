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كارل هاينز رومينيغه

يترأس كارل هاينز رومينيغه منذ 2002 مجلس إدارة نادي بايرن ميونيخ الألماني. نجح رومينيغه في قيادة النادي ليصبح أحد أغنى الأندية في العالم، كما ساهمت إدارته في إحراز بايرن الكثير من الألقاب على الصعيدين المحلي والعالمي.

يعد كارل هاينز رومينيغه من الأسماء اللامعة في تاريخ كرة القدم الألمانية، فقد حاز مع نادي بايرن ميونيخ على دوري أبطال أوروبا وأحرز مع المنتخب الألماني على المركز الثاني في كأس العالم 1982 و 1986. كما حصل على لقب أفضل لاعب أوروبي مرتين. رومينيغه تمكن من خطف الأضواء والتألق أيضا حتى بعد اعتزاله. فبعد فترة قضاها كمحلل رياضي في إحدى القنوات التلفزيونية، انتخب عام 1991 نائباً لرئيس نادي بايرن ميونيخ. أما الآن، فيشغل منصب رئيس مجلس إدارة البافاري.

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رومينيغه لمنتقدي الشراكة مع قطر: لقد حصلنا على أموال جيّدة 11.11.2021

تتكرر احتجاجات جماهير بايرن ميونيخ على أوضاع حقوق الإنسان في قطر وتوجه انتقادات لإدارة النادي بسبب علاقة الشراكة بين مؤسسات قطرية وبايرن. رئيس مجلس إدارة بايرن السابق كارل هاينز رومينيغيه يرد على المنتقدين، فماذا قال؟
Fussball 1.Bundesliga, Eintracht Frankfurt - FC Bayern Muenchen 20.02.2021, xjhx, Fussball 1.Bundesliga, Eintracht Frankfurt - FC Bayern Muenchen emspor, v.l. Leroy Sane FC Bayern Muenchen am boden DFL/DFB REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS as IMAGE SEQUENCES and/or QUASI-VIDEO Foto Jan Huebner/Pool Editorial Use ONLY Frankfurt am Main Deutsche Bank Park Hessen Deutschland DE *** Football 1 Bundesliga, Eintracht Frankfurt FC Bayern Muenchen 20 02 2021, xjhx, Football 1 Bundesliga, Eintracht Frankfurt FC Bayern Muenchen emspor, v l Leroy Sane FC Bayern Muenchen am boden DFL DFB REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS as IMAGE SEQUENCES and or QUASI VIDEO Foto Jan Huebner Pool Editorial Use ONLY Frankfurt am Main Deutsche Bank Park Hessen Deutschland DE Poolfoto Jan Huebner/Pool ,EDITORIAL USE ONLY

ساني في أزمة مع جمهور بايرن.. فماذا يقول رومينيغه؟ 23.08.2021

لم يقدم ساني المنتظر منه مع بايرن ميونيخ، ويعاني هذا الموسم من بداية صعبة بعد استبداله في نهاية الشوط الأول في آخر مباراة، لكن هناك من يرى أنها مجرد مرحلة صعبة وستنتهي. فماذا يقول رومينيغه حول أزمة ساني مع جمهور بايرن؟

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بعد 30 عاما.. رومينيغه يغادر بايرن تاركاً مكانه لأوليفر كان 01.06.2021

قبل ستة أشهر من الموعد المحدد يغادر كارل هاينز رومينيغه منصبه كرئيس لمجلس إدارة نادي بايرن ميونخ. وسيحل محل رومينيغه أوليفر كان الذي التحق بمجلس إدارة النادي البافاري في يناير/ كانون الثاني 2020.
Bayern's Robert Lewandowski during the German Bundesliga soccer match between Bayern Munich and Borussia Moenchengladbach at the Allianz Arena stadium in Munich, Germany, Saturday, May 8, 2021.(Peter Kneffel/Pool via AP) Bayern's Robert Lewandowski during the German Bundesliga soccer match between Bayern Munich and Borussia Moenchengladbach at the Allianz Arena stadium in Munich, Germany, Saturday, May 8, 2021.(Peter Kneffel/Pool via AP)

في آخر دقيقة.. ليفاندوفسكي يحطم رقم مولر الصامد منذ نحو نصف قرن 22.05.2021

كان يُعتقد أن رقم أسطورة الكرة الألمانية غيرد مولر لأكبر عدد أهداف في موسم واحد بالدوري الألماني لن يُكسر. لكن بعد نحو نصف قرن من الصمود، تمكن ليفاندوفسكي من تحطيم رقم مولر في آخر دقيقة بآخر مباراة لبايرن هذا الموسم.

die Bayern jubeln bei der Siegerehrung, Javi Javier MARTINEZ Bayern Muenchen mit den Pokal,Cup,Trophaee, Jubel,Freude,Begeisterung, cheers, Aktion,Einzelbild,angeschnittenes Einzelmotiv,Halbfigur,halbe Figur. Fussball UEFA Super Cup 2020 FC Bayern Muenchen-FC Sevilla 1-2 n.V. am 24.09.2020 in Budapest, Ferenc Puskas Stadion. *** the Bavarians cheer at the award ceremony, Javi Javier MARTINEZ Bayern Muenchen with the cup, cup, trophy, cheers, joy, enthusiasm, cheers, action, single picture, cut single motif, half figure, half figure football UEFA Super Cup 2020 FC Bayern Muenchen FC Sevilla 1 2 n V on 24 09 2020 in Budapest, Ferenc Puskas Stadium

بعد 9 أعوام و23 لقبا.. خافي مارتينيز يغادر صفوف بايرن ميونيخ 04.05.2021

بالتراضي، سينفصل بايرن ميونيخ الألماني عن لاعب وسطه الإسباني المخضرم خافي مارتينيز نهاية الموسم الحالي، ليصبح بالتالي رابع عضو من الفريق الذي توج الموسم الماضي بالثلاثية يرحل عن "أليانز أرينا".
ARCHIV - ARCHIV - FC Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge spricht auf einer Pressekonferenz in München. (zu dpa Rummenigge: Hoffe, dass die DFL die 50+1-Regel freigibt vom 08.03.2018) Foto: Matthias Balk/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

رومينيغه يرفض مقاطعة كأس العالم 2022 في قطر 07.04.2021

في ظل الانتقادات الموجهة لقطر التي تستعد لاحتضان كأس العالم، رفض الرئيس التنفيذي لفريق بايرن ميونيخ كارل هاينز رومينيغه فكرة مقاطعة البطولة، معتبرا أن "التغيير لا يحدث عبر الرفض، وإنما يحدث من خلال الحوار".
DEU/Deutschland/Brandenburg/Schoenefeld, 04.11.2020, Inbetriebnahme BER - Flughafen Berlin Brandenburg. Der BER-Tower spiegelt sich in der Glasfassade des Terminals. Nach mehrjaehrigen Verzoegerungen der Baufertigstellung und mehrfach verschobenen Eroeffnungsterminen wird der neue Hauptstadtflughafen BER (Flughafen Berlin Brandenburg Willy Brandt) am 31. Oktober 2020 eroeffnet und der Flugbetrieb aufgenommen. | Verwendung weltweit

سبع ساعات تأخير.. رحلة بايرن إلى الدوحة تتحول إلى كابوس مرهق 06.02.2021

رحلة طيران كان يفترض أن تمنح بعض الراحة والاسترخاء للاعبي بايرن ميونخ قبل مشاركتهم في منافسات كأس العالم للأندية، لكنها تحولت إلى مصدر إضافي للتعب والإرهاق بعد أن تأخرت الطائرة في الإقلاع لسبع ساعات.. فما أسباب التأخير؟
24.01.2021, Fussball, Saison 2020/2021, 1. Bundesliga, 18.Spieltag, FC Schalke 04 - FC Bayern Muenchen, Karl-Heinz Rummenigge (FC Bayern München) jubelt mit kuriosem Mund-Nasenschutz Tim Rehbein/RHR-FOTO/Pool DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO.

كمامة غريبة.. لماذا ارتداها رومينيغه في مباراة بايرن الأخيرة؟ 26.01.2021

شفافة وتستطيع فيها رؤية تعابير وجه رومينيغه، لكنها مع ذلك لم تحقق الغرض منها. فما هي هذه الكمامة التي أثارت ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي؟ ولماذا ارتداها الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ؟
Bayern Munich's Spanish midfielder Thiago Alcantara celebrates scoring during the German first division Bundesliga football match Hertha Berlin v Bayern Munich in Berlin, on January 19, 2020. (Photo by Ronny HARTMANN / AFP) / DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO

ليفربول يتوصل لاتفاق مع بايرن لضم الإسباني تياغو 17.09.2020

توجد رغبة لدى الإسباني تياغو الذي يلعب في صفوف بايرن منذ سبع سنوات، بأن يقوم بشئ في نهاية مسيرته، والآن حدث اتفاق بين بايرن وليفربول من أجل انتقال اللاعب إلى الدوري الإنجليزي، حسب ما أكد كارل هاينز رومينيغه.

22.03.2018, Bayern, München: FC Bayern Campus steht am Eingang zum Gelände des FC Bayern Campus. Das Nachwuchsleistungszentrum ist die sportliche Heimat der A- bis F-Junioren sowie der Frauenmannschaften des deutschen Rekordmeisters. (zu dpa-Meldung: «Bayern castet Stars von Morgen» vom 29.05.2018) Foto: Andreas Gebert/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

اتهامات بالعنصرية.. بايرن ميونيخ في مواجهة أحد مدربيه 31.08.2020

بعدما ظهرت إلى العلن مواقف عنصرية لأحد مدربي الفئات الصغرى في النادي، يواجه بايرن ميونيخ فضيحة تمس سمعته كنادٍ يؤمن بقيم التسامح ومنفتح على مختلف الثقافات. فكيف تعامل النادي البافاري مع هذه القضية؟
Bayern Munich's Spanish midfielder Thiago Alcantara celebrates scoring during the German first division Bundesliga football match Hertha Berlin v Bayern Munich in Berlin, on January 19, 2020. (Photo by Ronny HARTMANN / AFP) / DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO

بايرن يفتح باب رحيل ألكانتارا وهافيرتز خارج اهتمامات البافاري 04.07.2020

يبدو أن الإسباني تياغو ألكانتارا في طريقه للرحيل عن نادي بايرن ميونيخ بحسب ترجيحات رومينيغه. لكن رئيس مجلس إدارة النادي البافاري نفى في الوقت نفسه وجود أي تواصل بشأن اللاعب مع ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز.
Jubel 0:1, Manuel Neuer FC Bayern Muenchen 01 bejubelt Tor zum 0:1, 03.03.2020, Veltins-Arena, Gelsenkirchen, GER, DFB-Pokal, Viertelfinale, FC Schalke 04 vs FC Bayern Muenchen DFB REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO., Germany *** Cheers 0 1, Manuel Neuer FC Bayern Muenchen 01 cheers Goal to 0 1, 03 03 2020, Veltins Arena, Gelsenkirchen, GER, DFB Pokal, Quarterfinal, FC Schalke 04 vs FC Bayern Muenchen DFB REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND OR QUASI VIDEO , Germany xmex

بعد أخذ ورد.. بايرن يعلن تمديد عقد قائده نوير حتى 2023 20.05.2020

أعلن نادي بايرن ميونيخ، متصدر الدوري الألماني لكرة القدم وبطله في الأعوام السبعة الماضية أن حارس مرماه العملاق الدولي مانويل نوير مدد عقده حتى 30 حزيران/يونيو 2023، واضعا حدا لأسابيع طويلة من المفاوضات.
11.03.2020, Fussball, Saison 2019/2020, Bundesliga, Nachholspiel 21. Spieltag - Borussia Mönchengladbach - 1. FC Köln, Oscar WENDT (Borussia Mönchengladbach) DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO. | Verwendung weltweit

بعد قرار الساسة.. رابطة الدوري تحدد 15 مايو موعدا لعودته 06.05.2020

الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا" عائد بعد أن أجبره كورونا على التوقف. هذا ما أكدته المستشارة ميركل. لكن وبسبب الخلاف بين الساسة على تاريخ محدد للعودة أنيطت المهمة لرابطة الدوري التي حددت 15 مايو موعدا لاستئنافه.

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أخيراً!.. فليك يوقع عقداً لتدريب بايرن حتى 2023 03.04.2020

قبل خمسة أشهر، وبعد سوء نتائج بايرن ميونيخ مع نيكو كوفاتش، تولى هانزي فليك تدريب الفريق مؤقتاً لحين التعاقد مع مدرب دائم. وبعد نجاح فليك المبهر، وبعد تفكير طويل من بايرن، أعلن البافاري تعاقده مع المدرب فليك بشكل دائم.

Soccer Football - Champions League - Round of 16 First Leg - Chelsea v Bayern Munich - Stamford Bridge, London, Britain - February 25, 2020 Bayern Munich interim coach Hansi Flick before the match Action Images via Reuters/Matthew Childs

نجاح مدرب بايرن وغموض موقفه يسيل لعاب مانشستر يونايتد 14.03.2020

كان هانزي فليك مدربا مؤقتا، لكن نجاحه الكبير جعله الآن يأمل في البقاء في بايرن السنوات القادمة. لكن لا أحد يعرف ما الذي سيحدث معه، خصوصا في ظل الحديث عن رغبة أندية أخرى في التعاقد معه، مثل مانشستر يونايتد الإنجليزي.

07.01.2020, Bayern, München: Oliver Kahn wird bei einer Pressekonferenz als neues Vorstandsmitglied des FC Bayern vorgestellt. Links Vereinspräsident Herbert Hainer. Foto: Sven Hoppe/dpa | Verwendung weltweit

أوليفر كان: أحمل "جينات بايرن" وسأعطي للنادي كل ما لدي 08.01.2020

منذ مطلع العام يتم تحضير حارس المرمى السابق، أوليفر كان، كخلف لرئيس مجلس إدارة نادي بايرن ميونيخ كارل هاينز رومنيغه. وخلال مؤتمر صحفي لتقديمه كعضو في مجلس الإدارة ومدير مرتقب، تحدث كان عن أهدافه المستقبلية مع النادي.
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