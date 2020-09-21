كأس السوبر: بايرن يتوّج باللقب ويفرض نفسه سيدا على أوروبا

واصل بايرن ميونخ الألماني مسلسل إنجازاته في العام الحالي وتوج بلقب كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم اثر فوزه الثمين 2 / 1 على أشبيلية الإسباني اليوم الخميس (24 سبتمبر/ أيلو2020) على استاد "بوشكاش آرينا" بالعاصمة المجرية بودابست.

وتوج بايرن بلقب السوبر الأوروبي للمرة الثانية في تاريخه وأكد هيمنته على الساحة الأوروبية بعد شهر واحد من فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1 / 1 حيث بادر أشبيلية حامل لقب الدوري الأوروبي بالتقدم عن طريق الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس من ضربة جزاء في الدقيقة 13 وتعادل ليون غوريتسكا لفريق بايرن في الدقيقة 34.

ولم يستطع أي من الفريقين هز الشباك في الشوط الثاني لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1 / 1 ويلجأ الفريقان للوقت الإضافي الذي شهد هدف الفوز لبايرن بضربة رأس من البديل الإسباني خافي مارتينيز في الدقيقة 104.

وأضاف بايرن لقب كأس السوبر الأوروبي إلى الثلاثية التاريخية (دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا) التي أحرزها في الموسم المنقضي. وبهذا، أحرز بايرن أول ألقابه في الموسم الجديد. ورفع الفريق البافاري رصيده من الألقاب في 2020 إلى أربعة ألقاب.

ويستطيع بايرن زيادة رصيده من الألقاب في 2020 حيث يلتقي بوروسيا دورتموند يوم الأربعاء المقبل في مباراة كأس السوبر الألماني كما يخوض في كانون الأول/ديسمبر المقبل بطولة كأس العالم للأندية بصفته بطلا لأوروبا.

وقبل مباراة اليوم، فاز كل من بايرن وأشبيلية بلقب السوبر الأوروبي مرة واحدة فقط حيث توج به بايرن في 2013 وفاز بها أشبيلية في 2006 .



إ.ع/ أ.ح (د ب أ)