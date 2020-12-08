كأس ملك إسبانيا.. فرصة لبرشلونة والريال لتضميد الجراح

يحل ريال مدريد ضيفا على ديبورتيفو ألكويانو غدا الأربعاء (20 يناير/كانون الثاني 2021) فيما يحل برشلونة ضيفا على كورنيا بعد غد الخميس (21 يناير/ كانون الثاني 2021) في دور الـ32 لمسابقة كأس ملك إسبانيا.
ويسعىقطبي الكرة الإسبانية إلى تعويض اندحارهما في مسابقة كأس السوير، حيث فشل ريال مدريد في بلوغ نهائي البطولة، فيما سقط برشلونة في النهائي أمام أتلتيك بلباو.
ولهذا، لن يكون الفشل مقبولا لأي منهما عندما يخوض فعاليات الدور الـ32 لكأس إسبانيا حيث تمثل بطولة الكأس فرصة لتضميد جراح كل من الفريقين سريعا قبل العودة لمعترك الدوري الإسباني.
وسقط الريال بقيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أمام أتلتيك بلباو في الدور قبل النهائي لكأس السوبر، ويطمح الفريق الآن في تجنب السقوط بمسابقة الكأس أمام ألكويانو الذي ينشط بدوري الدرجة الثالثة.
كما يسعى برشلونة إلى تجنب الخسارة أمام كورنيا، وسيكون عليه أن يفعل هذا في غياب نجمه الكبير ليونيل ميسي الذي يغيب بسبب الإيقاف.
الدفع ببعض اللاعبين الشبان
وقد يحاول زيدان الدفع في مباراة الغد ببعض اللاعبين الشبان؛ حيث يرجح أن يحل أندري ليونين مكان البلجيكي تيبو كورتوا في حراسة المرمى لتكون أول مباراة يشارك فيها أساسيا مع الفريق. ولعب ليونين 21/ عاما/ من قبل لفرق أوفيدو وبلد الوليد وليجانيس على سبيل الإعارة من الريال لكنه لم يشارك من قبل مع الريال نفسه.
يتوقع أن يدفع زين الدين زيدان، مدرب فريق ريال مدريد، ببعض اللاعبين الشبان في مباراة فريقه أمام فريق ديبورتيفو ألكويانو
كما قد يلجأ زيدان إلى إجراء تغيير على مستوى قيادة خط الهجوم من خلال منح مواطنه كريم بنزيمة راحة في هذه المباراة علما بأن اللاعب سجل 13 هدفا للفريق في مختلف البطولات هذا الموسم فيما فشل رأسا الحربة الآخران بالفريق في الظهور بشكل فعال لدى مشاركتهما في مباريات الفريق وهما ماريانو دياز ولوكا جوفيتش.
وسجل دياز هدفا واحدا للفريق في الموسم الحالي فيما عاد جوفيتش إلى إنتراخت فرانكفورت قبل أيام قليلة على سبيل الإعارة بعدما فشل في هز الشباك مع الريال هذا الموسم.
الحذر مطلوب أمام كورنيا
أما برشلونة، فيتعين عليه توخي الحذر بعد غد أمام كورنيا، الذي ينشط بدوري الدرجة الثالثة، حيث أطاح هذا الفريق بأتلتيكو مدريد من الدور السابق في كأس ملك إسبانيا. ومع إقامة المباراة على ملعب أرضيته من النجيل الاصطناعي، لن يكون اللقاء سهلا على برشلونة خاصة مع غياب ميسي عن صفوف الفريق بعد طرده في مباراة بلباو بنهائي السوبر، علما بأنها كانت البطاقة الحمراء الأولى لميسي خلال مسيرته مع برشلونة. وفي مباراتين آخريين بدور الـ32 لمسابقة الكأس، يحل ريال سوسييداد ضيفا على قرطبة غدا الأربعاء، كما يحل بلباو ضيفا على إيبيزا بعد غد الخميس.
ع.ش/ ع.ج.م (د ب أ)
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الحزن يخيم على الأندية توفى أسطورة الكرة العالمية دييغو أرماندو مارادونا عن عمر 60 عاماً في منزله بأحد ضواحي العاصمة متأثراً بأزمة قلبية. ونعى العالم الكروي بالكامل، وليس وطنه الأرجنتين فحسب، وفاة أحد أعظم لاعبي كرة القدم على الإطلاق.
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العالم يشاهد مراوغة مارادونا
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مارادونا يشتبك مع أودو لاتيك
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بطل نابولي بلا منازع
في يوليو/ تموز 1984، انتقل مارادونا إلى نابولي مقابل مبلغ قياسي عالمي آخر قدره 10.5 مليون دولار. ولم يحقق النادي الإيطالي قبل مارادونا سوى كأس إيطاليا عامي 1962 و1976، لكن الفتى الأرجنتيني قاد النادي بين عامي 1984 و1991 للتتويج بلقب الدوري الإيطالي مرتين وكأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي وكأس الاتحاد الأوروبي في 1989.
