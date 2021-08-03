 كارثة المرفأ.. تحقيقات شبه مستحيلة وشخصيات فوق المحاسبة! | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 04.08.2021

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سياسة واقتصاد

كارثة المرفأ.. تحقيقات شبه مستحيلة وشخصيات فوق المحاسبة!

رغم مرور عام على الانفجار الهائل الذي ضرب مرفأ بيروت، إلا أن التحقيقات تواجه تعقيدات شديدة. يأتي ذلك في ظل أزمة سياسية حادة ووضع اقتصادي ضاغط للغاية يضاعف من حجم الأزمات التي تواجهها أي حكومة مقبلة. فماذا يمنع التحقيق؟

دمار هائل حاق بمرفأ بيروت بعد انفجار مخزون نيترات الأمونيوم

يرى عدد من الخبراء أن التحقيقات في هذه القضية لن تفضي إلى شيء، مثلها في ذلك مثل الكثير من القضايا الأخرى في لبنان

لم يكن الانفجار الذي هز بيروت في الرابع من آب/أغسطس 2020 وأطاح أحياء كاملة فيها مجرد انفجار لمواد كيميائية خُزنت بشكل خاطئ، بل كان انفجاراً سياسياً واجتماعياً واقتصادياً ضرب البلد بالكامل وفاقم الأوضاع وأنهك اللبنانيين.

مختارات

منظمة "هيومن رايتس ووتش" تتهم السلطات اللبنانية بالإهمال "جنائياً" وانتهاك الحق بالحياة، استنادا إلى تحقيق أجرته المنظمة الحقوقية بشأن تقصير محتمل لمسؤولين وسياسة في متابعة قضية شحنة نيترات المتسببة في انفجار مرفأ بيروت.

بعد اعتذار سعد الحريري عن تشكيل الحكومة اللبنانية، كلفت الرئاسة اللبنانية نجيب ميقاتي بتأليف الحكومة الجديدة. وأقر ميقاتي بصعوبة المهمة، لكنه أكد وجود "الضمانات الخارجية المطلوبة".

عزت السلطات اللبنانية الحادث إلى حريق في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت أدى لانفجار أكثر من ألفي طن من مادة نترات الأمونيوم مخزنة في المرفأ، ما أسفر عن وقوع أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم وأودى بحياة 214 شخصاً وإصابة 6500 آخرين، فيما شرد 300 ألف شخص مباشرة بعد الانفجار لفترة مؤقتة وخسر أكثر من 70 ألف وظائفهم جراء الانفجار.

فشل سياسي ذريع

وإلى اليوم لاتزال أصداء هذا الانفجار تتردد بأشكال مختلفة، فأهالي الضحايا تحترق قلوبهم على من فقدوهم، وآخرون تصاعد غضبهم بشدة على الطبقة السياسية الحاكمة التي – وإلى اليوم – تتهم أطراف فيها بعرقلة مسار التحقيقات.

وخلال الشهور الماضية، اندلعت تظاهرات اشتعلت وخبت جذوتها ضد المسؤولين السياسيين الذين حمّلهم المتظاهرون مسؤولية المأساة، شهدت مواجهات عنيفة بين المحتجين والقوى الأمنية.

تقول الدكتورة ليلى نقولا أستاذة العلاقات الدولية بالجامعة اللبنانية إنه من المفترض في أي حكومة مقبلة أن يكون على جدول أعمالها إلى جانب الإصلاحات مسألة التحقيقات الجنائية. وأكدت نقولا في اتصال هاتفي مع DW عربية أن الوصول للحقيقة في انفجار المرفأ "أمر سيتطلب وقتاً" خاصة وأن "المجتمع اللبناني لن يتهاون مع أي حكومة تسوف الحقيقة أو تميعها".

وحذرت نقولا من رفع سقف التوقعات في هذا الشأن، "فعلى سبيل المثال التحقيق الدولي الذي أودى بحياة الرئيس رفيق الحريري استغرق 6 سنوات ليصدر القرار الاتهامي الأول. فإذا كان التحقيق ومع كل هذه الضغوط الدولية استغرق كل هذا الوقت فنحن لا نتوقع أن تتمكن جهات التحقيقات اللبنانية خلال سنة واحدة أن تنهي هذا الملف الشائك والصعب بكل تعقيداته وبكل الحصانات الموجودة فيه".

