 "كأننا في فرن".. موجات حر قاسية تضرب مختلف أنحاء العالم | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 15.07.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

"كأننا في فرن".. موجات حر قاسية تضرب مختلف أنحاء العالم

من أوروبا إلى العالم العربي وأمريكا، تجتاح موجات من الحر الشديد العالم، وسط درجات حرارة قياسية وتحذيرات من حرائق. وأكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن الأسبوع الأول من يوليو 2023 كان الأكثر سخونة على الإطلاق.

سياح يغمرون أيديهم في نافورة البانثيون في روما في يوم صيفي حار.

تشهد إيطاليا موجة حارة سترتفع خلالها درجات الحرارة إلى معدلات غير مسبوقة في الأيام المقبلة.

سُجلت درجات حرارة قياسية في جميع أنحاء العالم، يوم السبت (15 تموز/يوليو 2023)، من الصين مرورًا بالعالم العربي وأوروبا وحتى الولايات المتحدة، ما دفع السلطات إلى اتخاذ تدابير جذرية للتعامل مع القيظ والحرائق التي تُعزى إلى الاحتباس الحراري وتغير المناخ.

مختارات

ففي ألمانيا، يُتوقع ارتفاع درجات الحرارة إلى 38 درجة في أنحاء واسعة من البلاد، وفق بيان صدر عن خدمة الأرصاد الجوية السبت. كما يُتوقع هبوب عواصف رعدية شديدة في الغرب والجنوب الغربي مع خطر هبوب رياح تصل سرعتها إلى 110 كيلومترات في الساعة.

بدورها، تواجه إيطاليا وإسبانيا وشرق فرنسا وبولندا موجة حارة واسعة. وتشهد إيطاليا، من الشمال إلى الجنوب، موجة حارة سترتفع خلالها درجات الحرارة إلى معدلات غير مسبوقة في الأيام المقبلة.

وأصدرت وزارة الصحة الجمعة إشعار تنبيه أحمر يشمل السبت والأحد عددًا كبيرًا من المدن الرئيسية من روما إلى بولونيا ومن فلورنسا إلى بيسكارا مع توقع تسجيل 36-37 درجة مئوية اعتبارًا من الأحد (يشعر السكان بأنها توازي 39 درجة مئوية)، قبل الذروة المتوقعة في بداية الأسبوع المقبل.

في روما، قد ترتفع درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية الإثنين ثم 42 أو 43 درجة مئوية الثلاثاء، وهذا أعلى من الدرجة القياسية السابقة البالغة 40,5 درجة مئوية التي سُجلت في العاصمة في آب/أغسطس 2007.

وقالت السائحة التشيكية فيرونيكا نيدرلوفي البالغة 16 عامًا والتي تزور روما لوكالة فرانس برس صباح السبت: "كأننا في فرن. لا يمكننا البقاء طويلًا في مكان واحد، الحر لا يطاق".

وذكرت صحيفة "إل ميساجيرو" اليومية إن لاعبين هواة لكرة القدم يبلغان  48 و51 عامًا توفيا مساء الجمعة بعد إصابتهما بإعياء جراء الحر على الأرجح خلال مبارتين في منطقة نابولي في الجنوب. وقال مركز الأرصاد الجوية الإيطالي إنه يخشى "موجة حرارة صيفية هي الأشد وواحدة من أشد موجات الحرارة على الإطلاق".



تحذيرات من حرائق
ولن يكون شمال إيطاليا في منأى من موجة الحر إذ يتوقع أن تصل الحرارة إلى 38 درجة مئوية الثلاثاء في ميلانو. وُضعت الخدمات الصحية والطبية في جميع أنحاء البلاد في حالة تأهب لتقديم الرعاية للأكثر ضعفًا والتدخل في دور رعاية المسنين.

وأصدرت الحماية المدنية في إيطاليا تنبيهات من اندلاع حرائق في معظم أنحاء سردينيا اعتبارًا من الأحد، وكذلك في شرق صقلية، بين ميسينا وكاتانيا.

ومن بين بلدان البحر الأبيض المتوسط، تعاني اليونان أيضًا من موجة حارة أجبرت السلطات لليوم الثاني على إغلاق الأكروبوليس في أثينا خلال الساعات التي ترتفع فيها الحرارة (11،30 و17،30). وأعلنت أن الموقع المصنف على أنه أحد مواقع التراث العالمي على قائمة اليونسكو ويشهد إقبالًا كبيرًا سيغلق كذلك الأحد في هذه الفترة.

وفي حين تراوح درجات الحرارة المتوقعة في أثينا بين 40 و41 درجة مئوية، فإن "درجة الحرارة الحقيقية التي يشعر بها الجسم ... أعلى بكثير من ذلك" على قمة الأكروبوليس، وفق ما صرحت به وزيرة الثقافة اليونانية لينا مندوني.