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الأسطورة مارادونا.. حين تعانق العبقرية الجنون بالساحرة المستديرة
من بطل إلى إيقونة
في نابولي تخلد مارادونا بطلاً، ولكن إقامته في المدينة ومغامراته فيها اتسمت بالشهرة والسمعة السيئة، إذ بدأ في تعاطي الكوكايين والاقتراب من المافيا المحلية. لقد تمتع مارادونا بالحياة إلى أقصى حد، على حافة الشرعية. ولكن شعبيته ظلت رغم من ذلك، وبات إيقونة خالدة.
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الأسطورة مارادونا.. حين تعانق العبقرية الجنون بالساحرة المستديرة
دييغو مارادونا ولقب كأس العالم
لم يترك أي لاعب آخر بصماته على بطولة كأس العالم كما فعل مارادونا عام 1986. فقد فاز بالبطولة مع الأرجنتين وأصبح نجم كرة القدم بلا منازع. وأحرز هدفه الشهير – المعروف بـ "يد الله"- ضد إنجلترا في ربع النهائي، لكنه تبعه بهدف آخر في نفس المباراة وكان واحداُ من أكثر الأهداف إثارة في تاريخ اللعبة. واُختير مارادونا كأفضل لاعب في البطولة.
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الأسطورة مارادونا.. حين تعانق العبقرية الجنون بالساحرة المستديرة
الهزيمة الأصعب
كانت واحدة من أصعب اللحظات في مسيرة مارادونا الكروية عندما خسر نهائي كأس العالم أمام المنتخب الألماني في إيطاليا عام 1990، حيث حد المدافع غيدو بوخفالد من خطورته في المباراة، ليسجل الألماني أندرياس بريمه هدف الفوز من ركلة جزاء مانحاً ألمانيا المجد ويفسد حلم مارادونا في الفوز بكأس العالم للمرة الثانية. الكابتين لوتر ماتيوس يواسي مارادونا بالخسارة.
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الأسطورة مارادونا.. حين تعانق العبقرية الجنون بالساحرة المستديرة
لحظات متهورة
وعلى مستوى الأندية انتقل مارادونا إلى إشبيلية عام 1992 قبل أن يعود إلى وطنه الأرجنتين. ولعب خمس مباريات فقط بقميص نيولز أولد بويز. ففي فبراير/ شباط 1994 أطلق النار من بندقية هوائية على الصحفيين بعد محاصرة فيلته بالقرب من العاصمة بوينس آيرس وحُكم عليه بالسجن لمدة سنتين و10 أشهر مع وقف التنفيذ.
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الأسطورة مارادونا.. حين تعانق العبقرية الجنون بالساحرة المستديرة
قرار الاعتزال
خاض مارادونا مباراته الأخيرة في 25 أكتوبر/ تشرين الأول عام 1997 مع نادي بوكا جونيورز الذي كان يدعمه دائماً. وقبل ذلك، تم إيقافه عن اللعب لمدة 15 شهراً بسبب تعاطيه المواد المخدرة. ومن أجل تجنب المزيد من الإيقاف، أعلن مارادونا اعتزال اللعب في نهاية الشهر، وهو يبلغ من العمر 37 عاماً، لينهي مسيرته الكروية المليئة بالسحر والإبداع والفضائح والتهور.
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الأسطورة مارادونا.. حين تعانق العبقرية الجنون بالساحرة المستديرة
تدريب المنتخب.. حلم يتحقق ولكن...
في أكتوبر/ تشرين الأول 2008 عُين مارادونا مدرباً لمنتخب الأرجنتين، على الرغم من قلة خبرته التدريبية. ورغم نجومه الكبار ومنهم ليونيل ميسي فقد عانى فريقه في نهائيات كأس العالم 2010، حيث خسر 4-0 أمام ألمانيا في ربع النهائي وتمت إقالته في النهاية. ومن ثم درب أندية في المكسيك وأماكن أخرى، لكنه لم يكن بنفس مستوى نجاح مسيرته الكروية.
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الأسطورة مارادونا.. حين تعانق العبقرية الجنون بالساحرة المستديرة
مارادونا والسياسة
بعد مسيرته الكروية ظل مارادونا يتصدر عناوين الصحف - على سبيل المثال عندما زار الرئيس الكوبي الأسبق فيدل كاسترو. كان هناك تقارير منتظمة عن إقامة حفلات كبيرة واستخدام مفرط للمخدرات والكحول. فأينما حل مارادونا كان موضع ترحيب.
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الأسطورة مارادونا.. حين تعانق العبقرية الجنون بالساحرة المستديرة
صراع مع المرض
لقد أدى أسلوب حياة مارادونا إلى مشاكل صحية، بما في ذلك وزنه. أكثر من مرة تفادى الموت، إلى أن وفاته المنية أمس. وبعد أن خضع اللاعب السابق لجراحة طارئة هذا الشهر لعلاج تجمع دموي على المخ، تعرض مارادونا لأزمة قلبية أمس الأربعاء وتوفي عن عمر يناهز 60 عاماً. إعداد يورغ ستروشين/ و.ع