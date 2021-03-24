كأول حارس ألماني.. نوير يستعد لخوض المباراة الدولية رقم 100

كالعادة لن يترك مانويل نوير أي شيء للصدفة قبل خوضه مباراته رقم 100 مع المنتخب الألماني لكرة القدم، ويستعد باحترافية كاملة. الاعتياد على القفازات الجديدة قبل حملها خلال المباريات مهم جدا، لذلك ارتدى نوير، الحارس الأول للمنتخب الألماني، قفازات تحمل رقم مائة باللون الذهبي خلال آخر تدريبات الفريق.

ومن المقرر أن يصبح نوير أول حارس مرمى في ألمانيا يشارك في مائة مباراة دولية غدا الاثنين (السابع من يونيو/ حزيران 2021) في المباراة الودية أمام لاتفيا، التي ستكون الأخيرة قبل المشاركة مع المنتخب الألماني في سادس بطولة كبرى له، يورو 2020.

وقال نوير (35 عاما): "فخور بالوصول للمباراة رقم 100. هذا يعد شيئا مميزا كحارس مرمى أن تلعب كل هذا العدد من المباريات مع منتخب بلدك". وبإمكان نوير أن يحتفل بهذه المناسبة أمام ألف متفرج في ملعب دوسلدورف. ولم يتم التخطيط لإجراء حفل كبير قبل بداية المباراة ولكن نوير سيحصل على ميدالية شرفية من الاتحاد الألماني للعبة.

وكانت هناك إشادة كبيرة بالحارس الفائز بكأس العالم 2014، خلال معسكر المنتخب الألماني التدريبي في النمسا. وقال ماتس هوميلز: "مانويل نوير هو أفضل حارس مرمى رأيته. مانو يدافع عن المواقف بشكل مختلف عن أي حارس مرمى آخر". لا يتألق نوير على خط المرمى فقط، ولكنه أعاد تعريف مركز حراسة المرمى".

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بدوره، قال يواخيم لوف مدرب المنتخب الألماني أن نوير أذهل الجميع منذ ظهوره الأول في 2009 في المباراة التي فاز بها المنتخب الألماني على نظيره الإماراتي (7/2). وأضاف لوف: "منذ اللحظة الأولى لتواجده معنا، كان لدي شعور أنه في يوم ما سيكون من أعظم حراس المرمى في العالم". ولوف لا يقدر نوير كحارس مرمى فقط ولكنه أثنى عليه كقائد للفريق وقال عنه "رجل لديه قيم وشخصية".

وأصبح نوير اللاعب الألماني السادس عشر الذي يصل لمائة مباراة مع المنتخب، حيث يتصدر لوتار ماتيوس القائمة بعدما شارك في 150 مباراة دولية. وكان بإمكان نوير أن يصل لهذا الرقم في وقت سابق لولا إصابته التي أبعدته لعدة أشهر قبل انطلاق كأس العالم 2018، ولكنه فخور بكونه أول حارس مرمى في تاريخ ألمانيا الطويل، الذي يضم العديد من الحراس الرائعين أمثال سيب ماير وأوليفر كان وتوني شوماخر، يحقق هذا الإنجاز.

ع.ش/أ.ح (د ب أ)