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السعي لاستجواب سياسيين كبار في انفجار بيروت.. هل سينجح؟

لكن مهند الحاج علي، مدير الاتصالات والإعلام والباحث المقيم بمركز مالكوم كير– كارنيغي للشرق الأوسط ببيروت، لا يرى ذلك بل يعتقد أن حكومة رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي (إن ابصرت النور) "لن تفتح باب المساءلة والمحاسبة للمرتبطين بالانفجار بالتأكيد".

ويضيف الحاج علي إن "الحكومة الجديدة ستواصل عمليات رفع الدعم بشكل متتال والتي حصلت نتيجة نفاد الدولارات من خلال مأسستها والاعتراف بها والتعاطي معها على أنها أمر واقع، فيما سيبقى البلد على حاله يقف على أسس توازنات سياسية وطائفية، هذا إن تشكلت حكومة ميقاتي أصلا".

في سياق متصل، يرى الصحفي والكاتب والمحلل السياسي اللبناني توفيق شومان أن اعتذار نجيب ميقاتي عن تشكيل الحكومة أقرب من نجاحه في هذا الأمر "لأنه سيواجه العراقيل نفسها التي واجهها قبله سعد الحريري، خاصة بعد لقائه بالرئيس ميشال عون وتصريحاته بعده ما يشي بوجود خلافات عميقة بين الرجلين".

مسيرة شديدة التعقيد للتحقيقات

يعد الهم الأكبر لأهالي ضحايا الانفجار، هو محاسبة المسؤولين عن الكارثة التي خطفت أحباءهم. وهم سيستذكرون قتلاهم يوم الرابع من آب/أغسطس في ما أسموه في بيان صدر عنهم "يوم المطالبة بالحقيقة والعدالة". ودعوا الى مسيرات في هذا اليوم، والى تلاوة صلوات إسلامية ومسيحية.

وإلى اليوم ينتظر هؤلاء وباقي اللبنانيين أجوبة عن أسئلتهم: من أتى بهذه الكمية الضخمة من نترات الأمونيوم إلى بيروت؟ لماذا تُركت سبع سنوات في المرفأ ومن كان يعلم بها وبمخاطرها؟ وما هي الشرارة التي أدت إلى وقوع أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم؟

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مسائية DW: مطالب بالتحقيق مع وزراء بشأن انفجار بيروت.. ماذا وراءها؟

يقول الباحث مهند الحاج علي إن تعطيل المحاسبة في انفجار مرفا بيروت على ارتباط بالنهج القائم في البلاد منذ نهاية الحرب الأهلية عندما أقر البرلمان اللبناني قانوناً للعفو، يعفي كل المسئولين عن جرائم ارتكبت خلال الحرب الأهلية وأسس بناء على هذا القانون ثقافة التهرب من المحاسبة.

ويضيف في حديث هاتفي لـ DW عربية أنه "لا يوجد في تاريخنا (اللبناني) الحديث أي محاكمة لمسؤول في قضية فساد سوى في إطار الكيدية السياسية. فالطبقة السياسية في لبنان تعيش ضمن حصانة تعفيها من أي ملاحقة قانونية في حال ارتكاب جرائم بداية من القتل وانتهاء بالتقصير في أداء الواجب ومنها ما حصل خلال الفترة التي تلت دخول شحنة نترات الامونيوم للمرفأ".

ويضيف الحاج علي أن "هناك أيضاً تهرب من المسؤولية في جريمة الانهيار المالي والاقتصادي ونهب أموال المودعين اللبنانيين بالإضافة لتواطؤ مع أصحاب المصارف ما أدي لتدهور العملة وتحميل المواطن الكلفة الاكبر لهذا الانهيار".

ويؤكد المحلل السياسي اللبناني توفيق شومان على كلام الحاج علي ويضيف في اتصال هاتفي مع DW عربية قائلا: "لا أعتقد أن التحقيقات يمكن أن تفضي إلى نتيجة ما، فانفجار بهذا المستوى يحاسب منظومة كاملة على المستوى المحلى والمستويات الاقليمية والدولية. كما أنه بامكاننا التساؤل عما إذا كانت هناك أجهزة دولية متورطة في العملية، والسؤال الكبير هو عما أفضت إليه التحقيقات التي شاركت فيها عدة دول وهنا يزداد اللغز صعوبة".