ونشر الصليب الأحمر اليوناني فريقًا في الموقع قدم المساعدة لعشرات السياح الذين شعروا بالإعياء، ووزع أكثر من 50 ألف زجاجة من المياه. وقررت السلطات إبقاء معظم المتنزهات والمساحات الخضراء في أثينا مغلقة أيضًا السبت. وبالمثل تقرر إغلاق قصر كنوسوس في جزيرة كريت خلال ساعات الحرارة الشديدة أمام السياح.

سياح في الأكروبوليس بأثينا وسط موجة حر (14.07.2023)

تعاني اليونان أيضًا من موجة حارة أجبرت السلطات على إغلاق الأكروبوليس في أثينا لليوم الثاني

وفي وسط  اليونان، في منطقة طيبة، ارتفعت الحرارة الجمعة إلى 44.2 درجة مئوية. وإذا كان من المتوقع أن تنخفض قليلاً اعتبارًا من الأحد، يخشى أن تضرب موجة حر جديدة اليونان اعتبارًا من الخميس، وفقًا للمرصد الوطني لأثينا.

وحذرت سلطات اليونان من ارتفاع مخاطر نشوب حرائق، خصوصًا يوم الأحد عندما تهب رياح تراوح سرعتها بين 40 و60 كلم في الساعة فوق بحر إيجه.

موجة حر في المغرب وحرائق بالأردن
وتتأثر بالموجة بلدان شمال إفريقيا أيضًا. ففي المغرب، أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية عن موجة حر جديدة حتى الثلاثاء تراوح معها درجات الحرارة بين 37 و47 درجة مئوية في عدة ولايات. وتتوالى موجات الحرارة في المنطقة منذ بداية الصيف مع  درجات حرارة "أعلى من المتوسط" حتى آب/أغسطس.

وفي الأردن الخاضع لموجة من الحر تجاوزت معها الحرارة 40 درجة مئوية في بعض المناطق، يكافح رجال الإطفاء الحرائق التي نشبت في غابات عجلون في شمال البلاد.

وفي آسيا، تعاني بعض مناطق جنوب وجنوب شرق الصين، بما في ذلك العاصمة بكين، من موجة حر شديدة مع درجات حرارة بين 35-40 درجة مئوية، وفقًا للأرصاد الجوية. وفي أجزاء من مناطق شمال غرب البلاد، يمكن أن تتجاوز بعض المدن 40 درجة مئوية. في اليابان، دعت السلطات السكان إلى توخي الحذر مع توقع أن تصل درجات الحرارة إلى 39 درجة مئوية يومي الأحد والإثنين في شرق البلاد.

وفي الجهة المقابلة من العالم، اصطلت منذ الجمعة عدة مناطق أمريكية يعيش فيها عشرات الملايين بلهب الشمس، من كاليفورنيا إلى تكساس. فقد ارتفعت درجة الحرارة في فينيكس، عاصمة ولاية أريزونا، الجمعة فوق 43 درجة مئوية لليوم الخامس عشر على التوالي، وفقًا لهيئة الأرصاد الأمريكية.

وفي صحراء وادي الموت بولاية كاليفورنيا، ينهمك رجال الإطفاء منذ الجمعة في مكافحة عدة حرائق مستعرة اجتاحت أكثر من 1214 هكتارًا وأدت إلى إجلاء أعداد كبيرة من السكان.

العالم يشهد درجات حرارة قياسية.. الأسباب والتداعيات؟



درجات حرارة قياسية
ويقول عالم المناخ دانييل سوين من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، إن درجات الحرارة يمكن أن تصل في وادي الموت أو حتى تتجاوز أعلى درجات حرارة للهواء قيست على نحو موثوق على وجه الأرض وبلغت 54,4 درجة مئوية في المكان نفسه في عامي 2020 و2021، وفقًا للعديد من الخبراء.

وتسبب الدخان الناجم عن الحرائق في كندا، حيث ما زال أكثر من 500 حريق خارج السيطرة، بتلوث الهواء في شمال شرق الولايات المتحدة في حزيران/يونيو. على الصعيد العالمي، كان حزيران/يونيو الشهر الأكثر سخونة على الإطلاق، وفقًا لوكالة كوبرنيكوس الأوروبية ووكالة ناسا الأمريكية.

ويشار إلى أن الأسبوع الأول بكامله من شهر تموز/يوليو كان الأكثر سخونة على الإطلاق، وفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية. ويقول الخبراء إن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري تزيد من شدة موجات الحرارة ومدتها ومعدل تكرارها.

وأكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن الحرارة هي أحد أخطر الأحداث المرتبطة بالطقس. ففي الصيف الماضي، تسببت درجات الحرارة المرتفعة في أوروبا وحدها في وفاة أكثر من 60 ألف شخص، وفقًا لدراسة حديثة.

م.ع.ح/أ.ح (أ ف ب)

  • Links im Bild fahren zwei Feuerwehr-Fahrzeuge über eine ansonsten leere Straße, rechts sind ein Gartenzaun und eine Hecke zu sehen.

    جحيم حرائق الغابات في ألمانيا لا يخمد!

