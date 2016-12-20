كاتدرائية الأقباط

كاتدرائية سانت مارك للأقباط الأرثدوكس في حي العباسية بالقاهرة عاصمة مصر وهي مقر بابا الأقباط الأرثدوكس. سميت الكاتدرائية على اسم سانت مارك الايفانجيلي أحد حواريي السيد المسيح وهو مؤسس الكنيسة القبطية.

كاتدرائية سانت مارك للأقباط الأرثدوكس هي الأكبر في الشرق الاوسط وأفريقيا، وهي مقر البابا توادروس الثاني وفيها مكتبه. افتتحها عام 1968 الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، وإمبراطور الحبشة (اثيوبيا) الراحل هيلاسي لاسي. وقد تعرضت لهجوم إرهابي في قداس الأحد (11 ديسمبر/ كانون الثاني 2016 ) أسفر عن مصرع 25 مصليا وجرح عشرات.