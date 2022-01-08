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كارل لاوترباخ

يُعد كارل لاوترباخ، وزير الصحة الألماني مفاجأة حكومة المستشار أولاف شولتس. لمع اسم لاوترباخ بسرعة من خلال حضوره المكثف عبر وسائل الإعلام متحدثاً عن جائحة كورونا، وسيكون لوزارته الآن "الأولوية القصوى" بسبب الجائحة.

كارل لاوترباخ سياسي وطبيب وأستاذ جامعي وهو عضو في الحزب الاشتراكي الألماني. مارس مهنة التعليم في الولايات المتحدة قبل أن يعود إلى ألمانيا للعمل ودخول معترك الحياة السياسية. يعد كارل لاوترباخ من أبرز الداعين إلى سياسة أكثر صرامة تجاه كورونا، وهو الأمر الذي قوبل برفض معارضي التطعيم الذين ينتقدونه بشدة.

Eine Mitarbeiterin macht einen Corona-Schnelltest bei einem Mann an einer Teststation auf dem Gelände einer Tankstelle. Angesichts weiter rasant steigender Pandemie-Zahlen verschärft Hamburgs rot-grüner Senat die Corona-Regeln.

تسارع ارتفاع معدل الإصابة بكورونا في ألمانيا 08.01.2022

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى حوالي سبعة ملايين ونصف بعد تسجيل أكثر من 55 ألف إصابة جديدة. ووزير الصحة يؤكد على أهمية التطيعم الإلزامي في مكافحة الجائحة.
Eine Intensivfachpflegerin betreut auf der Intensivstation des Gemeinschaftskrankenhauses Havelhöhe einen Covid-19-Patienten. +++ dpa-Bildfunk +++

ألمانيا- ارتفاع الإصابات بكورونا وقيود مشددة قريباَ لمواجهة أوميكرون 05.01.2022

لليوم السابع على التوالي تشهد ألمانيا ارتفاعاً في معدل الإصابات بفيروس كورونا، فيما يعتزم وزير الصحة الألماني تقديم مقترحات لتشديد قيود الاختلاط لمواجهة متحور كورونا الجديد "أوميكرون" ولتقليص مدة الحجر الصحي.
***Symbolbild Jahreswechsel 2022*** Das Ostseebad Zingst grüßt seine Gäste am Neujahrsmorgen mit der Jahreszahl 2022. Die bunten Buchstaben stehen an der Seebrücke am Strand. Wegen der Corona-Pandemie konnte das traditionelle Höhenfeuerwerk auf der Bücke diesmal in der Silvesternacht nicht stattfinden. +++ dpa-Bildfunk +++

رغم أوميكرون.. وزير الصحة الألماني يرى ضوءا في نهاية النفق 2022 01.01.2022

بتفاؤل حذر، أعرب وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ عن اعتقاده بأن وضع كورونا في العام الجديد سيكون أفضل وأن 2022 سيشهد ضوءا في نهاية النفق. ألمانيا بدأت العام الجديد بطريقة هادئة، لكنّ الآلاف تظاهروا ضد إجراءات كورونا.

23.11.2021, Köln, Deutschland, A woman gets her vaccination at a vaccination Drive-in center in Cologne, Germany, Tuesday, Nov. 23, 2021. Germany battles rising numbers of coronavirus infections as a general COVID-19 vaccine requirement is widely discussed. (AP Photo/Martin Meissner)

ألمانيا تحقق هدف 30 مليون جرعة تطعيم كورونا قبل نهاية العام 26.12.2021

قال وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ إن عدد الجرعات المعطاة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا تجاوز اليوم 30 مليون جرعة وهو الهدف الذي كان المستشار الألماني أولاف شولتس قد أعلن عنه في الثامن عشر من الشهر الماضي.
Karl Lauterbach (r, SPD), Bundesminister für Gesundheit und Lothar Wieler, Präsident Robert Koch-Institut (RKI) nehmen an einer Pressekonferenz zur aktuellen Corona-Lage teil.

ألمانيا.. توقع موجة إصابات كبيرة بأوميكرون بحلول العام الجديد 23.12.2021

أعلن وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ أنه يتوقع أن تشهد ألمانيا مع حلول العام الجديد موجة كبيرة من حالات الإصابة بسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا المستجد، والتي تمتلك قدرة أكبر على العدوى.

ILLUSTRATION - Die Mehrfachbelichtung in der Kamera zeigt den Schriftzug der neu entdeckten Virusvariante «SARS-CoV-2 Omicron» auf einem Smartphone und eine visuelle Darstellung des Virus vor dem Hintergrund einer Flagge der Europäischen Union. Die Ausbreitung der zunächst im Süden Afrikas entdeckten Omikron-Variante des Coronavirus sorgt weltweit für Beunruhigung. +++ dpa-Bildfunk +++

ألمانيا- خبراء يدقون ناقوس الخطر ووزير الصحة يستبعد الإغلاق 19.12.2021

حذر وزير الصحة الألماني من أنه قد لا يكون بالإمكان وقف موجة خامسة لكوفيد-19، لكنه استبعد القيام بإغلاق عام قبل عيد الميلاد، فيما دق "مجلس خبراء كورونا" ناقوس الخطر، مؤكدين على "بعد جديد" يضيفه متحور أوميكرون للجائحة.

Claudia Roth, (l-r, Bündnis 90/Die Grünen) designierte Staatsministerin für Kultur und Medien, Anne Spiegel, (Bündnis 90/Die Grünen) designierte Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Robert Habeck, (Bündnis 90/Die Grünen) designierter Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, Annalena Baerbock, (Bündnis 90/Die Grünen) designierte Außenministerin, Cem Özdemir, (Bündnis 90/Die Grünen) designierter Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, Steffi Lemke, (Bündnis 90/Die Grünen) designierte Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz, sprechen nach der Ergebnisverkündung der Urabstimmung der Grünen-Mitglieder über den Koalitionsvertrag mit SPD und FDP zur Bildung einer Bundesregierung. Mit 86 Prozent der 71 150 gültigen Stimmen sprachen sich die Grünen-Mitglieder für das gemeinsame Regierungsprogramm und die vom Parteivorstand beschlossene Besetzung der Grünen-Kabinettsposten aus.

ألمانيا.. الخضر يوافقون على اتفاقية ائتلاف "إشارة المرور" 06.12.2021

أعلن الرئيس التنفيذي السياسي لحزب الخضر ميشائيل كيلنر عن موافقة أعضاء الحزب على اتفاقية الائتلاف الحكومي الجديد، فيما أعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي في برلين عن أسماء وزرائه في الائتلاف.
29.01.2020, Nordrhein-Westfalen, Köln: maischberger. die woche am 29.01.2020 im WDR Studio BS 3 in Köln Der Virologe Alexander S. Kekule zu Gast in der ARD Talkshow maischberger. die woche am 29.01.2020 in Köln. Foto: Revierfoto Foto: Revierfoto/Revierfoto/dpa | Verwendung weltweit

عالم ألماني يطالب بوقف حركة الطيران مع بريطانيا فورا 20.12.2020

بعد أن فرضت دول أوروبية قيودا على الطيران من بريطانيا وإليها بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا هناك، ارتفعت أصوات علمية في ألمانيا تطالب بوقف الطيران معها. أحد أبرز هؤلاء هو عالم الفيروسات الشهير ألكسندر كيكوله.