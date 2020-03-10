كابوس كورونا ـ ما يجب على العالم تعلمه من معضلة إيطاليا

باتت إيطاليا البلد الثاني الأكثر تضرّرًا من فيروس كورونا المستجد في العالم، بعد الصين، والأول في أوروبا، وفق الأرقام الرسمية لمنظمة الصحة العالمية حيث تجاوز عدد المصابين 15.113 حالة، وهو ما يوازي 60% من جميع الحالات المسجلة خارج الصين، فيما تجاوزت عدد الوفيات 1000 حالة.

وتسعى السلطات الصحية كما خبراء الفيروسات الألمان إلى فهم "السيناريو الإيطالي" والانفجار الوبائي الذي دفع بالسلطات الايطالية لاتخاذ إجراءات استثنائية غير مسبوقة، منها إغلاق كل المتاجر (غير الغذائية والصحية) وفرض حظر شامل على التجمّعات وعلى السفر حتى الثالث من نيسان / أبريل المقبل. فكيف يمكن فهم هذه الأرقام بجدية علمية تساعد الدول على اتخاذ إجراءات عقلانية استباقية، دون السقوط في هستيريا التأويلات الكارثية.

تفاصيل صغيرة بعواقب كبيرة

هل يُكذب الانفجار الوبائي الحالي للفيروس في إيطاليا المعارف العلمية ذات الصلة؟ تجنبا لسوء الفهم وبث الذعر، فإن خلاصات خبراء الفيروسات الألمان لم تُغيرها الأرقام الإيطالية المهولة، وهم لا يزالون يفترضون أن عدد المصابين الفعليين غير المكتشفين كبير جدا. هذا معناه أن معدل الوفيات العالمي أقل بكثير من الأرقام التي تردنا حاليا من إيطاليا. الخبراء الألمان يقدرون النسبة الفعلية للوفيات بسبب فيروس كورونا بـ 0.7 في المائة.

المثير في "السيناريو الإيطالي" هو سرعة انتشار الفيروس مقارنة مع بلدان أوروبية كألمانيا وفرنسا، وكأن أشخاصا كثيرين أصيبوا بالفيروس دفعة واحدة. ما دفع الخبراء الإيطاليين لوصف الوباء بـ"تسونامي" وضع المؤسسات الاستشفائية في البلاد تحت ضغط غير مسبوق. والنتيجة كانت تضاؤل إمكانية معالجة الحالات الخطيرة بشكل جيد بسبب نقص الموارد. وبالتالي، فمن الأهمية بمكان تعبئة الدول لكل إمكانياتها بهدف إبطاء انتشار الفيروس تفاديا لـ"السيناريو الإيطالي".

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"السيناريو الإيطالي" يمكن أن يتكرر في كل مكان

ليس من الواضح تماما كيف استوطن الفيروس شمال إيطاليا قبل أن يزحف بصمت على مناطق أخرى في البلاد. غير أن المعطيات الجغرافية والاقتصادية قد تساعد على رسم تصور لما يكون قد حدث. فشمال إيطاليا مركز اقتصادي كبير ونقطة تبادل دولي تربط العالم بمناطق الجذب السياحي الأساسية في البلاد. وبالتالي، من الممكن جدا أن يتكرر ما وقع في إيطاليا في أي منطقة مشابهة في العالم.

إضافة إلى ذلك، كان هناك سوء تقدير، وحتى غياب للتنسيق بين السلطات المركزية في روما والمراكز الصحية الإقليمية حول الأشخاص الذين يجب أن يخضعوا للكشف عن الفيروس، ما جعل الوباء يواصل انتشاره بصمت. في منتصف فبراير/ شباط الماضي، ذهب رجل إيطالي مريض (38 عامًا) لاستشارة طبيبه، كما زار مستشفى محلي عدة مرات، لكن لا أحد اهتم بإخضاعه لكشف للفيروس، بدعوى أنه لم يزر الصين من قبل. "المُصاب الأول" كما أسمته الصحافة الإيطالية، نقل العدوى لعدة أشخاص قبل أن يوضع تحت الحجر الصحي، 36 ساعة بعد قراره التوجه للطبيب. السؤال هو كم من مصاب تم تجاهله، وكم من مريض لم يعلم حتى بإصابته؟ هذا الغموض يجعل الفيروس صعب الرصد، ما يدق ناقوس الخطر لدى باقي دول العالم لاتخاد الإجراءات اللازمة قبل فوات الأوان.

