في خريف 2017 شهد إقليم كاتالونيا استفتاء على الاستقلال تخلله أعمال عنف ومظاهرات مؤيدة ورافضة له. بعد تصويت برلمان الاقليم على الاستقلال تخشى الحكومة المركزية في مدريد من تفكك إسبانيا وبداية حقبة نزاعات داخلية في أوروبا

كاتالونيا إقليم أسباني يقع شمال شرق البلاد على حدود فرنسا الجنوبية. يعد الإقليم من أكثر مناطق إسبانيا ثراء. يمتد تاريخه إلى القرون الوسطى ويرى الكثير من أهله أنهم لا ينتمون إلى إسبانيا ويجب استقالتهم عنها. أما عاصمة الإقليم فهي مدينة برشلونة التي تعد المركز الاقتصادي والسياسي الأهم بعد مدريد. يقدر عدد سكان الإقليم حاليا بأكثر من 7.5 مليون نسسمة في حين تبلغ مساحته أكثر من 32 ألف كلم مربع.