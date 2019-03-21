 كارثة العبّارة .. القضاء يتدخل وعبد المهدي يعلن الحداد | أخبار | DW | 21.03.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

كارثة العبّارة .. القضاء يتدخل وعبد المهدي يعلن الحداد

وصفتها بعثة الأمم المتحدة بـ "المأساة الرهيبة". إنها كارثة غرق العبارة التي أسفرت عن مقتل العشرات ممن كانوا في طريقهم إلى جزيرة وسط نهر دجلة شمالي الموصل للاحتفال بالنوروز. رئيس الوزراء العراقي أعلن الحداد الوطني.

Irak Fährunglück bei Mossul (Reuters)

أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي مساء الخميس (21 آذار/ مارس 2019) الحداد الوطني لثلاثة أيام بعد مصرع نحو 100 شخص معظمهم من النساء والأطفال جراء غرق عبارة في الموصل، وفق التلفزيون الرسمي العراقي. وأكد مصدر أمني أن "العبارة كانت تنقل حمولة أكثر من طاقتها".

وتوجه عبد المهدي إلى مدينة الموصل حيث وقع الحادث المأساوي فيما كانت عائلات كثيرة تحتفل بعيد نوروز، رأس السنة الكردية، على ضفاف نهر دجلة. وأخذت الحصيلة ترتفع تدريجيا منذ الإعلان عن غرق العبارة، إذ قالت وزارة الداخلية إن 94 شخصا قضوا في غرق العبارة وتم إنقاذ 55 آخرين.

مختارات

لاتزال المعلومات شحيحة عن غرق عبارة في نهر دجلة، كما تضاربت المعلومات حول عدد الضحايا. ففي حين أعلن مسؤول في وزارة الداخلية عن وفاة 45 شخصا غرقا، أكد مصدر في الدفاع المدني أن عددهم ارتفع إلى 51 شخصا. (21.03.2019)

بعدما حظرت الشرطة الألمانية في هانوفر الاحتفال بعيد النوروز هذا العام بسبب مخاوف من انضمام أنصار لحزب العمال الكردستاني للاحتفال، قررت المحكمة المحلية برفع الحظر وقالت المحكمة إن حرية التجمع في ألمانيا تفوق مخاوف الشرطة. (15.03.2018)

وشاركت فرق الدفاع المدني في انتشال جثث الضحايا الذين كانوا في طريقهم إلى مدينة سياحية واقعة في غابات الموصل للمشاركة في احتفالات عيد النوروز. وتحدثت بعثة الأمم المتحدة في العراق عن "مأساة رهيبة"، علما بأن آخر حادث غرق يعود إلى آذار/ مارس 2013 حين غرقت عبارة مطعم في نهر دجلة في بغداد ما أسفر عن خمسة قتلى.

وأعلن القضاء العراقي مساء أنه أمر بتوقيف تسعة مسؤولين معنيين بالحادث وأصدر مذكرات توقيف بحق مالكي العبارة والمدينة السياحية. وكان عبد المهدي أمر بفتح تحقيقٍ فوري وتسليمه النتائج خلال 24 ساعة لإظهار الحقيقة وكشف هوية المسببين.

وأوعز وزير الصحة والبيئة علاء الدين العلوان باستنفار وزارة الصحة في إقليم كردستان ودوائر الصحة في محافظتي كركوك وصلاح الدين فضلا عن كوادر دائرة صحة نينوى المتواجدة حاليا في مكان الحادث.

وكان الضحايا في طريقهم لعبور نهر دجلة للتوجه إلى جزيرة أم الربيعين وسط دجلة شمالي الموصل للمشاركة في احتفالات عيد نوروز، أو رأس السنة الكردية وهو يوم إجازة رسمية في العراق.

ونشر ناشطون صورا ومشاهد للمأساة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر الضحايا يدفعهم تيار نهر دجلة بسرعة فائقة، وصورا أخرى لأطفال انتشلت جثثهم من النهر. ويعتبر هذا الحادث الأكثر مأساوية  في العراق منذ سنوات طويلة.

ويحتفل بعيد نوروز، ويعني "يوما جديدا"، في 21 من آذار/مارس من العام الميلادي. ويعتبر أكبر الأعياد في إيران ولدى الأكراد خصوصاً في شمال العراق وأفغانستان وتركيا.

أ.ح/ع.خ (أ ف ب، د ب أ)

مشاهدة الفيديو 03:05

يتزامن الاحتفال بأعياد النوروز مع القضاء على "داعش"

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

يتزامن الاحتفال بأعياد النوروز مع القضاء على "داعش"  

مواضيع ذات صلة

Irak Fährunglück bei Mossul

غرق عشرات الأشخاص في الموصل وعبد المهدي يأمر بفتح تحقيق 21.03.2019

ارتفعت حصيلة ضحايا غرق عبارة في نهر دجلة كانت تقل عائلات وأطفال إلى المدينة السياحية في الموصل للاحتفال بعيد النوروز إلى 85 شخصا وفق وزارة الداخلية. على الفور أمر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بفتح تحقيق.

Irak - Fischer auf dem Tigris

وفاة عشرات الأشخاص إثر غرق عبارة في نهر دجلة 21.03.2019

لاتزال المعلومات شحيحة عن غرق عبارة في نهر دجلة، كما تضاربت المعلومات حول عدد الضحايا. ففي حين أعلن مسؤول في وزارة الداخلية عن وفاة 45 شخصا غرقا، أكد مصدر في الدفاع المدني أن عددهم ارتفع إلى 51 شخصا.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  