 كأس السوبر: بايرن يتوّج باللقب ويفرض نفسه سيدا على أوروبا | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 24.09.2020

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رياضة

كأس السوبر: بايرن يتوّج باللقب ويفرض نفسه سيدا على أوروبا

فرض بايرن ميونيخ بطل أوروبا نفسه سيدا على الكرة الأوروبية بكل المقاييس. العملاق البافاري أكمل الرباعية بإضافة لقب مسابقة الكأس السوبر الأوروبية إلى رصيده بعد الفوز على أشبيلية الإسباني بطل الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

لاعبو بايرن ميونيخ يعبرون عن فرحهم بالفوز والتتويج باللقب

لاعبو بايرن ميونيخ يعبرون عن فرحهم بالفوز والتتويج باللقب

واصل بايرن ميونخ الألماني مسلسل إنجازاته في العام الحالي وتوج بلقب كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم اثر فوزه الثمين 2 / 1 على أشبيلية الإسباني اليوم الخميس (24 سبتمبر/ أيلو2020) على استاد "بوشكاش آرينا" بالعاصمة المجرية بودابست.

مختارات

استمرت قصة الحب بين إشبيلية وبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، ففي النهائي السادس الذي يشارك فيه بالبطولة نجح النادي الإسباني في تعزيز رقمه القياسي بفوز على انتر ميلان في نهائي مثير خلف الأبواب المغلقة في كولونيا.

أسبوع حافل ينتظر كرة القدم الأوروبية، أبرز مواعده مباراة كأس السوبر الأوروبية التي ستجمع بايرن ميونيخ ونادي أشبيلية، كما سيتم اختيار أفضل لاعبة ولاعب أوروبيا.

وتوج بايرن بلقب السوبر الأوروبي للمرة الثانية في تاريخه وأكد هيمنته على الساحة الأوروبية بعد شهر واحد من فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1 / 1 حيث بادر أشبيلية حامل لقب الدوري الأوروبي بالتقدم عن طريق الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس من ضربة جزاء في الدقيقة 13 وتعادل ليون غوريتسكا لفريق بايرن في الدقيقة 34.

ولم يستطع أي من الفريقين هز الشباك في الشوط الثاني لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1 / 1 ويلجأ الفريقان للوقت الإضافي الذي شهد هدف الفوز لبايرن بضربة رأس من البديل الإسباني خافي مارتينيز في الدقيقة 104.

وأضاف بايرن لقب كأس السوبر الأوروبي إلى الثلاثية التاريخية (دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا) التي أحرزها في الموسم المنقضي. وبهذا، أحرز بايرن أول ألقابه في الموسم الجديد. ورفع الفريق البافاري رصيده من الألقاب في 2020 إلى أربعة ألقاب.

ويستطيع بايرن زيادة رصيده من الألقاب في 2020 حيث يلتقي بوروسيا دورتموند يوم الأربعاء المقبل في مباراة كأس السوبر الألماني كما يخوض في كانون الأول/ديسمبر المقبل بطولة كأس العالم للأندية بصفته بطلا لأوروبا.

وقبل مباراة اليوم، فاز كل من بايرن وأشبيلية بلقب السوبر الأوروبي مرة واحدة فقط حيث توج به بايرن في 2013 وفاز بها أشبيلية في 2006 . 
 

إ.ع/ أ.ح (د ب أ)

  • الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب نادي بايرن ميونيخ

    نجوم فازوا بلقب الأفضل في أوروبا وآخرون ينتظرون التتويج

    روبرت ليفاندوفسكي

    قاد الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي هجوم نادي بايرن ميونيخ لتحقيق لقبه السادس في دوري أبطال أوروبا وكان هداف المسابقة برصيد 15 هدفاً. وأحرز المهاجم البولندي ليفاندوفسكي مع النادي البافاري 55 هدفاً في 47 مباراة في جميع المسابقات، وتوج بالثلاثية، البطولة المحلية وكأس ألمانيا وبطولة دوري أبطال أوروبا أمام سان جرمان الفرنسي.

  • الحارس الألماني العملاق مانويل نوير

    نجوم فازوا بلقب الأفضل في أوروبا وآخرون ينتظرون التتويج

    مانويل نوير

    ساهم الحارس العملاق مانويل نوير في انجاز بايرن في دوري أبطال أوروبا، محافظاً على نظافة شباكه في ست مباريات من دوري الأبطال وغاب عن مباراة واحدة فقط طيلة الموسم. وكان نوير قد وصل إلى القائمة القصيرة للمرشحين لنيل الجائزة عام 2014، إلا أن البرتغالي كريستيانو رونالدو فاز بها بعد موسم استثنائي مع ريال مدريد. فهل يكون أول حارس مرمى يتوج بها؟

  • النجم البلجيكي كيفن دي بروين

    نجوم فازوا بلقب الأفضل في أوروبا وآخرون ينتظرون التتويج

    كيفن دي بروين

    النجم البلجيكي كيفن دي بروين، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، ينافس ليفاندوفسكي وزميله نوير. ورغم عدم فوز فريقه بلقب البريميرليغ الموسم الماضي وخروجه من أبطال أوروبا، إلا أن دي بروين عادل رقماً قياسياً بتقديم 20 تمريرة حاسمة في الدوري الانجليزي الممتاز الموسم الماضي وهو أعلى رقم في أوروبا.