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أزمات ودمار - عام على الحراك الشعبي في لبنان

ويتساءل شومان عمن أمر بتفريغ شحنة السفينة في الأساس ومن الذي أمر باحتجازها، ويؤكد أنه "طالما لا توجد إجابة عن هذين السؤالين فلن نصل إلى أي نتائج من التحقيقات".

 باحثة الشئون اللبنانية في هيومن رايتس ووتش آية مجذوب كانت قد تحدثت عن عيوب عدة في التحقيق الحالي بينها "الحصانات والتدخل السياسي السافر" و"فشل القضاء في تزويد الرأي العام بمعلومات حول مسار التحقيق"، فضلاً عن كون "التحقيق في واحدة من أكبر الجرائم في تاريخ لبنان محصورا بشخص المحقق العدلي وحده".

الحصانات السياسية.. العائق الأكبر

وينظر التحقيق في تقارير إعلامية أفادت عن دور لعبه ثلاثة رجال أعمال سوريين يحملون أيضاً الجنسية الروسية، في صفقة شراء شحنة نترات الأمونيوم. وسلّط الانفجار الضوء على المرفق الحيوي الذي يعتبر صورة مصغّرة عن مؤسسات الدولة اللبنانية لجهة استشراء الفساد والمحسوبيات والرشاوى ونفوذ قوى سياسية فيه.

وبعد نحو خمسة أشهر على تسلمه الملف، إثر تنحي قاض سابق بسبب ضغوط سياسية، أعلن قاضي التحقيق طارق بيطار الشهر الحالي عزمه استجواب حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال الأسبق كمدعى عليه، ووجّه كتاباً الى البرلمان طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن ثلاثة وزراء سابقين هم النواب علي حسن خليل (المال) وغازي زعيتر (الأشغال) ونهاد المشنوق (الداخلية)، "تمهيداً للادعاء عليهم".

كما طلب الإذن بملاحقة كل من مدير عام الأمن العام عباس ابراهيم ومدير جهاز أمن الدولة طوني صليبا، وادعى على مسؤولين عسكريين سابقين بينهم قائد الجيش السابق جان قهوجي.

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حريق ضخم في مرفأ بيروت يثير الرعب بعد أسابيع من الانفجار المروع

والتهم التي يمكن أن يلاحقوا بها هي "جناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل" إضافة "إلى جنحة الإهمال والتقصير"، لأنهم كانوا على دراية بوجود نيترات الامونيوم "ولم يتخذوا إجراءات تجنّب البلد خطر الانفجار"، وفق ما أعلن بيطار في حينه.

وانتقدت جهات دولية عدة تأخر صدور نتائج عن التحقيق المحلي. ودعت أكثر من خمسين منظمة، بينها منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتش ووتش، الأمم المتحدة إلى إنشاء بعثة تحقيق دولية في الانفجار. وكان لبنان الرسمي قد رفض إجراء تحقيق دولي.

ولا تعتقد الدكتورة ليلى نقولا، أستاذة العلاقات الدولية بالجامعة اللبنانية، أن المحاسبة قد تعطلت بشكل كامل، مضيفة أنه "ربما يكون هناك بعض الكتل السياسية التي تحاول التذرع بالحصانات لكي تعطل مساءلة وزرائها ونوابها المعنيين بموضوع المرفأ، لكن هناك أمران يشيران إلى أن المحاسبة لا يمكن أن تكون تعطلت كلياً".

وتقول إن الأمر الأول هو قيام رئيس الجمهورية بإبداء استعداده للمثول امام المحقق العدلي في حال أراد أن يأخذ إفادته وإبداء الرغبة في التعاون في التحقيق دون التذرع بالحصانة ما يعطي دفعا لإزالة الحصانات وعدم التذرع بها خصوصاً من قبل بعض الوزراء والنواب، كما أن التحقيق يمكن أن يستمر مع العديد من الجهات الفاعلة من دون أن يتوقف في حال تذرع البعض بالحصانة.

 مستقبل غامض؟

وترى نقولا أن تشابك الملفات في المشهد اللبناني وتعقدها مرتبط بمدى التعقد في الإقليم وأنه كلما اتجه الإقليم نحو التسوية كلما كانت هناك اتجاهات للتسوية في لبنان. وتقول في حديثها مع DW عربية: "نحن اليوم أمام مرحلة فاصلة في الإقليم، فإذا كانت هناك بالفعل تسويات مرحلية قد تمت بين السعوديين والإيرانيين فسوف يشهد لبنان هدوءا للوضع وبدء تشكيل للحكومة وبدء مسار الإنقاذ".

