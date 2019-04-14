 كاراغر: أفضل خسارة صلاح على ماني | عالم الرياضة | DW | 16.04.2019

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عالم الرياضة

كاراغر: أفضل خسارة صلاح على ماني

يرى أسطورة ليفربول جيمي كاراغر أن ساديو ماني أكثر أهمية من صلاح في سباق "الريدز" للفوز بلقب الدوري الإنجليزي. كاراغر أبدى إعجابه الكبير بالنجم السينغالي مؤكدا أن التعاقد معه أعاد ليفربول إلى مصاف الفرق الإنجليزية الكبرى.

Champions-League Manchester City vs Liverpool (Reuters/A. Yates)

صلاح وماني، صورة من الأرشيف.

رغم تألق النجم المصري محمد صلاح الكبير برفقة ليفربول، وتسجيله لعدة أهداف حاسمة في سعي ليفربول للعودة إلى منصات التتويج المحلية والقارية في أقرب وقت ممكن، إلاّ أن أسطورة "الريدز" جيمي كاراغر يُفضل نظرياً خسارة صلاح على نجم الفريق الآخر ساديو ماني.

وقال كاراغر في تصريحات صحفية، نقلها موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية "أنا مشجع كبير لماني. الناس تتحدث عن يورغن كلوب، التوقيع مع صلاح، وفيرجيل فان دايك، الذي لا يُصدق". وأضاف: "ماني هو من أعاد ليفربول (إلى المنافسة على الألقاب). لقد كان أول توقيع كبير ليورغن كلوب".

مختارات

أوضحت تقارير صحفية أن أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي، جيمي كاراغر، شبّه طريقة لعب النجم المصري محمد صلاح بالبرتغالي كريستيانو رونالدو أكثر من الأرجنتيني ليونيل ميسي. في ظل توقعات أن يستمر صلاح في مواصلة تألقه مع ليفربول. (03.03.2018)

يحظى يورغن كلوب بتقدير كبير. إنه مدرب له أسلوب خاص في دعم المواهب ودفع لاعبيه للتألق. ومن بين هؤلاء السنغالي ساديو ماني، الذي جلبه كلوب من ساوثهامبتون العام الماضي. ويؤكد ماني "نحن مع كلوب على الطريق الصحيح". (23.08.2017)

وتابع الدولي الإنجليزي حديثه عن النجم السينغالي قائلاً "التعقاد مع ماني هو الذي جعل ليفربول في المراكز الأربعة الأولى. بعد ذلك وصل ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا. وفي هذا الموسم، ينافس ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي".

وعندما سئل كاراغر عما إذا كان عليه أن يخسر نظريا إما صلاح أو ماني، أجاب الدولي الإنجليزي السابق على الفور قائلا "صلاح". وأردف كاراغر أن ساديو ماني استطاع هز الشباك في مباريات حاسمة للغاية في سباق ليفربول نحو الفوز بلقب "البريميرليغ"، بالإضافة إلى مساعدته للفريق في الفوز بنقاط مهمة.

ويتألق ساديو ماني (27 عاماً) في هذا الموسم بشكل لافت للغاية، فقد سجل 21 هدفاً في جميع المنافسات، فيما تشير تقارير صحفية متطابقة إلى أن رادار ريال مدريد يرصد النجم السينغالي تمهيداً لضمه إلى كتيبة زيدان بداية من الموسم القادم.

يشار إلى أن ساديو ماني ومحمد صلاح، قادا ليفربول نهاية الأسبوع الماضي إلى تحقيق فوز مهم على تشيلسي (2-0) في قمة الدوري الإنجليوي لكرة القدم، إذ سجل ماني هدف التقدم من ضربة رأسية قوية، فيما سجل صلاح هدفاً حاسما من تسديدة صاروخية.

  • Screenshot - Twitter: Mohamed Salah (Twitter/youm7)

    محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا

    نجم سطع في القرية!

    في صيف عام 1992، رأى محمد صلاح النور في قرية نجريج، في عمق دلتا النيل، شمال غرب القاهرة. تربى في كنف أسرة بسيطة تحب الرياضة. كان والداه موظفين حكوميين، أو قيل ذلك بشأنهما. وإلى جانب والده، كان عمه وخاله يلعبان كرة القدم في "نادي شباب نجريج"، الذي بات يعرف اليوم "نادي شباب محمد صلاح" نسبة إليه. وكان صلاح، منذ صغره، مولعاً بكرة القدم ويتمتع بموهبة جعلت مدربين كثر يعجبون بها.

  • Ghana Fußballer Mohamed Salah in Accra (picture alliance / AA)

    محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا

    لم يكمل تعليمه

    لم يتمكن محمد صلاح من إتمام دراسته الجامعية.وفيما تفيد بعض الروايات أن الظروف الصعبة لعائلة صلاح هي التي حالت دون القيام بهذا، تقول رواية أخرى أن شغفه بالمستديرة وحبه لكرة القدم جعلاه يختار الانضمام إلى أندية كروية في وقت مبكر. ولم يتمكن "الملك الفرعوني"، كما يلقبه محبوه في بريطانيا، من الالتحاق بالثانوية العامة في مدينة بسيون، نتيجة تواجده في القاهرة وانضمامه إلى نادي "المقاولون العرب".

