نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

كاتالونيا

في خريف 2017 شهد إقليم كاتالونيا استفتاء على الاستقلال تخلله أعمال عنف ومظاهرات مؤيدة ورافضة له. بعد تصويت برلمان الاقليم على الاستقلال تخشى الحكومة المركزية في مدريد من تفكك إسبانيا وبداية حقبة نزاعات داخلية في أوروبا

كاتالونيا إقليم أسباني يقع شمال شرق البلاد على حدود فرنسا الجنوبية. يعد الإقليم من أكثر مناطق إسبانيا ثراء. يمتد تاريخه إلى القرون الوسطى ويرى الكثير من أهله أنهم لا ينتمون إلى إسبانيا ويجب استقالتهم عنها. أما عاصمة الإقليم فهي مدينة برشلونة التي تعد المركز الاقتصادي والسياسي الأهم بعد مدريد. يقدر عدد سكان الإقليم حاليا بأكثر من 7.5 مليون نسسمة في حين تبلغ مساحته أكثر من 32 ألف كلم مربع.

27.09.2020, Spanien, Madrid: Eine Frau geht über eine Wiese im Parque de Roma, in dem etwa 53.000 spanische Flaggen zu Ehren der am Coronavirus gestorbenen Spanier aufgestellt wurden. Foto: Manu Fernandez/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

لماذا يضرب وباء كورونا إسبانيا بشدة؟ 17.10.2020

أوروبا تتساءل عن الأشياء الخاطئة التي فعلتها الحكومة الاسبانية في إدارة جائحة كورونا، لكن هنا يجب القول أن الكثير كان سيئا قبل الجائحة، فتكاليف الحياة مرتفعة والمدن الكبيرة مكتظة وهي بالفعل أرض خصبة لانتشار الفيروس.

Spain's Prime Minister Pedro Sanchez delivers a statement at the Moncloa Palace in Madrid, Spain, November 24, 2018. REUTERS/Sergio Perez

الأزمات الحكومية في إسبانيا والكتالونيون خلف المقود 16.02.2019

رفض البرلمان الإسباني مشروع موازنة رئيس الحكومة سانشيز، والأخير طلب بدوره حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة في أبريل القادم، في وقت تخيم فيه أجواء استمرار أزمة استقلال كاتالونيا. فكيف يبدو الوضع في إسبانيا؟
Real Madrid's Brazilian midfielder Casemiro (L) vies with Barcelona's Argentinian forward Lionel Messi during the Spanish League Clasico football match Real Madrid CF vs FC Barcelona at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid on December 23, 2017. / AFP PHOTO / JAVIER SORIANO (Photo credit should read JAVIER SORIANO/AFP/Getty Images)

تقارير: عقد ميسي يحرره من برشلونة في حال استقلال كاتالونيا 05.01.2018

ارتدادات كروية للتجاذب السياسي بخصوص استقلال كاتالونيا؛ إذ ذكرت تقارير صحافية أن عقد ليونيل ميسي يتضمن بنداً يتيح رحيله عن نادي برشلونة في حال إعلان استقلال الإقليم وتوقف مشاركة النادي في المسابقات القارية الكبرى.
24.09.2017 +++ Der Präsident der kurdischen Minderheit im Irak, Massud Barsani, spricht am 24.09.2017 bei Erbil (Irak) zu Journalisten. Am Tag vor dem umstrittenen Unabhängigkeitsreferendum der Kurden um Nordirak hat Barsani sein Festhalten an der Abstimmung verteidigt. Foto: Khalid Mohammed/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

كردستان وكاتالونيا- الانفصال وحسابات الربح والخسارة! 04.11.2017

رغم الاختلاف بين إقليمي كردستان العراق وكاتالونيا إسبانيا فإنّ هناك تشابها في وعود القوميين فيهما بتحقيق ازدهار اقتصادي بعد الإعلان عن الاستقلال. كيف يروج هؤلاء لهدفهم متجاهلين الخسائر الناجمة عن انفصال قسري وما البدائل؟
October 26, 2017**** Catalan President Carles Puigdemont leaves the regional government headquarters after delivering a statement in Barcelona, Spain, October 26, 2017. REUTERS/Yves Herman

