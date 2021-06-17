 كأس أوروبا: ألمانيا تستعيد بريقها وتشعل ″مجموعة الموت″ | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 19.06.2021

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رياضة

كأس أوروبا: ألمانيا تستعيد بريقها وتشعل "مجموعة الموت"

دخلت المنافسة في المجموعة السادسة المعروفة بـ "مجموعة الموت" بكأس أوروبا بعدا جديدا بعد فوز كبير لألمانيا على البرتغال، وتعادل فرنسا مع المجر. وجاءت نتائج اليوم لتؤكد التفوق التاريخي الألماني على البرتغال.

فرحة ألمانية بالانتصار الكبير على البرتغال

فرحة ألمانية بالانتصار الكبير على البرتغال

استعاد المنتخب الألماني بريقه من جديد وأشعل المنافسة في المجموعة السادسة ببطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020) بعدما حقق انتصارا مثيرا أمام نظيره  البرتغالي حامل اللقب وتغلب عليه 4 / 2 اليوم السبت (19 يونيو/ حزيران 2021) في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات.

وافتتح النجم كريستيانو رونالدو التسجيل للمنتخب البرتغالي في الدقيقة 15، ثم رد المنتخب الألماني بهدفين سجلهما البرتغاليان روبن دياز ورافاييل جوريرو بالخطأ في شباك منتخب بلادهما في الدقيقتين 35 و39.

وفي الشوط الثاني، أضاف كاي هافيرتز وروبن غوسنس الهدفين الثالث والرابع للمنتخب الألماني في الدقيقتين 51 و60، ثم اختتم دييغو جوتا التسجيل  بالهدف الثاني للمنتخب البرتغالي في الدقيقة 67.

خيبة أمل لرونالدو رغم تقدمه في المباراة

خيبة أمل لرونالدو رغم تقدمه في المباراة

واستعاد المنتخب الألماني، الذي يخوض آخر بطولة له تحت قيادة مديره  الفني الحالي يواخيم لوف، توازنه بالشكل الأمثل إثر هزيمته في المباراة الأولى أمام المنتخب الفرنسي بطل العالم بهدف لصفر، وكرّر العقدة التاريخية لمنتخب البرتغال، إذ حققت ألمانيا الفوز الرابع تواليا على رفاق رونالدو في المواجهات الرسمية.

وفي المباراة الأولى هذا اليوم في المجموعة نفسها بين المجر وفرنسا، تقدمت المجر بشكل مفاجئ أمام فرنسا في مباراة مثيرة بالمجموعة السادسة في بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم، لكن أنطوان جريزمان أدرك التعادل 1-1 في استاد بوشكاش الممتلئ بالمشجعين اليوم السبت.

خلال تسجيل فرنسا هدف التعادل

خلال تسجيل فرنسا هدف التعادل عبر أنطونيو غريزمان

ووسط حماس أكثر من 60 ألف مشجع، تقدمت المجر بهدف في الوقت بدل الضائع للشوط الأول عندما تلقى أتيلا فيولا تمريرة من رولاند شالاي وتوغل داخل المنطقة ثم سدد كرة أرضية في مرمى الحارس هوجو لوريس.

وأدركت فرنسا التعادل في الدقيقة 66 عندما خطف كيليان مبابي الكرة من الدفاع بعد كرة طويلة من لوريس، وأرسل كرة عرضية أخفق الدفاع في إبعادها لتصل إلى جريزمان ويسدد بقوة داخل الشباك.

وتتصدر فرنسا المجموعة بأربعة نقاط، متبوعة بألمانيا، ثم البرتغال، بثلاثة نقاط لكل منهما مع أفضلية لألمانيا، ثم المجر رابعة بنقطة، ولا تزال المنتخبات الأربعة تحتفظ بفرصها للتأهل.

إ.ع/أ.ح ( د ب أ، رويترز)

  • كيليان مبابي

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    كيليان مبابي (فرنسا)

    ينحدر كيليان مبابي من أصول إفريقية فوالده من الكاميرون أما ووالدته من الجزائر. كان عمره 19 عاما عندما توج مع منتخب الديوك بمونديال كأس العالم 2018 في روسيا. يعد مبابي واحدا من أبرز لاعبي المنتخب الفرنسي المشارك في يورو 2020 والذين ينحدرون من أصول إفريقية إلى جانب بول بوغبا (غينيا) ونغولو كانتي وموسى سيسوكو (مالي) وعثمان ديمبيلي (كوت ديفوار) وكريم بنزيمة (الجزائر).

  • روميلو لوكاكو

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    روميلو لوكاكو (بلجيكا)

    أصبح "القاطرة البشرية" روميلو لوكاكو الذي ولد لأبوين أصلهما من الكونغو الديمقراطية، هداف منتخب بلجيكا. قاد لوكاكو منتخب الشياطين الحمر للفوز بالمركز الثالث في كأس العالم 2018. وليس لوكاكو اللاعب الوحيد من أصول إفريقية يلعب في منتخب بلجكيا المشارك في يورو 2020 إذ يضم المهاجمين ميشي باتشواي وكريستيان بينتيكي وهما مثل لوكاكو ينحدران من الكونغو الديمقراطية بالإضافة إلى جيريمي دوكو الذي ينحدر من غانا.

