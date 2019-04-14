كاراغر: أفضل خسارة صلاح على ماني

رغم تألق النجم المصري محمد صلاح الكبير برفقة ليفربول، وتسجيله لعدة أهداف حاسمة في سعي ليفربول للعودة إلى منصات التتويج المحلية والقارية في أقرب وقت ممكن، إلاّ أن أسطورة "الريدز" جيمي كاراغر يُفضل نظرياً خسارة صلاح على نجم الفريق الآخر ساديو ماني.

وقال كاراغر في تصريحات صحفية، نقلها موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية "أنا مشجع كبير لماني. الناس تتحدث عن يورغن كلوب، التوقيع مع صلاح، وفيرجيل فان دايك، الذي لا يُصدق". وأضاف: "ماني هو من أعاد ليفربول (إلى المنافسة على الألقاب). لقد كان أول توقيع كبير ليورغن كلوب".

وتابع الدولي الإنجليزي حديثه عن النجم السينغالي قائلاً "التعقاد مع ماني هو الذي جعل ليفربول في المراكز الأربعة الأولى. بعد ذلك وصل ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا. وفي هذا الموسم، ينافس ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي".

وعندما سئل كاراغر عما إذا كان عليه أن يخسر نظريا إما صلاح أو ماني، أجاب الدولي الإنجليزي السابق على الفور قائلا "صلاح". وأردف كاراغر أن ساديو ماني استطاع هز الشباك في مباريات حاسمة للغاية في سباق ليفربول نحو الفوز بلقب "البريميرليغ"، بالإضافة إلى مساعدته للفريق في الفوز بنقاط مهمة.

ويتألق ساديو ماني (27 عاماً) في هذا الموسم بشكل لافت للغاية، فقد سجل 21 هدفاً في جميع المنافسات، فيما تشير تقارير صحفية متطابقة إلى أن رادار ريال مدريد يرصد النجم السينغالي تمهيداً لضمه إلى كتيبة زيدان بداية من الموسم القادم.

يشار إلى أن ساديو ماني ومحمد صلاح، قادا ليفربول نهاية الأسبوع الماضي إلى تحقيق فوز مهم على تشيلسي (2-0) في قمة الدوري الإنجليوي لكرة القدم، إذ سجل ماني هدف التقدم من ضربة رأسية قوية، فيما سجل صلاح هدفاً حاسما من تسديدة صاروخية.