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انفجار مرفأ بيروت مأساة للسوريين أيضا

وتستدرك قائلة: "أما إن كانت هناك تعقيدات وعاد الاشتباك الإقليمي فسوف يكون لبنان على موعد جديد من الشد والجذب الذي سوف يطبع الحياة السياسية ".

وتضيف أستاذة العلاقات الدولية بالجامعة اللبنانية أنه ما من شك في أن "إدارة الرئيس بايدن تركز حالياً على الداخل الأمريكي واحتواء الصين وروسيا. ويبدو الشرق الأوسط اليوم ليس من ضمن أولوياته (بايدن) وبالتالي سوف تحاول إدارته تحقيق مصالحها عن تسويات موضعية بالوصول لنوع من الاستقرار في الشرق الأوسط لتتفرغ للملفات الأكثر إلحاحا وهذا بطبيعة الحال سينعكس على استقرار الإقليم وبالتالي لبنان".

ويختلف مهند الحاج على مع هذه الرؤية، إذ يعتقد أن "القوى السياسية قد بدأت حملاتها الانتخابية تمهيدا للانتخابات التي تعقد العام المقبل، فهناك من يريد التملص من دوره خلال السنوات الماضية ويحاول الحديث وكأنه كان خارج السلطة السياسية وأنه كان يحاول الإصلاح لكن لم يسمح له بذلك".

ويضيف الباحث في كارنيغي أن هناك أيضا "واقع التحلل الأمني والمجتمعي الحاصل نتيجة عدم وجود حكومة ونفاد العملة الصعبة." ويحذر الحاج علي من "عوامل غير محسوبة كالتفكك الأمني والمواجهات المحلية بين الطوائف؛ بما قد يذهب بالبلاد إلى مراحل متقدمة للانهيار. وحينها سيكون الوضع على الأرض أصعب كثيراً مما هو عليه اليوم".

عماد حسن/ باسل العريضي

  • Libanon | Gewaltige Explosion in Beirut (Reuters/A. Taher)

    سحابة موت وأطلال وضحايا بالآلاف.. صور مروعة من انفجار بيروت

    أفلام نهاية العالم تتحول لواقع في بيروت

    كان يوم الثلاثاء (الرابع من آب/ أغسطس 2020) يوماً صيفياً عادياً في تاريخ بيروت حتى دقائق قليلة بعد الساعة السادسة مساء بتوقيت العاصمة اللبنانية، عندما وقعت كارثة تشبه مشاهد أفلام نهاية العالم: انفجار مروع في "العنبر رقم 12" بمرفأ بيروت "كان يتم فيه تخزين نحو 2750 طناً من مادة نترات الأمونيوم منذ ست سنوات دون إجراءات سلامة" حسب رئيس الوزراء حسان دياب.

  • Libanon | Gewaltige Explosion in Beirut (Reuters/K. Sokhn)

    سحابة موت وأطلال وضحايا بالآلاف.. صور مروعة من انفجار بيروت

    سحابة عيش الغراب المرعبة

    رغم أن الانفجارات في بيروت ليست شيئاً غريباً إلا أن ما شاهده السكان في انفجار مرفأ بيروت أمر لم يروه من قبل. فبعدما شاهدوا سحابة دخان كثيف وقع الانفجار الذي هزّ كل لبنان وصولاً إلى جزيرة قبرص على بعد 200 كيلو متر، وظهرت في مكان الانفجار سحابة عيش الغراب، التي ترتبط في الأذهان بالانفجارات النووية، مثل السحابة التي علت سماء ناغازاكي بعد إلقاء قنبلة نووية عليها في أغسطس/ آب 1945.

  • Libanon | Gewaltige Explosion in Beirut (Getty Images/AFP/A. Amro)

    سحابة موت وأطلال وضحايا بالآلاف.. صور مروعة من انفجار بيروت

    تحذيرات منذ 2014

    إنه "كابوس" ليلة صيف، تم التحذير من وقوعه قبل سنوات، فقد كشف القاضي مروان عبود، محافظ بيروت، أن تقريراً أمنياً يعود لـ 2014، حذر من إمكانية حدوث انفجار بسبب تخزين مواد شديدة الانفجار بطريقة لا تراعي السلامة العامة.

