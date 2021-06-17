كأس أوروبا: ألمانيا تستعيد بريقها وتشعل "مجموعة الموت"

استعاد المنتخب الألماني بريقه من جديد وأشعل المنافسة في المجموعة السادسة ببطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020) بعدما حقق انتصارا مثيرا أمام نظيره البرتغالي حامل اللقب وتغلب عليه 4 / 2 اليوم السبت (19 يونيو/ حزيران 2021) في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات.

وافتتح النجم كريستيانو رونالدو التسجيل للمنتخب البرتغالي في الدقيقة 15، ثم رد المنتخب الألماني بهدفين سجلهما البرتغاليان روبن دياز ورافاييل جوريرو بالخطأ في شباك منتخب بلادهما في الدقيقتين 35 و39.

وفي الشوط الثاني، أضاف كاي هافيرتز وروبن غوسنس الهدفين الثالث والرابع للمنتخب الألماني في الدقيقتين 51 و60، ثم اختتم دييغو جوتا التسجيل بالهدف الثاني للمنتخب البرتغالي في الدقيقة 67.

خيبة أمل لرونالدو رغم تقدمه في المباراة

واستعاد المنتخب الألماني، الذي يخوض آخر بطولة له تحت قيادة مديره الفني الحالي يواخيم لوف، توازنه بالشكل الأمثل إثر هزيمته في المباراة الأولى أمام المنتخب الفرنسي بطل العالم بهدف لصفر، وكرّر العقدة التاريخية لمنتخب البرتغال، إذ حققت ألمانيا الفوز الرابع تواليا على رفاق رونالدو في المواجهات الرسمية.

وفي المباراة الأولى هذا اليوم في المجموعة نفسها بين المجر وفرنسا، تقدمت المجر بشكل مفاجئ أمام فرنسا في مباراة مثيرة بالمجموعة السادسة في بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم، لكن أنطوان جريزمان أدرك التعادل 1-1 في استاد بوشكاش الممتلئ بالمشجعين اليوم السبت.

خلال تسجيل فرنسا هدف التعادل عبر أنطونيو غريزمان

ووسط حماس أكثر من 60 ألف مشجع، تقدمت المجر بهدف في الوقت بدل الضائع للشوط الأول عندما تلقى أتيلا فيولا تمريرة من رولاند شالاي وتوغل داخل المنطقة ثم سدد كرة أرضية في مرمى الحارس هوجو لوريس.

وأدركت فرنسا التعادل في الدقيقة 66 عندما خطف كيليان مبابي الكرة من الدفاع بعد كرة طويلة من لوريس، وأرسل كرة عرضية أخفق الدفاع في إبعادها لتصل إلى جريزمان ويسدد بقوة داخل الشباك.

وتتصدر فرنسا المجموعة بأربعة نقاط، متبوعة بألمانيا، ثم البرتغال، بثلاثة نقاط لكل منهما مع أفضلية لألمانيا، ثم المجر رابعة بنقطة، ولا تزال المنتخبات الأربعة تحتفظ بفرصها للتأهل.

إ.ع/أ.ح ( د ب أ، رويترز)