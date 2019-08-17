كاتس: نعمل على اتفاق "تاريخي" مع دول الخليج

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أنه يعمل على خطة للتوقيع على اتفاق "تاريخي" لعدم الاعتداء مع دول الخليج.

وكتب كاتس، اليوم الأحد (السادس من أكتوبر/ تشرين الأول) على حسابه على موقع "تويتر" أنه يعمل "على مبادرة سياسية لتوقيع /اتفاقيات عدم اعتداء/ مع دول الخليج العربية". وأضاف أن "هذه الخطوة التاريخية ستضع نهاية للصراع وستسمح بالتعاون المدني لحين التوقيع على اتفاقيات سلام".

وكتب "خلال زيارتي للأمم المتحدة، قدمت المبادرة لوزراء الخارجية العرب والمبعوث الأمريكي (للشرق الأوسط جيسون) غرينبلات". كما تعهد كاتس "بمواصلة العمل من أجل تقوية مكانة إسرائيل في المنطقة وحول العالم".

من جانبها، اعتبرت هيئة البث الإسرائيلي أن المبادرة تهدف إلى "تطبيع العلاقات مع دول الخليج".

ولفتت إلى أن "المبادرة تتمحور حول المصلحة المشتركة لدول الخليج وإسرائيل في لجم إيران والتصدي لنفوذها في المنطقة، وحشد هذه المصلحة من أجل تطبيع العلاقات في مجالي مكافحة الإرهاب وتحسين الاقتصاد، في ظل إدراك إسرائيل أنه من المستحيل في هذه المرحلة إبرام اتفاقيات سلام كاملة بسبب النزاع الفلسطيني الإسرائيلي".

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وتتضمن المبادرة، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، "اتخاذ الخطوات اللازمة والناجعة لضمان عدم تخطيط أو توجيه أو تمويل أعمال عدوانية أو أعمال عنف وتهديدات والتحريض ضد الطرف الآخر من أراضي الدول الموقعة، إلى جانب الامتناع عن الانضمام أو تقديم المساعدة لأي تحالف أو تنظيم أو لمعاهدة ذات طابع عسكري أو أمني مع طرف ثالث".

و.ب/ح.ز (د ب أ + توتير)