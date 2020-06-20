 كاتي هوملز في مغامرة مثيرة على ″شاطئ الأحلام″ في تايلاند | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 01.07.2020

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منوعات

كاتي هوملز في مغامرة مثيرة على "شاطئ الأحلام" في تايلاند

لا يقتصر دور زوجات لاعبي الدوري الألماني لكرة القدم على تشجيع أزواجهن فقط، ففي بعض الأحيان يتمتعن بشهرة قد تضاهي شهرة الأزواج مثل كاتي هوملز، زوجة مدافع بوروسيا دورتموند ماتس هوملز. ما جديدها؟

النجم الألماني ماتس هوملز وزوجته التي لا تقل عنه نجومية كاتي هوملز

النجم الألماني ماتس هوملز وزوجته التي لا تقل عنه نجومية كاتي هوملز

بحسب ما نشر موقع Focus.de، ستقوم زوجة مدافع بوروسيا دورتموند والنجم السابق للمنتخب الألماني ماتس هوملز، كاتي هوملز، بتقديم برنامج مسابقات بعنوان "حرب نجوم تلفزيون الواقع- تحطم سفينة على شاطئ الأحلام".

مختارات

أحيانا نرى موضة تبدو غريبة علينا لكنها في الواقع هي امتداد أو عودة لموضات سابقة. ومع عودة بعض الأزياء تستعيد بعض العلامات التجارية والشركات التي تنتجها مجدها وتزدهر من جديد. فماهو أصل الأزياء الرائجة هذه الأيام؟ (24.06.2020)

سيبدأ عرض حلقات البرنامج بدءاً من 22 يوليو/تموز على قناة RTL2 الألمانية، حيث سيتنافس 15 من مشاهير تلفزيون الواقع في ألمانيا على جائزة كبرى قيمتها 50 ألف يورو.

وكان قد تم الانتهاء من تصوير حلقات البرنامج على شواطئ تايلاند قبل تفشي جائحة كورونا. وبحسب ما ذكرت محطة ntv الإخبارية، سيتوجب على المشتركين القيام بمجموعة من التحديات الصعبة في كل حلقة، وسيتم استبعاد شخصين كل أسبوع في ما يسميها البرنامج ب"ساعة الحقيقة".

يذكر أن كاتي هوملز تتمتع بمتابعة كبيرة على موقع إنستغرام، فهي عارضة ومصممة أزياء، ومؤلفة كتابين عن الطهي للأطفال وعن رياضة اليوغا. ويتابعها على المنصة أكثر من 360 ألف متابع.

س.ح/خ.س

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    وراء كل نجم في المنتخب الألماني مشجعة حسناء

    ماتس هوملز وزوجته كاترين

    منذ عام 2008 والمدافع هولمز مرتبط بالصحفية الشابة كاتي. في العام الماضي أعلن بطل العالم البالغ من العمر (27 عاما) وكاتي التي تكبره بعام واحد زواجهما. كاتي كانت قد صرحت في وقت سابق لوسائل الإعلام أن حبها لهوملز يعود لشخصيته وليس لأنه لاعب كرة قدم مشهور. وقالت "حتى لو كان عامل بناء، إنه يعجبني". علما أن كاتي انتخبت من قبل مجلة المشاهير "كلوسير"، كأكثر زوجة من زوجات لاعبي كرة القدم شعبية في ألمانيا.

  • Großbritannien Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic in London

    وراء كل نجم في المنتخب الألماني مشجعة حسناء

    باستيان شفاينشتايغر وآنا إيفانوفيتش

    بعد انفصاله عن صديقته السابقة عارضة الأزياء سارة براندنير، ارتبط "شفايني" بلاعبة التنس الشهيرة الصربية آنا إيفانوفيتش، التي تعيش في سويسرا. وسواء كانت لقاءات آنا في دبي أو باريس أو أي بلد آخر، غالبا ما يظهر "شفايني" في ملاعب التنس لتشجيع خطيبته طويلة القامة (1.84) مترا. علما أن تقارير ألمانية تحدثت عن نية شفاينشتايغر بالزواج من إيفانوفيتش في فرنسا بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الأوروبية 2016 مباشرة.

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    وراء كل نجم في المنتخب الألماني مشجعة حسناء

    توماس وليزا مولر

    يهوى توماس مولر الخيول، والسبب في ذلك يعود إلى صديقته ليزا التي تعشق ترويض الخيول وتربيتها. وحصلت في عام 2015 على الوسام الذهبي في بطولة دولية للفروسية. ارتباط نجم بايرن ميونخ بصديقته ليزا يعود لعام 2007 ليعلنا زواجهما عام 2009. وكانت ليزا قد صرحت مؤخرا لمجلة "بونته" الألمانية عن زواجهما بالقول "نحن سعداء بزواجنا كأول يوم تقابلنا فيه".