  • أنطونيو روديغر

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    أنطونيو روديغر (ألمانيا)

    يفخر مدافع منتخب ألمانيا أنطونيو روديغر بأصوله الإفريقية إذ قال في السابق "عائلتي كلها قدمت من إفريقيا". فر والداه من الحرب الأهلية بسيراليون في تسعينيات القرن الماضي ليستقر بهما الحال في برلين. ويضم منتخب المانشافت المشارك في يورو 2020 لاعبين آخرين من أصول إفريقية كلاعب بايرن ليروى ساني وسيرج غنابري وجمال موسيالا. ينحدر والد ساني من السنغال فيما ينحدر والدا غنابري من كوت ديفوار وموسيالا من نجيريا

  • ديفيد ألابا

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    ديفيد ألابا (النمسا)

    كان من الممكن أن يلعب المدافع القوي ديفيد ألابا في صفوف منتخب نيجيريا، لكن ألابا قرر في نهاية المطاف اللعب مع منتخب النمسا مسقط رأسه. وقد لعب المدافع النمساوي مع نادي بايرن لأكثر من 13 عاما قبل أن يتركه إلى ريال مدريد. وتضم قائمة منتخب النمسا المشارك في يورو 2020 فالنتينو لازارو الذي يلعب في الدوري الألماني وينحدر والده من أنغولا وأيضا رفيقه في البوندسليغا كريم أونيسييو الذي ولد لأب من نيجيريا.

  • بريل إيمبولو

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    بريل إيمبولو (سويسرا)

    ولد المهاجم بريل إيمبولو في الكاميرون وعندما كان في عامه السادس قررت والدته الهجرة إلى سويسرا معه وشقيقه الثاني فيما بقى الأب في إفريقيا. ويضم منتخب سويسرا المشارك في يورو 2020 لاعبين من الدوري الألماني ينحدرون من أصول إفريقية بينهم دينيس زكريا (الأب من الكونغو الديمقراطية والأم من السودان) وكيفن مبابو (الأم من الكونغو الديمقراطية).

  • ممفيس ديباي

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    ممفيس ديباي (هولندا)

    والد ممفيس ديباي من غانا وقد ترك العائلة عندما كان ديباي طفلا صغيرا ولهذا يرجع السبب وراء أنه يكتب اسمه الأول ممفيس غالبا على القميص الذي يرتديه. وإلى جوار ديباي يلعب أيضا ناثان آكي الذي ينحدر من أصول إفريقية فوالده من كوت ديفوار.

  • ويليام كارفالو

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    ويليام كارفالو (البرتغال)

    توج المدافع ويليام كارفالو مع منتخب البرتغال ببطولة يورو 2016، لكنه في يورو 2020 يتطلع لتكرار الفوز. ولد كارفالو في عاصمة أنغولا لواندا لكنه انتقل إلى البرتغال عندما كان طفلا. ويضم منتخب البرتغال المشارك في يورو 2020 لاعبين آخرين من أصول أفريقية مثل دانيلو بيريرا الذي ولد في غينيا بيساو.

  • ألكسندر إسحاق

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    ألكسندر إسحاق (السويد)

    ينحدر مهاجم منتخب السويد ألكسندر إسحاق لأبوين من إريتريا. فتى ريال سوسيداد الذهبي كان قد لعب لعامين في صفوف بوروسيا دورتموند. وتضم قائمة المنتخب السويدي المشارك في يورو 2020 مهاجم ماينز الألماني روبن كوايسون الذي ينحدر من أصول إفريقية فوالده من غانا وأيضا كين سيما الذي ولد لأبوين من الكونغو الديمقراطية.

  • غلين كامارا

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    غلين كامارا (فنلندا)

    فاز خط وسط منتخب فنلندا للتوه بلقب الدوري الاسكتلندي مع نادي رينجرز. ولد كامارا في مدينة تامبيري الفنلندية لأبوين من سيراليون. تعلم مهارات كرة القدم في أكاديمية أرسنال للشباب.

  • بوكايو ساكا

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    بوكايو ساكا (انجلترا)

    هاجر والدا بوكايو ساكا البالغ من العمر 19 عاما من نيجيريا إلى انجلترا لذا تم استدعاؤه في السابق لينضم إلى منتخب النسور إلا انه اختار اللعب في صفوف المنتخب الإنجليزي. ويعد قرار ضمه إلى المنتخب الإنجليزي المشارك في يورو 2020 أمرا مفاجئا إلى حد ما، لكن لاعب نادي الأرسنال قد يكون حاسما في مباريات المنتخب الإنجليزي. الكاتب: شتيفان نيتسلر/ م.ع


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