يترأس كارل هاينز رومينيغه منذ 2002 مجلس إدارة نادي بايرن ميونيخ الألماني. نجح رومينيغه في قيادة النادي ليصبح أحد أغنى الأندية في العالم، كما ساهمت إدارته في إحراز بايرن الكثير من الألقاب على الصعيدين المحلي والعالمي.

يعد كارل هاينز رومينيغه من الأسماء اللامعة في تاريخ كرة القدم الألمانية، فقد حاز مع نادي بايرن ميونيخ على دوري أبطال أوروبا وأحرز مع المنتخب الألماني على المركز الثاني في كأس العالم 1982 و 1986. كما حصل على لقب أفضل لاعب أوروبي مرتين. رومينيغه تمكن من خطف الأضواء والتألق أيضا حتى بعد اعتزاله. فبعد فترة قضاها كمحلل رياضي في إحدى القنوات التلفزيونية، انتخب عام 1991 نائباً لرئيس نادي بايرن ميونيخ. أما الآن، فيشغل منصب رئيس مجلس إدارة البافاري.