طبيب إيطالي يحذر دول العالم!

في مقابلة مع DW دعا الدكتور جياكومو غراسيلي، طبيب التخدير في جامعة ميلانو، ومنسق شبكة وحدات العناية المركزة في لومباردي، دول العالم إلى البدء في اتخاذ إجراءات جذرية من الآن لتجنب "السيناريو الإيطالي". وأكد أن "هناك خطر حقيقي للوصول إلى نقطة اللاعودة، لن تكون فيها الموارد كافية للجميع. حالة يكون فيها الطبيب مضطرا لإعطاء الأولوية في وحدات العناية المركزة للمرضى الذين لديهم أعلى فرصة للبقاء على قيد الحياة."

ودعا غراسيلي دول العالم إلى توعية المواطنين بمخاطر الفيروس المستجد "بمجرد حصول الانتشار الأول، على الجميع تغيير سلوكهم وتغيير نمط حياتهم الاجتماعية. نظريا إذا بقي الجميع في المنزل لمدة ثلاثة أسابيع، فإن ذلك سيمنع من ظهور مصابين جدد".

كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا نقاط العبور مغلقة تم في المجموع عزل 52 ألف نسمة في إحدى عشرة بلدة ومدينة في شمال ايطاليا. فمن يريد الدخول أو الخروج من المناطق المغلقة، يحتاج لترخيص خاص. وقوى الأمن تعمل على التزام المواطنين بذلك. ومن يحاول خرق الحظر وتحاشي الحواجز يعرض نفسه للملاحقة القانونية.

كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا شوارع خالية جميع الحانات والمحلات في مركز مدينة "كودوغنو Codogno" التي يقطنها 15 ألف نسمة مغلقة. وإلى حد الآن ليس معروفا من جلب الفيروس إلى شمال ايطاليا. وحسب رئيس الحكومة جوزيبي كونتي، يبقى سريان الحجر الصحي مستمرا لأسبوعين في خطوة أولى. وهذا يتطابق مع فترة حضانة الفيروس الذي يسبب المرض.

كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا انتشار سريع في البداية كان عدد الإصابات على مستوى ايطاليا حوالي ثلاث حالات. ثم تم كشف الفيروس لدى مريض يبلغ من العمر 38 عاما في عيادة بمدينة كودوغنو ثم لدى عدد أكبر من الناس في محيط هذا الرجل. وحتى والدا الرجل تم وضعهما تحت الرقابة الطبية (الصورة). وحتى يوم الأحد (23 شباط/ فبراير 2020) تم إحصاء أكثر من 130 مصابا في المنطقة، وثلاثة فارقوا الحياة.

كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا إجراءات وقائية الوقوف في طابور أمام سوبر ماركت في بلدة "كازابوسترلينغو Casalpusterlengo" المغلقة. يتم إدخال الزبائن السوبر ماركت في مجموعات تضم 40 شخصا. "كل شخص سيأتي دوره، نريد فقط تفادي الفوضى وتأمين حماية كافية"، يحاول أحد العاملين تهدئة الوضع. لكن ليس جميع الزبائن يتفهمون الإجراءات.

كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا كل شيء نفد حتى في المدن الكبرى القريبة في شمال ايطاليا يزداد الخوف من عدوى الإصابة بفيروس كورونا. مواد التعقيم وواقيات الفم نفدت في هذه الصيدلية في تورينو، كما تكشف عن ذلك البطاقة الملصقة بالباب. والواقيات الرقيقة التي تُستعمل مثلا في غرف العمليات لا تقدم إلا حماية محدودة ضد الفيروسات ويجب استبدالها باستمرار.

كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا قناع مزدوج هذا الشخصان المقنعان يمكن ملاحظة خيبة الأمل في عيونهم: فالكرنفال الشهير في البندقية تم تعليقه ووقاية الفم الإضافية لا تنفع في شيء. ويُعد هذا الحفل تقليدا يعود لعدة قرون ويجذب لسياح الذين يتعرفون على الملابس الجميلة والأقنعة الخيالية.

كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا موضة رغم كورونا تبعد ميلانو فقط 60 كيلومترا عن بلدة كودوغنو التي انتشر فيها الفيروس. لكن رغم ذلك تم إقامة أسبوع الموضة الشهير ميلانو. ودار الازياء "جيورجيو أرماني Giorgio Armani" قدمت عروضها في قاعة خالية بسبب انتشار فيروس كورونا ولكن تم نقلها عبر انترنيت. وجميع عروض الأزياء الأخرى تمت كما كان مخططا لها.

كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا إغلاق ملاعب وإلغاء مباريات في الوقت الذي حددت فيه دور الأزياء تواريخ العروض، تم إلغاء جميع الفعاليات الرياضية في منطقتي لومبارداي والبندقية حتى الأول من مارس/ آذار على أقل تقدير. وبهذا تريد السلطات الايطالية احتواء انتشار للفيروس. ومن بين اللقاءات الرياضية الملغاة مقابلة كرة القدم بين انتر ميلانو وسامبدوريا جنوة.



لغز المعدل المرتفع للوفيات في إيطاليا

سؤال يتردد باستمرار، ما سر الارتفاع "المهول" لمعدل الوافيات في إيطاليا بسبب الفيروس المستجد مقارنة مع دول أخرى؟ بهذا الصدد اعتبر البروفسور لوثر فيلير مدير معهد روبرت كوخ الألماني، أنه لا يجب التسرع في استخلاص نتائج نهائية من أرقام مؤقتة. صحيح أن عدد الوفيات وصل في إيطاليا إلى حدود كتابة هذا المقال (مساء الخميس 12 مارس / آذار 2020)، إلى 1000 حالة، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، إلا أن متوسط الوفيات في الصين يقارب 4%، فيما يصل في إيطاليا إلى 6%. ويتوقع فيلير أن تتقارب معدلات الوفيات عالميا على المدى المتوسط والبعيد. ويوضح مدير معهد روبرت كوخ هذا الوضع بكون الفيروس انتشر بصمت دون أن يلاحظه أحد في إيطاليا لفترة طويلة. وهذا ما يفسر ارتفاع عدد الوفيات بالمقارنة مع عدد الإصابات المعروفة.

بدوره، أكد كريستيان دروستن، رئيس قسم الفيروسات في مستشفى شاريتيه في برلين، على أهمية عامل الوقت. ولم يستبعد أن يتكرر نفس السيناريو في بلدان أخرى. ويرى الخبراء أن السبب في تفاوت الأرقام يرتبط أيضا بالأساليب الإحصائية المتباينة المتبعة في كل بلد على حدى. فوفقا للوثر فيلير فإن ألمانيا تُحصي ضمن "موتى كورونا" كل مريض تَبُتث إصابته بالمرض ثم مات. أما في إيطاليا، ومنذ 20 من فبراير/ شباط، فإن اختبارات الفيروس تُجرى على جميع المتوفين في البلاد دون استثناء. وحسب تقرير لصحيفة "تاغسشبيغل" الألمانية فإن تحليلا لعينة من 104 حالة وفاة في إيطاليا أظهرت أن الثلتين على الأقل، كانوا يعانون من مرضين على الأقل قبل الإصابة بالفيروس، وأن حتمية الوفاة كانت تنتظرهم في جميع الأحوال. وهذه الحالات لا يتم احتسابها في بلدان أخرى ضمن ضحايا فيروس كورونا.

الخلاصة هو أنه من السابق لأوانه التأكد من قوة الفيروس القاتلة ونسبة الوفيات التي يسببها. فمقاطعة هوباي الصينية، بؤرة الوباء الأولى، سجلت نسبة وفيات بلغت 4.5 % في ذروة انتشار الفيروس، وهناك افتراض أن البنية الصحية التحتية لم تكن قادرة في حينه على التعامل مع كل الحالات في نفس الوقت، وهو ما يُحيل على ما يحدث حاليا في إيطاليا.