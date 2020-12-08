كأس ملك إسبانيا.. فرصة لبرشلونة والريال لتضميد الجراح

يحل ريال مدريد ضيفا على ديبورتيفو ألكويانو غدا الأربعاء (20 يناير/كانون الثاني 2021) فيما يحل برشلونة ضيفا على كورنيا بعد غد الخميس (21 يناير/ كانون الثاني 2021) في دور الـ32 لمسابقة كأس ملك إسبانيا.

ويسعىقطبي الكرة الإسبانية إلى تعويض اندحارهما في مسابقة كأس السوير، حيث فشل ريال مدريد في بلوغ نهائي البطولة، فيما سقط برشلونة في النهائي أمام أتلتيك بلباو.

ولهذا، لن يكون الفشل مقبولا لأي منهما عندما يخوض فعاليات الدور الـ32 لكأس إسبانيا حيث تمثل بطولة الكأس فرصة لتضميد جراح كل من الفريقين سريعا قبل العودة لمعترك الدوري الإسباني.

وسقط الريال بقيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أمام أتلتيك بلباو في الدور قبل النهائي لكأس السوبر، ويطمح الفريق الآن في تجنب السقوط بمسابقة الكأس أمام ألكويانو الذي ينشط بدوري الدرجة الثالثة.

كما يسعى برشلونة إلى تجنب الخسارة أمام كورنيا، وسيكون عليه أن يفعل هذا في غياب نجمه الكبير ليونيل ميسي الذي يغيب بسبب الإيقاف.

الدفع ببعض اللاعبين الشبان

وقد يحاول زيدان الدفع في مباراة الغد ببعض اللاعبين الشبان؛ حيث يرجح أن يحل أندري ليونين مكان البلجيكي تيبو كورتوا في حراسة المرمى لتكون أول مباراة يشارك فيها أساسيا مع الفريق. ولعب ليونين 21/ عاما/ من قبل لفرق أوفيدو وبلد الوليد وليجانيس على سبيل الإعارة من الريال لكنه لم يشارك من قبل مع الريال نفسه.

يتوقع أن يدفع زين الدين زيدان، مدرب فريق ريال مدريد، ببعض اللاعبين الشبان في مباراة فريقه أمام فريق ديبورتيفو ألكويانو

كما قد يلجأ زيدان إلى إجراء تغيير على مستوى قيادة خط الهجوم من خلال منح مواطنه كريم بنزيمة راحة في هذه المباراة علما بأن اللاعب سجل 13 هدفا للفريق في مختلف البطولات هذا الموسم فيما فشل رأسا الحربة الآخران بالفريق في الظهور بشكل فعال لدى مشاركتهما في مباريات الفريق وهما ماريانو دياز ولوكا جوفيتش.

وسجل دياز هدفا واحدا للفريق في الموسم الحالي فيما عاد جوفيتش إلى إنتراخت فرانكفورت قبل أيام قليلة على سبيل الإعارة بعدما فشل في هز الشباك مع الريال هذا الموسم.

الحذر مطلوب أمام كورنيا

أما برشلونة، فيتعين عليه توخي الحذر بعد غد أمام كورنيا، الذي ينشط بدوري الدرجة الثالثة، حيث أطاح هذا الفريق بأتلتيكو مدريد من الدور السابق في كأس ملك إسبانيا. ومع إقامة المباراة على ملعب أرضيته من النجيل الاصطناعي، لن يكون اللقاء سهلا على برشلونة خاصة مع غياب ميسي عن صفوف الفريق بعد طرده في مباراة بلباو بنهائي السوبر، علما بأنها كانت البطاقة الحمراء الأولى لميسي خلال مسيرته مع برشلونة. وفي مباراتين آخريين بدور الـ32 لمسابقة الكأس، يحل ريال سوسييداد ضيفا على قرطبة غدا الأربعاء، كما يحل بلباو ضيفا على إيبيزا بعد غد الخميس.

ع.ش/ ع.ج.م (د ب أ)