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    وراء كل نجم في المنتخب الألماني مشجعة حسناء

    مسعود أوزيل وماندي كابريستو

    في عام 2014 انفصل أوزيل عن صديقته ماندي كابريستو، لكن هذا الانفصال كان مؤقتا، إذ ارتبطا ثانية. ماندي هي إحدى أعضاء فرقة الغناء "مونروز" وفازت للموسم الخامس في برنامج غنائي خاص بالمواهب الشابة لتنجح بذلك في دخول عالم الأعمال والشهرة. واعتبرت ماندي عرابة في منظمة اليونيسف، إذ قامت بتنظيم مبادرة للطهي خُصصت عائداتها للأطفال اللاجئين وظهرت فيها ماندي مع معجبيها أثناء تحضيرهم لأطباق سورية.

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    وراء كل نجم في المنتخب الألماني مشجعة حسناء

    مانويل نوير ونينا فايس

    لسنوات طويلة ارتبط حارس المنتخب الألماني وبايرن ميونخ مانويل نوير بمصففة الشعر كاترين، لكن هذه العلاقة انتهت بالانفصال بعد مونديال البرازيل عام 2014. أما صديقته الحالية نينا فايس، فمازالت طالبة جامعية. إذا ظهر كلاهما في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 في حفل غنائي نظمته مؤسسة الإيدز الألمانية في برلين.

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    وراء كل نجم في المنتخب الألماني مشجعة حسناء

    ماريو غوتزه وآنه كاترين بروميل

    عندما كانت في الـ15 من عمرها بدأت صديقة غوتزه آنه كاترين بروميل عملها كعارضة أزياء، كما كشفت ولعها بالموسيقى عبر موقعها على الانترنيت، وذلك من خلال أغنياتها "هذا لي" و"لغة الجسد" التي قدمتهما تحت اسم "ترينا بي" المستعار . منذ عام 2012 وبطل العالم غوتزه يرتبط بعلاقة مع عارضة الأزياء بروميل التي تكبره بثلاث أعوام.

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    وراء كل نجم في المنتخب الألماني مشجعة حسناء

    لوكاس بودولسكي ومونيكا بوشلاسكي

    قبل بدء بطولة كأس الأمم الأوروبية بفترة وجيزة، رزق لوكاس بودولسكي بطفلة. وكتب عبر تغريدة له على موقعه في تويتر "أنا فخور أن أكون أبا لابنتي التي ولدت في مدينة كولونيا، نحن سعداء وممتنون". ولدى بودولسكي ابن يدعى لويس وهو من مواليد 2008. تزوج بودولسكي في أبريل/ نيسان عام 2011 زواجا مدنيا في مدينة كولونيا. أما زواجه الكنسي فأقيم بعد شهرين في بولندا.

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    وراء كل نجم في المنتخب الألماني مشجعة حسناء

    توني كروس وجيسيكا فاربر

    أفضل أيام البطولة ستكون بالنسبة لنجم ر ريال مدريد توني كروس ربما ستكون أسبابها شخصية وبعيدة عن عالم الكرة، إذ ينتظر مع زوجته جيسيكا فاربر قدوم مولود جديد. علما أن كروس لديه طفل من مواليد 2013. وكان كروس قد صرح في وقت سابق لوسائل الإعلام الألمانية قائلا "كرة القدم مهمة لكن الحياة الأسرية أهم". وكان كروس قد تزوج صديقة طفولته جيسيكا فاربر في عام 2015 في هايدلبرغ.

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    وراء كل نجم في المنتخب الألماني مشجعة حسناء

    بنديكيت وليزا هوفيديس

    لسنوات طويلة ارتبط مدافع شالكه ولاعب المنتخب الألماني بنديكيت هوفيديس بصديقة الطفولة ليزا، وتوجت العلاقة بالزواج عام 2015 في مدينة دسلدورف، حيث تعمل ليزا في مركز لممارسة اليوغا هناك.

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    وراء كل نجم في المنتخب الألماني مشجعة حسناء

    أندريه شورله ومونتانا يوركه

    بعد انفصال أندريه شورله عن صديقته ساندرا تعرف بطل العالم في انكلترا على عارضة الأزياء الكندية مونتانا يوركه لتنشأ بينهما علاقة حب، ويعلنا عن خطوبتهما في عام 2015. وعندما انتقل شورله من تشلسي إلى فولفسبورغ انتقلت مونتانا معه إلى ألمانيا أيضا.

    الكاتب: د.ص


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