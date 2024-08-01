يظهر في الصورة رجال الإطفاء وهم يكافحون النيران الشديدة التي ترتفع إلى أكثر من 25 مترًا. تتصاعد ألسنة اللهب والدخان الكثيف في الأجواء، مما يخلق مشهدًا مروعًا. في الخلفية، تتضح قرى شمال شرق أثينا التي تم إخلاؤها، بما في ذلك مستشفى للأطفال ومستشفى عسكري في بنتيلي، حيث تحاول السلطات السيطرة على الحريق المتصاعد بسرعة.