مسائية DW: كاتالونيا تحت حكم مدريد ورئيس الإقليم إلى بروكسل 30.10.2017

وصل رئيس إقليم كاتالونيا بوتشيمون إلى بروكسل تزامنا مع إعلان القضاء الإسباني بدء ملاحقة أعضاء سلطات الإقليم المقالين. فماذا وراء قرار التوجه إلى بروكسل؟ وكيف تنظر إليه مدريد؟  
People wave estelada or pro independence flags in Barcelona, Spain, after Catalonia's regional parliament passed a motion with which they say they are establishing an independent Catalan Republic, Friday, Oct. 27, 2017. (AP Photo/Santi Palacios) |

أزمة كاتالونيا ـ تداعيات متسارعة ..فإلي أين يتجه الوضع؟ 27.10.2017

زلزال سياسي يهز إسبانيا: بعد أسابيع من الشد والجذب برلمان كتالونيا يعلن الاستقلال عن إسبانيا، ورئيس الوزراء الإسباني ماريو راخوي يؤكد ان مدريد "ستعيد الشرعية" في الاقليم، فما الذي ستحمله الأيام القادمة
08.10.2017 Demonstranten protestieren am 08.10.2017 in Barcelona in Katalonien (Spanien) gegen die Pläne der Regionalregierung Kataloniens zu einer Abspaltung von Spanien. (zu dpa Tausende protestieren gegen Unabhängigkeitspläne in Katalonien vom 08.10.2017) Foto: Nicolas Carvalho Ochoa/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

الأزمة في كاتالونيا...ستة أسئلة وإجاباتها 20.10.2017

أعلن رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي المضي قدماً في تعليق الحكم الذاتي لإقليم كاتالونيا. وهذا الإجراء يتم عبر تفعيل المادة 155 من الدستور التي تجيز له "تسلم إدارة مؤسسات" كاتالونيا وهو أمر غير مسبوق.
September 28, 2017 - Barcelona, Catalonia, Spain - Thousands of Catalan pro-independence students with a giant 'Estelada' flag shout slogans as they march through Barcelona in support of the planned secession referendum at October1st. Spain's constitutional court has suspended the Catalan referendum law after the Central Government has challenged it in the Courts |

كاتالونيا..المادة 155 "الخيار النووي" في الدستور الإسباني 19.10.2017

أزمة انفصال كاتالونيا عن إسبانيا قد دخلت طريقا مسدودا. وإذا فشلت أساليب الحوار والمفاوضات بين حكومة مدريد والإقليم لحل المشكلة، لن يبقى أمام حكومة راخوي سوى طريق استخدام المادة 155 في الدستور أو يسمى "بالخيار النووي".
Women wear masks during a pro-union demonstration organised by the Catalan Civil Society organisation in Barcelona, Spain, October 8, 2017. REUTERS/Enrique Calvo TPX IMAGES OF THE DAY

أزمة كاتالونيا ـ الإجماع الوطني لا يزال على المحك 13.10.2017

أظهر رئيس وزراء إسبانيا ماريانو راخوي في خطابه حول الأزمة بشأن استقلال إقليم كاتالونيا أنه ثابت في موقفه الرافض للانفصال. والمعارضة تفكر في حلول وسط في إطار الدستور، بحيث أن عدة إمكانيات تظل مفتوحة.
03.10.2017 Youths wrapped in a Catalan, a Spanish and an Estelada (Catalan separatist) flag walk through a street during a protest two days after the banned independence referendum in Barcelona, Spain, October 3, 2017. Picture taken October 3, 2017. REUTERS/Jon Nazca

صحف أوروبية: حل وسط أفضل من المواجهة في كاتالونيا 11.10.2017

أعلن رئيس كاتالونيا كارلس بوتشيمون تعليق إعلان استقلال الإقليم، ودعا إلى حوار مع الحكومة الإسبانية. صحف أوروبية عديدة تناولت موضوع تجميد الإعلان ومخاطر الانفصال المحتملة على القارة العجوز.

