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DW Mitarbeiterportrait | Carla Bleiker
صورة من: Philipp Böll/DW

كارلا بلايكر

مدير موقع dw.com ومراسلة في القسم العلمي.

محور عمل كارلا هو السياسة الأمريكية. قامت في عام 2019 و 2020 بتغطية الحملة التمهيدية والانتخابات الرئاسية من واشنطن. وهي أيضًا مراسلة علمية ومديرة للصفحة الرئيسية dw.com.

نشأت في شمال ألمانيا ووطنها الثاني هو الولايات المتحدة. منذ شبابها، عاشت كارلا بليكر في أماكن مختلفة من الولايات المتحدة الأمريكية. أمضت سنة تبادل في ريف ولاية ويسكونسن وفصلًا دراسيًا أثناء حصولها على درجة البكالوريوس في جامعة ولاية واشنطن في غرب البلاد. ثم تعمقت في العمل كمراسلة في نيويورك من خلال الدراسة في كلية الصحافة بجامعة كولومبيا.

في عام 2013، انضمت كارلا إلى DW كصحفية مستقلة، حيث قدمت في البداية تقارير بشكل أساسي عن القضايا السياسية والاجتماعية الألمانية قبل أن تصبح جزءًا من فريق التحرير العلمي. وهي تستمتع بشكل خاص بإعداد التقارير في الموقع، على سبيل المثال حول التكنولوجيا الرائدة المستخدمة في أول استوديو أفلام افتراضي في أوروبا في بابلسبيرغ.

ذهبت كارلا إلى أبعد من ذلك في عام 2019 عندما أصبحت جزءًا من فريق DW Studios في واشنطن. كانت تقدم تقارير بشكل أساسي عن السياسة، سواء من العاصمة الأمريكية أو من بقية البلاد، لتُظهر لجمهور DW ما كان يدور في أذهان الناس في الولايات المتحدة قبل وقت قصير من الانتخابات الرئاسية التاريخية لعام 2020. تحدثت كارلا إلى الأمريكيين الأصليين في محمية بولاية ساوث داكوتا عن الظلم الذي يتعرضون له كل يوم، ورافقت طاقمًا من عمال البناء الذين بدأوا العمل في الساعة 4:30 صباحًا لتجنب حرارة أريزونا التي لا تطاق. في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، وقفت أمام البيت الأبيض وسط الحشد الذي كان يحتفل بفوز الرئيس جو بايدن وحصلت على حمام شمبانيا - وهو أمر غير معتاد إلى حد ما بالنسبة للعمل اليومي للصحفي.

في عام 2023، أصبحت كارلا جزءًا من فريق الصفحة الرئيسية لـ DW في بون كمديرة للموقع. وتواصل العمل في القسم العلمي، ولكنها الآن مسؤولة أيضًا عن تخطيط وتنسيق المحتوى على موقع dw.com مع زملاء من جميع أقسام التحرير الأخرى. 

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