  • اللاعب الفرنسي السابق ميشيل بلاتيني

    نجوم فازوا بلقب الأفضل في أوروبا وآخرون ينتظرون التتويج

    جائزة "أفضل لاعب في أوروبا"

    جائزة "أفضل لاعب في أوروبا" هي جائزة سنوية تُمنح منذ عام 2011 من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لأفضل لاعب كرة قدم في القارة الأوروبية. وكانت الجائزة قد أُنشأت بمبادرة من رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم آنذاك الفرنسي ميشيل بلاتيني. تُمنح الجائزة بتصويت لجنة تحكيم تضم صحفيين تابعين للاتحادات الـ 55 المنضوية تحت لواء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

  • البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي

    نجوم فازوا بلقب الأفضل في أوروبا وآخرون ينتظرون التتويج

    البرغوث الأرجنتيني لونيل ميسي - 2011 و2015

    كان أول الفائزين بها الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد أن حصل على 73.6 بالمائة من الأصوات، وجاء الإسباني تشافي هيرنانديز ثانياً والبرتغالي رونالدو ثالثاً في ذلك العام. وقاد ميسي برشلونة في ذلك الموسم للفوز بالخماسية، جميع الألقاب الممكنة باستثناء كأس الملك الذي ذهب إلى ريال مدريد. وعاد ميسي للفوز بالجائزة في 2015 بنسبة هي الأعلى في تاريخ الجائزة (91 بالمئة) بعد أن ساهم في تتويج برشلونة بالثلاثية الثانية.

  • مايسترو برشلونة السابق أندريس إنييستا

    نجوم فازوا بلقب الأفضل في أوروبا وآخرون ينتظرون التتويج

    المايسترو أندريس إنييستا - 2012

    حصل مايسترو برشلونة السابق أندريس إنييستا على لقب الأفضل في أوروبا عام 2012 بعد أن حصل على نحو 36 بالمائة من أصوات الصحفيين بعد موسم فاز فيه الرسام مع برشلونة بكأس العالم للأندية وملك أسبانيا والسوبر الأوروبي والسوبر الأسباني، بجانب احتلال وصافة الدوري الإسباني والتأهل إلى المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا. وجاء كل من ميسي ورونالدو في المركز الثاني.

  • لاعب المنتخب الفرنسي وبايرن ميونيخ السابق فرانك ريبيري

    نجوم فازوا بلقب الأفضل في أوروبا وآخرون ينتظرون التتويج

    الفرنسي فرانك ريبيري - 2013

    حقق لاعب المنتخب الفرنسي وبايرن ميونيخ السابق فرانك ريبيري أكبر حلم في حياته بنيله لقب أفضل لاعب في أوروبا لعام 2013. فوز ريبيري باللقب جاء على حساب الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي رونالدو بعد أن كان من المساهمين الأساسيين في الموسم التاريخي الذي خاضه بايرن ميونيخ آنذاك، حيث توج معه بلقب الدوري والكأس المحليين ومسابقة دوري أبطال أوروبا.

  • قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو

    نجوم فازوا بلقب الأفضل في أوروبا وآخرون ينتظرون التتويج

    قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو- 2014 و2016 و2017

    حصل قائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو ونجم ريال مدريد السابق على لقب الأفضل في أوروبا عام 2014 للمرة الأولى في مسيرته متقدماً على حارس بايرن مانويل نوير وزميله السابق آريين روبن. ونال "صاروخ ماديرا" الجائزة لمساهمته في تتويج ريال مدريد بلقبه العاشر دوري أبطال أوروبا. وعاد رونالدو للفوز بالجائزة لمرتين متتاليتين في 2016 و2017.

  • الكرواتي لوكا مودريتش

    نجوم فازوا بلقب الأفضل في أوروبا وآخرون ينتظرون التتويج

    الكرواتي لوكا مودريتش - 2018

    بعد هيمنة ميسي ورونالدو على الجائزة على مدار أربعة أعوام فاجأ الجميع حصول لاعب ريال مدريد والمنتخب الكرواتي لوكا مودريتش على الجائزة، متفوقاً على زميله السابق في النادي الملكي رونالدو ونجم ليفربول المصري محمد صلاح. وجاء تتويج الكرواتي بالجائزة لدوره الهام في فوز الملكي بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي ومساهمته في وصول منتخب بلاده إلى نهائي مونديال روسيا 2018.

  • UEFA Super Cup - Liverpool v Chelsea (Reuters/M. Sezer)

    نجوم فازوا بلقب الأفضل في أوروبا وآخرون ينتظرون التتويج

    الهولندي فيرجيل فان دايك - 2019

    للمرة الأولى منذ اعتماد الجائزة توج مدافع بالجائزة بنسبة 52 بالمائة من الأصوات، وهو قلب دفاع ليفربول الهولندي فان دايك الذي تفوق على منافسيه في القائمة النهائية للمرشحين، ميسي ورونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي. وكان للهولندي الدور البارز في فوز النادي الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا. كما أحرز لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي في الموسم ذاته. لكن الأرجنتيني ميسي خطف "الكرة الذهبية" لذلك العام.


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