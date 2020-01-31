 كارتر يعتبر خطة ترامب للشرق الأوسط انتهاكا للقانون الدولي | أخبار | DW | 31.01.2020

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أخبار

كارتر يعتبر خطة ترامب للشرق الأوسط انتهاكا للقانون الدولي

اعتبر الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر أن خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط تنتهك القانون الدولي وحض الأمم المتحدة على منع إسرائيل من ضم أراض فلسطينية.

USA ehemalige US-Präsident Jimmy Carter spricht über die Ausrottung des Guinea Wurm (Getty Images/WPA/E. Mullholland)

اعتبر الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر في بيان إن "الخطة الأميركية الجديدة تقوض فرص سلام عادل بين الاسرائيليين والفلسطينيين"

في معرض حديثه عن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط قال الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر في بيان إن "الخطة الأميركية الجديدة تقوض فرص سلام عادل بين الاسرائيليين والفلسطينيين".  واعتبر كارتر أن خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط تنتهك القانون الدولي وحض الأمم المتحدة على منع إسرائيل من ضم أراض فلسطينية.

مختارات

توالت ردود الفعل على خطة السلام التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ففيما رحبت بها إسرائيل، رفضتها القيادة الفلسطينية، بينما تباينت ردود فعل العواصم العربية والعالمية، لكن معظمها بدى متحفظا. (28.01.2020)

يشار إلى أن كارتر كان أحد رعاة اتفاقات كامب ديفيد التاريخية عام 1978 للسلام بين إسرائيل ومصر.

 وأضاف كارتر إنه "في حال تطبيقها ستقضي الخطة على الحل الوحيد القابل للتطبيق لهذا النزاع الطويل، حل الدولتين".

 وحض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على "الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي ورفض أي تطبيق إسرائيلي أحادي الجانب للمقترح، بانتزاع مزيد من الأراضي الفلسطينية".

 وأعلن مكتبه في بيان أن خطة ترامب التي كشف عنها الثلاثاء، "تنتهك القانون الدولي المتعلق بتقرير المصير وحيازة اراض بالقوة وضم مناطق محتلة".

 وقال المكتب "بتسمية إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي فإن الخطة تشجع أيضا على إنكار الحقوق المتساوية للفلسطينيين في إسرائيل".

 وكشف ترامب خطته الثلاثاء وكان يقف إلى جانبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، حليفه المقرب، الذي قال بعد وقت قصير على ذلك إنه سيسعى لضم جزء كبير من الضفة الغربية.

 وتمنح خطة ترامب السيادة الاسرائيلية على معظم مستوطنات الضفة الغربية وغور الأردن، مع الاشارة إلى أن القدس "عاصمة لا تقسم" لإسرائيل.

 وتدعم أيضا دولة فلسطينية مع عاصمة على مشارف القدس، لكنها تقول إن على القيادة الفلسطينية ان تعترف بإسرائيل دولة لليهود وأن توافق على دولة منزوعة من السلاح.

 وكارتر البالغ من العمر 95 عاما، هو الرئيس الأكبر سنا على قيد الحياة في تاريخ الولايات المتحدة. وأدلى بالعديد من المواقف العلنية منذ خسارته معركة إعادة انتخابه في 1980 وحاز جائزة نوبل للسلام تقديرا لعمله الانساني.

 في السنوات الأخيرة واجه مراراً انتقادات من أنصار لإسرائيل لآرائه بشأن النزاع.

م.م/ح.ز (أ ف ب)

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