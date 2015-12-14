كأس العالم للأندية

بطولة دولية ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، ويشارك فيها أبطال القارات على مستوى الأندية. مجموع الفرق المشاركة فيها سبعة أندية. جاءت تطويرا لمسابقة كأس الإنتركونتيننتال، التي كانت تقتصر المشاركة فيها على ناديين فقط.

أقيمت البطولة الأولى لكأس العالم للأندية عام 2000، ثم توقفت لأسباب تسويقية، قبل أن تستأنف عام 2005. تشارك في المسابقة، التي تنظم سنويا، الأندية الفائزة بلقب دوري أبطال أوروبا، وكأس ليبرتادوريس، ودوري أبطال إفريقيا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أوقيانوسيا، ودوري أبطال الكونكاكاف، إضافة إلى النادي بطل الدوري من البلد المستضيف. فاز باللقب ناديا برشلونة الإسباني وكورينثيانز البرازيلي مرتين، ليكونا حاملي الرقم القياسي. وتسيطر أندية أوروبا على المسابقة (7 ألقاب)، وأمريكا الجنوبية (4 ألقاب).