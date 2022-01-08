يُعد كارل لاوترباخ، وزير الصحة الألماني مفاجأة حكومة المستشار أولاف شولتس. لمع اسم لاوترباخ بسرعة من خلال حضوره المكثف عبر وسائل الإعلام متحدثاً عن جائحة كورونا، وسيكون لوزارته الآن "الأولوية القصوى" بسبب الجائحة.

كارل لاوترباخ سياسي وطبيب وأستاذ جامعي وهو عضو في الحزب الاشتراكي الألماني. مارس مهنة التعليم في الولايات المتحدة قبل أن يعود إلى ألمانيا للعمل ودخول معترك الحياة السياسية. يعد كارل لاوترباخ من أبرز الداعين إلى سياسة أكثر صرامة تجاه كورونا، وهو الأمر الذي قوبل برفض معارضي التطعيم الذين ينتقدونه بشدة.