كأس العالم.. دليل المشجعين لمعرفة المحظور والمسموح في قطر!

النقاش حول مستوى الحريات التي سيتمتع بها مشجعو كرة القدم الذين سيحضرون بطولة كأس العالم في قطر بين 20 تشرين الثاني/ نوفمبر و18 كانون الأول/ ديسمبر محتدم منذ أشهر، وقد يطرح مشجّعون أسئلة كثيرة حول القواعد التي يجب احترامها أثناء تواجدهم في الإمارة الخليجية الصغيرة ذات المجتمع المحافظ. في الخلاصة التالية بعض أهم ما يجب ملاحظته ومراعاته من قبل المشجعين:

دخول البلاد

نظرا إلى محدودية أماكن الإقامة، سيُسمح فقط لحاملي تذاكر المباريات بدخول قطر اعتبارا من الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر. ويمكنهم دعوة ثلاثة أشخاص كحدّ أقصى من غير حاملي التذاكر، الذين سينبغي عليهم دفع رسوم لدخول البلاد تبلغ 500 ريال قطري (140 دولارًا) إذا كانت أعمارهم تتجاوز 12 عامًا. بعد انتهاء دور المجموعات في 2 كانون الأول/ ديسمبر، لن يكون ضرورياً حيازة تذكرة لدخول البلاد.

بعد شراء التذاكر وإتمام حجز أماكن الإقامة على المنصة الرسمية الخاصة بذلك أو على مواقع أخرى (إذا كانوا سيبقون في البلاد لأكثر من 24 ساعة) أو تقديم مستندات تثبت أنهم سيمكثون مع العائلة أو الأصدقاء، ينبغي على المشجّعين أن يقدّموا طلبا للحصول على بطاقة "هيّا" التي تُعتبر بمثابة تأشيرة دخول إلى البلاد وتذكرة للمباريات وتصريحًا لاستخدام وسائل النقل المشترك مجانًا وللوصول إلى خدمات الطوارئ في المستشفيات العامة.

على المشجعين توخي الحذر ومعرفة المسموح به والممنوع في قطر كي لا يحرموا أنفسهم متعة المونديال

تناول الكحول في قطر

لا يُعتبر تناول المشروبات الكحولية لغير المسلمين الذين تفوق أعمارهم 21 عامًا، غير قانوني في قطر، لكنّ ذلك يحصل ضمن إطار محدود جدًا. يُمنع جلب هذه المشروبات في الأمتعة، حتى لو تمّ شراؤها من الأسواق الحرّة. ويُسمح للمقيمين بشراء المشروبات الروحية من متاجر مخصّصة لذلك، لكن هذه الأخيرة ليست مفتوحة أمام الزوّار.

ويمكن للمشجّعين تناولها في الفنادق الكبيرة ، حيث قد يصل سعر زجاجة جعة واحدة أو كأس نبيذ إلى أكثر من عشرة دولارات وكأس كوكتيل إلى أكثر من 15 دولارًا. وستفتح أكشاك لبيع البيرة حول الملاعب قبل ثلاث ساعات من موعد المباريات وحتى 30 دقيقة قبل صافرة البداية، على أن تفتح مجددًا لمدة ساعة بعد انتهائها. في منطقة المشجّعين الرئيسية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، لن يكون تناول الكحول مسموحًا إلا بعد الساعة السادسة والنصف مساءً. أما في مناطق المشجّعين الأخرى، فالقواعد تختلف.

عقوبات على المخدرات

المخدرات ممنوعة بكل أنواعها. وتقول السفارة البريطانية لدى الدوحة في دليلها للوافدين إلى قطر والمنشور على موقعها الإلكتروني، "توقعوا فرض عقوبة قاسية (السجن، غرامة، ترحيل...) في حال حيازة مخدرات حتى ولو بكميات قليلة".

من جهتها، توصي السفارة الأميركية أيضًا المشجّعين بأن يتحققوا من قانونية تناول أدوية معيّنة في قطر "خصوصًا المنشّطات والمسكّنات القوية"، وبأن يجلبوا معهم الوصفة الطبية الخاصة بهم.

الطعام والملابس

ويوصى أيضًا بعدم إحضار لحم خنزير ولا أي منتجات "قد تُعتبر مواد إباحية" (فيديوهات، ألعاب جنسية).

الحجاب ليس إلزاميًا للنساء في قطر، ويُوصى الجميع بارتداء ملابس محتشمة في الأماكن العامة، أي أن يغطى الكتفين والركبتين. تُطبّق هذه القاعدة في المباني الحكومية لكن في الأماكن التي يرتادها الأجانب، لا يتم الالتزام بها كثيرًا.