  • Logo - Nady El Mokawloon Elarab Elriadi (Wikipedia/El Mokawloon SC)

    محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا

    البداية من مصر

    محمد صلاح، جذب إليه أعين المدربين المحليين في مصر قبل الدوليين. وفي سن صغير انضم إلى فريق في بلدة بسيون، وانتقل بعدها إلى فريق في مدينة طنطا. لكن المرحلة الأبرز هي توقيعه عقداً مع "نادي المقاولون العرب" دام قرابة خمس سنوات. ومع هذا الفريق، لعب محمد صلاح أول مباراة له في الدوري المصري الممتاز، وهو لم يتجاوز 18 سنة. كما استطاع أن يفرض نفسه على وسائل الإعلام المصرية، منذ أول أهدافه لصالح الفريق.

  • Mohamed Salah (picture-alliance/dpa)

    محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا

    صفقة العمر

    في عام 2012، سيبدأ النجم المصري مسيرته الاحترافية، إذ انظم إلى نادي بازل السويسري. وحقق صلاح مع الفريق نجاحا بارزا خلال موسمين من تلعبه مع الفريق. غير أن عدم تمكن بازل من تحقيق أي لقب في الموسم الثاني، دفع صلاح للتفكير في العروض المقدمة له، فاختار الانضمام لفريق تشيلسي ليبدأ مسيرة من النجاحات بدءًا من موسم 2013/2014.

  • Screenshot - Twitter: Mohamed Salah (Twitter/AF_Aladeem)

    محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا

    "أبو مكة"

    تزوج مهاجم ليفربول من ماجي محمد صادق، إحدى بنات قريته، عندما كان في العشرين من عمره. وانتقلت للعيش معه إلى بريطانيا. صلاح ورفيقة عمره تزوجا عن قصة حب بدأت في مرحلة الإعدادية، كما يحكي البعض. وقد رزقا ببنت أطلقا عليها اسم: مكة حبا في مدينة مقدسات المسلمين. تجدر الإشارة إلى أنّ من المعروف عن محمد صلاح مساهمته في كثير من الأعمال الخيرية.

  • Italien Fußballspieler Mohamed Salah (picture-alliance/dpa/M. Degl' Innocenti)

    محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا

    الإنضمام إلى روما

    انضم صلاح في مطلع الموسم الكروي2015-16، إلى نادي روما الإيطالي. وكان انضمامه على سبيل الإعارة من فريق تشيلسي لمدة عام واحد مع أحقية نادي روما في الشراء في المستقبل مقابل تعويض قيمته 5 ملايين يورو. لكن نادي فيورنتينا قدم شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد نادي تشيلسي ومحمد صلاح بذريعة انتهاك نادي تسيلسي لعقده مع فيورنتينا عندما سمح لصلاح بالانضمام إلى روما، الا أنّ الحكم جاء لصالح تشيلسي وصلاح.

  • Großbritannien London - PFA Fussball Award an Mohamed Salah (picture-alliance/dpa/PA Wire/B. Coombs)

    محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا

    جوائز ونجاحات

    استطاع "الملك" أن يحصل على جوائز عديدة، أهمها: جائزة أفضل لاعب صاعد في أفريقيا 2012، جائزة أفضل لاعب صاعد في أفريقيا 2014 وجائزة الأسد الذهبي لأفضل لاعب في أفريقيا 2017. بالإضافة إلى جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز في عامي 2017 و2018. علاوة عن جائزة أفضل لاعب كرة قدم في إنجلترا للسنة 2017/ 2018.

  • UEFA Champions League - Liverpool AS Roma (Reuters/P. Noble)

    محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا

    صلاح المسلم

    لا يخفي محمد صلاح دينه. وإنما يعلنه في كثير من المباريات ومن داخل الملاعب العالمية حين يخر ساجدا بعد أي هدف أو يرفع أيديه شاكرا. ولا يخفى على أحد من معارفه ارتباطه بالجانب العقائدي، حيث التقطت له مجموعة من الصور وهو يحمل القرآن بيديه، مثلا. وبين كثير من الانتقاد والإعجاب تبقى صورته وهو ساجدا من أكثر الصور المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعي.

  • UK Mohamed Salah und Jürgen Klopp (Reuters/L. Smith)

    محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا

    الصديق الحميم وراعي الموهبة

    يبدو واضحا أن علاقة محمد صلاح بمدربه؛ يورغن كلوب، مختلفة تماما. فهو ليس مجرد مدرب وإنما صديق حميم، وراعي لموهبة الشاب الذي سمح له بأن يظهر للعلن ويثبت جدارته. ولعل رد فعل كلوب، على ما حصل في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، خير دليل على تعلقه بالنجم المصري. فقد انتقد بشدة تدخل لاعب ريال مدريد الإسباني، سيرخيو راموس، بل شبه الأمر بـ"المصارعة". إعداد: مريم مرغيش

    الكاتب: مريم مرغيش


مختارات

محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا

يناديه المصريون بـ "ابننا" ويفضّل محبوه في العالم بأسره نعته بـ "الفرعون". محمد صلاح، قصة نجاح انبثقت من حي مغمور في مصر وصارت سيرة تتناقلها الألسن عبر العالم. إصراره كشاب لتحقيق حلمه الكروي جعله قدوة لكثيرين. (28.05.2018)  

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