كاتي هوملز في مغامرة مثيرة على "شاطئ الأحلام" في تايلاند

بحسب ما نشر موقع Focus.de، ستقوم زوجة مدافع بوروسيا دورتموند والنجم السابق للمنتخب الألماني ماتس هوملز، كاتي هوملز، بتقديم برنامج مسابقات بعنوان "حرب نجوم تلفزيون الواقع- تحطم سفينة على شاطئ الأحلام".

سيبدأ عرض حلقات البرنامج بدءاً من 22 يوليو/تموز على قناة RTL2 الألمانية، حيث سيتنافس 15 من مشاهير تلفزيون الواقع في ألمانيا على جائزة كبرى قيمتها 50 ألف يورو.

وكان قد تم الانتهاء من تصوير حلقات البرنامج على شواطئ تايلاند قبل تفشي جائحة كورونا. وبحسب ما ذكرت محطة ntv الإخبارية، سيتوجب على المشتركين القيام بمجموعة من التحديات الصعبة في كل حلقة، وسيتم استبعاد شخصين كل أسبوع في ما يسميها البرنامج ب"ساعة الحقيقة".

يذكر أن كاتي هوملز تتمتع بمتابعة كبيرة على موقع إنستغرام، فهي عارضة ومصممة أزياء، ومؤلفة كتابين عن الطهي للأطفال وعن رياضة اليوغا. ويتابعها على المنصة أكثر من 360 ألف متابع.

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