ونظرًا إلى أن درجات الحرارة تتراوح ما بين 15 و30 درجة مئوية خلال موسم الشتاء والتكييف في كل الأماكن، يُنصح بجلب ملابس دافئة.

رغم وجود قوانين تجرّم المثلية، إلا أن موقع بطاقة "هيّا" يؤكد أنه "لا توجد قيود" على إقامة "الأصدقاء غير المتزوجين من الجنسين أو الأزواج في الغرفة نفسها"

العلاقات الجنسية

العلاقات خارج إطار الزواج ممنوعة في قطر، لكن السلطات الصحية لن تطلب من النساء المحتاجات لعلاج طبي إحضار وثيقة زواج حتى بحال الحمل. وتوصي السفارات ضحايا الاعتداءات الجنسية، الاتصال بالخدمات القنصلية قبل الاتصال بالسلطات.

ورغم وجود قوانين تجرّم المثلية الجنسية، إلا أن موقع بطاقة "هيّا" يؤكد أنه "لا توجد قيود" على إقامة "الأصدقاء غير المتزوجين من الجنسين أو الأزواج (بما في ذلك أفراد مجتمع الميم) في الغرفة نفسها".

تشير السفارة البريطانية إلى أن "الحياة الخاصة محترمة جدًا في قطر". غير أنها تحذّر على غرار المنظّمين، من أن إظهار المشاعر في العلن، مهما كان الجنس أو الميول الجنسية، "قد يُعتبر أمرًا مسيئا".

على موقع "ميزان" التابع لوزارة العدل القطرية نشرت المواد التي ينص عليها القانون والمتعلقة "بممارسة البغاء" أو إدارته أو الإكراه عليه.

التجمع لغير أغراض رياضية

توضح السفارة الأميركية أن "الأنشطة على غرار التظاهرات والتجمّعات الكبيرة والتبشير الديني والدفاع عن الإلحاد والخطابات الناقدة للحكومة القطرية أو للإسلام، قد تؤدي إلى ملاحقة قانونية". ويؤكد الاتحاد الدولي لكرة القدم أن أعلام قوس قزح (مجتمع الميم) مرحب بها في الملاعب، فيما تدعو السلطات القطرية إلى أخذ الحذر في الخارج.

يممكن للمشجعين استخدام المترو مجانا خلال المونديال

وسائل النقل

توصي قطر التي تتوقع "ازدحامًا" خلال المونديال، زوّارها باستخدام وسائل النقل العام المجانية لحاملي بطاقة هيّا. وسيتمّ تمديد دوام عمل المترو إلى 21 ساعة عمل في اليوم بين السادسة صباحًا وحتى الثالثة فجرًا باستثناء الجمعة (عطلة أسبوعية في قطر)، وهو اليوم الذي سيبدأ دوام المترو عند التاسعة صباحًا.

ويؤمن مترو الدوحة بخطوطه الثلاثة الوصول المباشر إلى خمسة ملاعب من أصل ثمانية. أما بالنسبة للملاعب الثلاثة الأخرى، فستُوفَّر حافلات لمواصلة الرحلة إليها من محطات المترو. كما أنه سيتمّ تكثيف حركة الحافلات، لربط الملاعب بنقاط مهمّة في العاصمة وبعض أماكن الإقامة ومناطق المشجعين. وستكون سيارات أجرة وسيارات إيجار مع سائق متوفرة.

على أحد الطرقات السريعة في الدوحة، سيُخصّص خطّ للحافلات وسيارات الأجرة ومركبات الشرطة والطوارئ والآليات الرسمية. ويواجه المخالفون الذين يستخدمون هذا المسار بدون تصريح، غرامة تصل إلى 500 ريال قطري (نحو 140 دولارًا).

التلقيح ضد كوفيد 19

لا يُشترط التلقيح ضد كوفيد-19 أو اجراء فحوص وتقديم اختبارات سلبية لدخول قطر. يقتصر تنزيل تطبيق احتراز فقط على المراكز الصحية، حيث يتعيّن وضع الكمامات. ويتعين على المصابين بكوفيد الانعزال خمسة أيام ثم ارتداء الكمامة لخمسة أيام.

ستكون كافة المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات والصيدليات الخاصة والعامة مفتوحة أمام الجميع، والرعاية الصحية الطارئة مجانية في المستشفيات العامة لحاملي بطاقة هيّا.

أما رقم هاتف الطوارئ في قطر فهو 999 وخط المساعدة الطبية 16000.

ع.خ/ع.ج (أ ف ب)