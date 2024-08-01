كارثة بيئية وسياحية .. حرائق الغابات في اليونان
كارثة بيئية وسياحية .. حرائق الغابات في اليونان
الشعور بالعجز
تتفاقم خطورة حرائق الغابات في اليونان، حيث تقترب النيران بشكل متزايد من المنازل في قرية فارنافاس قرب أثينا. وقد حذر خبراء الأرصاد الجوية ومسؤولو الدفاع المدني مرارًا خلال عطلة نهاية الأسبوع من أن الجفاف الشديد والرياح القوية حول بحر إيجه قد يؤديان إلى تحول أصغر حريق إلى حريق كبير في غضون دقائق.
مكافحة النيران
قال المتحدث باسم إدارة الإطفاء، فاسيليوس فاثراكوجيانيس، إن رجال الإطفاء كانوا يكافحون النيران طوال الليل، حيث بلغ ارتفاع بعضها أكثر من 25 مترًا. ومع ذلك، انتشر الحريق بسرعة. وقد أمرت السلطات اليونانية بإخلاء عدة قرى شمال شرق أثينا صباح يوم الاثنين، بما في ذلك مستشفى للأطفال ومستشفى عسكري في بنتلي.
فرضوا سيطرتهم على الموقف
يظهر في الصورة رجال الإطفاء وهم يكافحون النيران الشديدة التي ترتفع إلى أكثر من 25 مترًا. تتصاعد ألسنة اللهب والدخان الكثيف في الأجواء، مما يخلق مشهدًا مروعًا. في الخلفية، تتضح قرى شمال شرق أثينا التي تم إخلاؤها، بما في ذلك مستشفى للأطفال ومستشفى عسكري في بنتيلي، حيث تحاول السلطات السيطرة على الحريق المتصاعد بسرعة.
التفاني المستمر
على الرغم من اقتراب النيران بشكل متزايد كل ساعة، إلا أن العديد من سكان ديونيسوس لم يكونوا مستعدين للتخلي عن منازلهم. وبدلاً من ذلك، بذلوا جهودًا لإخماد الحريق بأنفسهم باستخدام خراطيم الحدائق، مما أدى في بعض الأحيان إلى نشوب خلافات بين السكان وفرق الطوارئ.
بارثينون محجوب بالدخان
يستطيع السياح عادة الاستمتاع بإطلالة على معبد البارثينون في أثينا من هذه النقطة، لكن اليوم أصبحت رؤية المعبد بسبب الدخان الكثيف المتصاعد. ولا يُتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في الأيام المقبلة، حيث تشير التوقعات إلى ارتفاعها إلى 39 درجة مئوية، مما يزيد من تفاقم الوضع الخطير.
الجهود الجوية في مكافحة الحرائق
"تم نشر أكثر من 400 رجل إطفاء، إلى جانب 110 مركبات و29 طائرة إطفاء وطائرات هليكوبتر، في المناطق المتضررة لمكافحة الحرائق"، بحسب السلطات اليونانية. كما تلقت أثينا مساعدة من الاتحاد الأوروبي.
لا راحة
عانت منطقة جنوب أوروبا بشكل متزايد من موجات الحر الشديد وحرائق الغابات في السنوات الأخيرة، مما أثر أيضًا على السائحين. حتى أن بعض المعالم السياحية الشهيرة اضطرت إلى الإغلاق لفترات من الوقت، بسبب الحرارة الشديدة. وصلت درجات الحرارة في الشمس إلى 60 درجة مئوية في بعض المناطق.