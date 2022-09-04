 كابوس اليمين المتطرف يهيمن على الانتخابات السويدية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 11.09.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

كابوس اليمين المتطرف يهيمن على الانتخابات السويدية

يدلي الناخبون في السويد بأصواتهم اليوم في انتخابات يهيمن عليها صعود اليمين المتطرف والتيارات المناهضة للهجرة. كما تشكل قضايا الأمن والجريمة موضوع تشاحن حاد بين الأحزاب المتنافس إضافة إلى قضايا التضخم وأزمة الطاقة.

رئيسة الوزراء الاشتراكية الديموقراطية المنتهية ولايتها ماغدالينا أندرسون

رئيسة الوزراء الاشتراكية الديموقراطية المنتهية ولايتها ماغدالينا أندرسون

بعد حملة انتخابية هيمن عليها موضوعا الجريمة والتضخم، يتوجه السويديونالأحد (11 سبتمبر أيلول 2022) إلى صناديق الاقتراع لاختيار برلمان جديد وسط سيناريو غير مسبوق سيشهد إما قيام حكومة مدعومة من اليمين المتطرف أو فوز اليسار بولاية ثالثة. ولم يسبق أن وردت إمكانية تولي اليمين التقليدي الحكم بدعم سواء مباشر أو غير مباشر من حزب "ديموقراطيي السويد". وبعدما ظل لفترة طويلة منبوذا على الساحة السياسية، تتوقع استطلاعات للرأي لهذا الحزب القومي والمعادي للهجرة أن يحلّ لأول مرة في تاريخه في المرتبة الثانية، ما سيجعل منه القوة الأولى في كتلة جديدة تضم كل التشكيلات اليمينية.

وهيمنت على الحملة الانتخابية مواضيع تدعم حظوظ المعارضة اليمينية إضافة إلى الهجرة، الإجرام وتسوية الحسابات الدامية بين العصابات، ومشكلات اندماج المهاجرين، والزيادة الحادة في فواتير الوقود والكهرباء وغيرها.

غير أن شعبية رئيسة الوزراء الاشتراكية الديموقراطية المنتهية ولايتها ماغدالينا أندرسون التي تتفوق على خصمها المحافظ أولف كريسترسون من حيث نسبة الثقة، وتخوّف الناخبين الوسطيين من اليمين المتطرف، عاملان يلعبان لصالح اليسار.

مبادرة في السويد لمنع تأجيج العداء والعنف بين المهاجرين والمواطنين

وتشير معاهد استطلاعات الرأي الخمسة في آخر توقعاتها إلى تقدم طفيف لمعسكر أحمر-أخضر، غير أن كل النسب الواردة تبقى ضمن هامش الخطأ بعد اشتداد المنافسة وتقلص الفارق إلى حد كبير في الاسبوعين الماضيين. وتوقع آخر استطلاع فوز التكتل اليساري بقيادة الاشتراكيين الديموقراطيين، الحزب الأول في السويد منذ الثلاثينات، وبدعم متوقع من الخضر وحزب اليسار وحزب الوسط، بنسبة أصوات تتراوح بين 49.6% و51.6%.. أما تكتل اليمين الذي يضم "ديموقراطيي السويد" وحزب المعتدلين (محافظ) والحزب المسيحي الديموقراطي والحزب الليبرالي، فيتراوح التأييد له بين 47.6% و49.4%

وقالت أندرسون السبت في اليوم الأخير من الحملة الانتخابية "إنه سباق يشهد منافسة شديدة للغاية". وأضافت "بالطبع أخشى قيام حكومة تعتمد بشكل تام على"ديموقراطيي السويد" بصفتهم الحزب الأول في الحكومة أو الداعم الأول لها... ستكون لدينا سويد مختلفة لأربع سنوات".

وفي الأسبوعين الأخيرين من الحملة، تجاوز حزب "ديموقراطيي السويد" بقيادة زعيمه جيمي أكيسون في خامس انتخابات على التوالي، المعتدلين في استطلاعات الرأي بإحرازه بحسب استطلاعات الرأي 16 إلى 19% من التأييد، ما تجاوز النسبة القياسية التي حققها عام 2018 وبلغت 17.5%. أما المعتدلون الذين خاضوا ثاني انتخابات بقيادة زعيمهم أولف كريسترسون، فتراجعت نوايا الأصوات لهم إلى 16 إلى 18% بحسب آخر استطلاعات للرأي.

ويعود منصب رئاسة الحكومة تقليديا في السويد إلى الحزب الأول في التحالف المنتصر، لكن أحزاب اليمين التقليدي تعارض تعيين وزراء من "ديموقراطيي السويد"، وستعارض بشدة أكبر توليهم رئاسة الوزراء. أما من جانب اليسار، فيخيم الغموض أيضا حول تشكيلة الحكومة الجديدة التي قد تنبثق عنه إذ يعارض كل من حزب اليسار وحزب الوسط أن يحظى الطرف الآخر بنفوذ كبير. غير أن خبراء السياسة يستبعدون قيام أزمة سياسية شبيهة بالأزمة التي تلت انتخابات 2018، حين جرت مفاوضات شاقة استمرت أربعة أشهر لتشكيل الحكومة، إذ أن المعسكرين واضحين هذه المرة.