02.10.2017 Catalan President Carles Puigdemont leaves the stage after a news conference at Generalitat Palace in Barcelona, Spain, October 2, 2017. REUTERS/Albert Gea

كارليس بوتشيمون...سياسي مقامر قد يقلب مصير إسبانيا 10.10.2017

تتجه الأنظار اليوم إلى رئيس إقليم كاتالونيا كارليس بوتشيمون الذي سيلقي خطاباً في البرلمان المحلي، يُتوقع أن يعلن خلاله استقلالاً أحادي الجانب للإقليم . محطات في سيرة زعيم الاستفتاء الأخطر في مملكة فيليبي السادس.
19.09.2017*****A protestor holds a ballot paper with the proposed question for a referendum on breaking away from Spain as Spanish civil guards block a street next to a Unipost office that was raided by Spanish civil guards in search of material for the proposed October 1 referendum, in Terrassa, Spain, September 19, 2017. REUTERS/Albert Gea

ليست كاتالونيا فحسب من تطالب بالاستقلال في أوروبا 10.10.2017

ليست كاتالونيا فحسب من تسعى إلى الانفصال أو الاستقلال في أوروبا، بل إنّ هناك مناطق أوروبية عديدة تسعى لهذا بدرجات متفاوتة ولأسباب مختلفة. نقدم إليك هنا أبرز هذه المناطق، ولماذا تريد مفارقة دولها.

September 29, 2017 - Barcelona, Catalonia, Spain - Catalan pro-independence farmers from the surrounding rural area build enter the city of Barcelona in support of the planned secession referendum at October1st. Spain's constitutional court has suspended the Catalan referendum law after the Central Government has challenged it in the Courts |

مدريد واستقلال كاتالونيا - تاريخ من العلاقات المضطربة 10.10.2017

يستمر الشد والجذب بين كاتالونيا ومدريد، فقد فاز الانفصاليون بأغلبية مقاعد برلمان الإقليم. بين مدريد وكاتالونيا تاريخ طويل من العلاقات المضطربة وصلت ذروتها بعد محاولة الإقليم الاستقلال وهروب رئيس وزرائه إلى بلجيكا.

Die deutsche Autoindustrie unter Kartellverdacht: offenbar haben sich VW, Audi, Porsche, BMW und Daimler in geheimen Arbeitskreisen abgesprochen und so die Basis fuer den Dieselskandal gelegt. Themenbild,Symbolfoto,Feature: Abgas Skandal erfasst nun auch deutsche Autobauer, Diesel Abgasmanipulation FOTOMONTAGE. | Verwendung weltweit

قلق الاقتصاد الألماني بسبب وضع كاتالونيا 09.10.2017

انفصال كاتالونيا عن إسبانيا قد يحصل قريبا، وقطاع الاقتصاد الألماني ينظر بعين الريبة للتصعيد في المواقف بين برشلونة ومدريد. وأمام انعدام الأمن القانوني شرعت بعض الشركات الكبيرة في نقل مقراتها الرئيسية خارج كاتالونيا.
01.10.2017 Ein Mann schwenkt am 01.10.2017 in Barcelona, Spanien, auf dem Placa de Catalunya die «Estelada», eine Flagge, die als Symbol der Unabhängigkeit Kataloniens dient. Nach dem von Polizeigewalt überschatteten Referendum in Katalonien hat Regierungschef Carles Puigdemont die Loslösung der Region von Spanien eingefordert. Foto: Emilio Morenatti/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

الحركات الانفصالية- نهايات سعيدة أو دول فاشلة 08.10.2017

ليست كاتالونيا وكردستان فحسب من ترومان الانفصال أو الاستقلال عن الدول التي تنتميان إليها، بل إنهما اثنتان فقط من مجموعة مناطق وأقاليم لديها طموح مماثل، وبعضها استقل وانفصل فعلا. DW تعرض أمثلة لبعض تلك المناطق.
People attend a demonstration against a referendum on independence for Catalonia, on October 01, 2017 in Madrid. / AFP PHOTO / Javier SORIANO (Photo credit should read JAVIER SORIANO/AFP/Getty Images)

ليس هناك حق للانفصال في القانون الدولي 07.10.2017

قد تعلن حكومة كاتالونيا انفصالها عن إسبانيا قريبا، لكن لا يمكنها الاستناد في ذلك على القوانين الأوروبية والدولية، لأن هذه القوانين لا تدعم الانفصال. فالقانون يضمن للشعوب تقرير مصيرها ولكنه يضمن للدول وحدة أراضيها أيضا.

مزيد من المقالات