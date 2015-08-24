بطولة كأس القارات لكرة القدم، هي بطولة دولية تقام كل أربع سنوات بمشاركة الفرق المتوجة كبطلة لقاراتها، إضافة إلى البلد المنظم والبلد المتوج بآخر نسخة من بطولة كأس العالم. آخر فريق توج بها هو البرازيل في عام 2013.

انطلقت بطولة كأس القارات لكرة القدم في السعودية في عام 1992، ثم استضافت اللملكة بطولة 1995، وكلاهما كانتا بطولتين وديتين. في عام 1997 قرر الاتحاد الدولي اعتبار البطولة مسابقة رسمية. كانت البطولة تقام مرة كل عامين حتى 2005. بعدها صارت تنظم مرة كل أربع سنوات. منذ بطولة 2005 صار ينظم المسابقة البلد المستضيف لكأس العالم في العام التالي. لتكون بطولة القارات بمثابة تجربة تحضيرية للبلد المضيف. وهكذا ستنظم روسيا النسخة المقبلة في 2017، وبعدها قطر في عام 2021. البرازيل هي الأكثر فوزا باللقب (4 مرات)، فرنسا فازت مرتين، ومرة واحدة لكل من الأرجنتين والمكسيك والدنمارك.