  • Libanon | Gewaltige Explosion in Beirut: Mann wird evakuiert (Reuters/M. Azakir)

    سحابة موت وأطلال وضحايا بالآلاف.. صور مروعة من انفجار بيروت

    عدد لا يحصى من الضحايا

    بعد الانفجار الذي حول منطقة المرفأ إلى أطلال، عمل رجال الإنقاذ بدعم من عناصر الأمن طوال الليل بحثاً عن ناجين أو ضحايا عالقين تحت الأنقاض. وفي ظهر اليوم التالي يفيد الصليب الأحمر اللبناني أن هناك أكثر من مئة قتيل وأربعة آلاف جريح، وأن فرقه ما تزال تقوم بعمليات بحث وإنقاذ في المناطق المحيطة بالموقع. لكن مهما قيل عن أعداد الضحايا ستبقى معلومات أولية، فالأعداد الحقيقية بحاجة لوقت طويل لحصرها.

  • Libanon | Gewaltige Explosion in Beirut (Getty Images/AFP/A. Amro)

    سحابة موت وأطلال وضحايا بالآلاف.. صور مروعة من انفجار بيروت

    دمار شامل وخسائر مادية مهولة

    إنه وضع كارثي لم تشهده بيروت في تاريخها، بحسب عبود. فبجانب الخسائر البشرية التي لا تعوض، هنالك خسائر مادية فادحة فقد "تدمر أو تضرر نحو نصف بيروت"، وصرح محافظ المدينة المنكوبة أن "هناك بين 250 و300 ألف شخص باتوا من دون منازل، لأن منازلهم أصبحت غير صالحة للسكن"، مشيراً إلى أنه يقدر كلفة الأضرار بما بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار، في انتظار التقارير النهائية للمهندسين والخبراء.

  • Libanon | Beirut | Gewaltige Explosion am Hafen (Getty Images/AFP/I. Amro)

    سحابة موت وأطلال وضحايا بالآلاف.. صور مروعة من انفجار بيروت

    مستشفيات بيروت لم تعد قادرة

    يعاني لبنان من أزمة مالية غير مسبوقة وأوصلت جائحة كورونا المستشفيات إلى أقصى طاقاتها الاستيعابية، وجال مصابون في الانفجار خلال الليل على مستشفيات عدة لم تكن قادرة على استقبالهم. وقال طبيب بمستشفى أوتيل ديو بالأشرفية في شرق بيروت إن عدد الجرحى في المستشفى وصل إلى 500، طالباً عدم إحضار مزيد من المصابين إليها. وأمام مستشفى كليمنصو في غرب بيروت، كان عشرات الجرحى ينتظرون في الخارج إدخالهم لتلقي العلاج.

  • Libanon | Gewaltige Explosion in Beirut (Getty Images/AFP/A. Amro)

    سحابة موت وأطلال وضحايا بالآلاف.. صور مروعة من انفجار بيروت

    العالم يعزي ويعرض المساعدة.. لكن كيف؟

    بعد الانفجار بدأت دول العالم تعزي لبنان وتهب لتقديم المساعدة، لدرجة أن إسرائيل التي مازالت رسميا في حالة حرب مع لبنان، كانت من أوائل من عرضوا المساعدة. وأرسلت دول بالفعل مساعدات مثل الكويت وهولندا وهناك مساعدات في طريقها لبيروت من دول مثل قطر والأردن وألمانيا وتونس مصر وغيرها، ويتعلق الأمر خصوصا بالمعدات الطبية والمستشفيات الميدانية وفرق انقاذ وانتشال الضحايا، مثل الفريق الذي قررت ألمانيا إرساله.

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    سحابة موت وأطلال وضحايا بالآلاف.. صور مروعة من انفجار بيروت

    "السوشيال ميديا" تظهر جانبها الإيجابي

    وبالتوازي مع الجهات الرسمية سرعان ما انطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" حملات لمساعدة لبنان في محنته. وهنالك منشورات تبادل نشرها مدونون ومغردون داخل وخارج لبنان تتضمن هواتف لأشخاص يعرضون استضافة من فقدوا مساكنهم، وأخرى تدعو للتبرع بالدم والبحث عن المفقودين. إعداد: صلاح شرارة


 

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