أرشيف: موجة من العنف بعد حرق نشخ من القرآن (28 أغسطس / آب 2020)

أرشيف: موجة من العنف بعد حرق نشخ من القرآن (28 أغسطس / آب 2020)

وسيفتح فوز اليمين بدعم من اليمين المتطرف مرحلة سياسية جديدة في السويد في وقت تستعد البلاد لتولي الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في الأول من كانون الثاني/يناير ولإنجاز آلية ترشيحها التاريخي للانضمام إلى الحلف الأطلسي.

وفي حال حقق اليسار فوزا جديدا، فسوف يُسقط ذلك استراتيجية التقارب بين اليمين وديموقراطيي السويد، ويقطع الطريق أمام وصولهما إلى السلطة.  وتهدف الانتخابات التي تعتمد النسبية إلى منح 349 مقعدا بالإجمال، ووحدها الأحزاب التي تحقق أكثر من 4% من الأصوات تحصل على مقاعد. ويتطلب تعيين رئيس للوزراء حصوله على غالبية مطلقة من الأصوات المؤيّدة، بشرط ألا يصل عدد المعارضين له إلى 145 صوتا.

ودعي اليوم (الأحد 11 سبتمبر/ أيلول 2022) حوالى 7.5 ملايين ناخب للإدلاء بأصواتهم، غير أن عملية الاقتراع بدأت قبل ذلك، إذ تسمح السويد بالتصويت مسبقا. وغالبا ما تكون المشاركة مرتفعة جدا في السويد التي يبلغ عدد سكانها 10.3 ملايين نسمة، إذ تجاوزت نسبتها 87% عام 2018، مسجلة أعلى مستوياتها منذ ثلاثين عاما.

ح.ز/ م.س (رويترز، أ.ف.ب، د.ب.أ)

 

مواضيع ذات صلة

Olaf Scholz und Christian Lindner bei einer Pressekonferenz zu den Ergebnissen der Koalitions-Beratungen ¸ber finanzielle Entlastungen der B¸rger in Deutschland im Bundeskanzleramt. Nach einem Verhandlungsmarathon hat sich die Ampel auf ein drittes Entlastungspaket als Ausgleich f¸r die drastischen Preissteigerungen geeinigt. Berlin, 04.09.2022 *** Olaf Scholz and Christian Lindner at a press conference on the results of coalition consultations on financial relief for citizens in Germany in the Federal Chancellery After a marathon negotiation, the traffic light has agreed on a third relief package to compensate for the drastic price increases Berlin, 04 09 2022 Foto:xF.xKernx/xFuturexImage

ألمانيا تعتمد "أكبر" حزمة مساعدات لمكافحة التضخم وحماية المستهلكين 04.09.2022

الحكومة الألمانية تقرّ حزمة مساعدات جديدة، وصفها المستشار شولتس بأنها "الأكبر حتى الآن"، وذلك لمواجهة ارتفاع الأسعار خاصة أسعار الطاقة ومعدلات التضخم غير المسبوقة. وهي الحزمة الثالثة إلى غاية اللحظة.

Polizisten stehen im Vorfeld einer Demo der sogenannten Querdenker auf dem Platz der Alten Synagoge. Erwartet wurden laut Stadt 2500 Teilnehmer sowie 50 Gegendemonstranten. +++ dpa-Bildfunk +++

ارتفاع أسعار الطاقة.. هل ألمانيا مهددة باضطرابات اجتماعية؟ 11.08.2022

الكهرباء والغاز والنفط، كل شيء يمكن أن يصبح أغلى بكثير في ألمانيا في شتاء عام 2022، وهناك مخاوف من حدوث اضطرابات اجتماعية رغم نفي المستشار شولتس لذلك. كيف يتفاعل السياسيون مع القضية؟ وأين تكمن المخاوف بهذا الشأن؟

GLASGOW - FEBRUARY 12: Campaigners attend a rally in George Square in protest against the rising cost of living on February 12, 2022 in Various Cities, United Kingdom. The People's Assembly has organised demonstrations across the UK to protest the rise in the cost of living. Driven by increased fuel prices and Brexit which has, in turn, led to a rise in food prices, working people are also facing an increase in National Insurance tax in April. (Photo by Jeff J Mitchell/Getty Images)

بعد 100 يوم.. خمسة أمثلة توضح كيف غيرت الحرب على أوكرانيا العالم 03.06.2022

بعد مرور مئة يوم على بدء روسيا غزوها العسكري لأوكرانيا، وصلت تبعات الحرب إلى كل أصقاع العالم، خاصة وأن التوغل الروسي كان أول غزو لدولة أوروبية ذات سيادة منذ 80 عاما. غلاء، جوع، وتغيرات سياسية كبرى.