    الحماية من لهيب النيران

    سيارات رجال الإطفاء تجوب بلدة فولتسراده بالقرب من بلدة لوبتين. فبعد ليلة هادئة في مناطق الحرائق بولاية ميكلينبورغ فوربومرن هناك أخبار سارة لسكان البلدة، إذ بإمكانهم العودة إلى منازلهم التي غادروها بسبب لهيب النيران في الغابات المجاورة. 12.06.2023

  • Bäume sind in dicken Qualm gehüllt; der Himmel im Hintergrund ist von Flammen leuchtend orange gefärbt.

    جحيم حرائق الغابات في ألمانيا لا يخمد!

    جحيم النيران

    الدخان ولهيب النيران تصعد في السماء: في موقعين سابقين للتدريبات العسكرية جنوب غربي ميكلينبورغ اشتعلت الحرائق الاثنين (12 يونيو). وفي بلدة لوبتين احترقت الثلاثاء نحو 100 هكتار من الغابات، وفي المنطقة الثانية التي تشملها الحرائق في بلدة هاغنوف اتسعت رقعة الحرائق بسبب هبوب الرياح لتطال نحو 45 هكتار من الغابات.

  • Vor einigen verbrannten Bäumen ist halb zerstörtes Schild zu sehen. Darauf ist - teilweise - zu lesen: Lebensgefahr. Betreten strengstens verboten. Munitionsbelastetes Gebiet!

    جحيم حرائق الغابات في ألمانيا لا يخمد!

    خطر على الأرض

    وضع مثير للغاية: في المواقع العسكرية السابقة توجد ذخيرة على الأرض، وبالتالي لا يمكن دخولها. ولهذا قامت دبابة تابعة للجيش الألماني بحفر حاجز أرضي من أجل احتواء النيران في المنطقة المتضررة. وتشارك طائرات الهليكوبتر في إطفاء النيران وذلك بنجاح لأن رقعة الحرائق توقفت عن التوسع.

  • Das aus einem Polizeihubschrauber aufgenommene Bild zeigt aus der Vogelperspektive einen runden, orangefarbenen Löschwasserbehälter, der mit Wasser befüllt wird.

    جحيم حرائق الغابات في ألمانيا لا يخمد!

    سكب المياه

    وإلى جانب ولاية ميكلينبورغ فوربومرن هناك ولايات إضافية تشتعل فيها الغابات. ومنذ نهاية مايو تشتعل النيران في موقع التدريبات العسكرية في بلدة يوتربوغ ـ وفي الصورة هليكوبتر تحمل كميات من المياه لإطفاء الحرائق. وفي جنوب برلين حصل انفراج في نهاية الأسبوع الماضي لكن النيران اشتعلت من جديد ابتداء من الاثنين 09.06.2023.

  • Einige grüne Bäume stehen inmitten einer verbrannten Fläche, auf der umgestürzte Bäume liegen.

    جحيم حرائق الغابات في ألمانيا لا يخمد!

    مقبرة غابات

    هنا أيضا تعرقل الذخيرة عمليات مكافحة النيران. ومن أجل الإطفاء التام للنيران يأمل المسؤولون في حصول تساقطات مطرية. وكما قالت مديرة المصلحة النظامية بيوتربورغ فإن "الوضع لم يعد بعد تحت السيطرة". وحوالي 733 هكتار من الغابات مهددة بالاشتعال.

  • Eine massive Rauchwolke steigt über brennenden Bäumen an einem Berghang auf.

    جحيم حرائق الغابات في ألمانيا لا يخمد!

    جبل يحترق

    في يوم الاثنين، 12 يونيو حزيران 2023، اشتعلت النيران بالقرب من فرانكفورت على نهر الراين فوق جبل ألتكونيش. وتقول السلطات المحلية إنها تمكنت من السيطرة عليها. والكثير من الهكتارات شابتها النيران، وكان أكثر من 200 من رجال الإطفاء يشاركون في عمليات الإطفاء. ويُعد جبل ألتكونيش ثاني أعلى جبل في ولاية تاونوس.

  • Die Nahaufnahme zeigt verkohltes Holz und verbrannten Waldboden.

    جحيم حرائق الغابات في ألمانيا لا يخمد!

    مخلفات حريق

    على الحدود الفاصلة بين ولايتي بافاريا وتورينغن اشتعلت النيران الثلاثاء 13 يونيو حزيران، في حوالي هكتارين من الغابات. وفي غضون ساعات تمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحرائق، كما قال متحدث باسم الشرطة

  • Über einer grünen Landschaft mit einem Fluss im Vordergrund ist am Horizont eine große Rauchwolke zu sehen.

    جحيم حرائق الغابات في ألمانيا لا يخمد!

    ليس هناك انفراج في الأفق

    درجات حرارة تفوق 30 درجة مائوية والكثير من الشمس والجفاف: وبعد فصل الربيع الممطر لم تُسجل تساقطات مطرية منذ أسابيع في العديد من المناطق الألمانية، وبالتالي يبقى خطر اشتعال الغابات قائما، حسب مركز الأرصاد الجوية الألمانية، لاسيما في الشمال الشرقي حيث تعاني الأراضي من الجفاف.