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DW Fact Checking-Team | Kathrin Wesolowski
صورة من: DW

كاترين فيزولوفسكي

مراسلة وكاتبة ومدققة للحقائق

بصفتها مؤلفة ومراسلة فيديو ومدققة للحقائق، تقوم كاترين ويسولوفسكي بالبحث في الموضوعات ذات الصلة على المستويين الاجتماعي والدولي.

تعمل كاترين كمراسلة فيديو مستقلة وكاتبة لدى DW منذ أيلول/ سبتمبر 2020، كما تعمل في فريق تدقيق الحقائق في DW منذ بداية عام 2021. موضوعاتها الرئيسية هي الشؤون الدولية والمجتمع والسياسة والتحقق من الحقائق المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية. تفضل كاترين إجراء أبحاث في الخارج، لاسيما البرازيل وميانمار وجورجيا. في عام 2022، صنفت مجلة ميديوم كاترين ضمن أفضل 30 صحفية في ألمانيا.

تقدم كاترين ورش عمل حول التحقق من الحقائق والدعاية. وسبق لها أن درست الصحافة واللغة الإنجليزية في جامعة دورتموند وفي Tec de Monterrey المكسيكية. أكملت تدريبها في إذاعة هيسن Hessischer Rundfunk. عملت كاترين كصحفية مستقلة في عدة مؤسسات منها Arte وNBC ووكالة الأنباء الألمانية وقنوات HR وWDR وZDF الألمانية. 

 

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