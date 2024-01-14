  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
بث مباشر
ملفات صوتيةأحدث الفيديوهات
قضايا راهنة
الحرب بين إسرائيل وحماس
غزو أوكرانيا
التغيرات المناخية
عالم الرياضةأفريقيا

كأس أمم إفريقيا: تعادل محبط بشق الأنفس لمصر مع موزامبيق

١٤ يناير ٢٠٢٤

جنبت ركلة جزاء ترجمها محمد صلاح في الوقت القاتل منتخب مصر خسارة صادمة أمام موزامبيق ومنحته تعادلاً مخيباً بالجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية بكأس أمم إفريقيا. كما اكتفت نيجيريا بتعادل مخيب أمام غينيا الاستوائية.

https://p.dw.com/p/4bEKL
أحرز محمد صلاح هدف التعادل لمصر في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.
أحرز محمد صلاح هدف التعادل لمصر في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.صورة من: Kim Price/CSM via ZUMA Press Wire/picture alliance

دفع منتخب مصر ثمن تهاونه وفرط في تحقيق انتصار سهل كان في متناوله، ليتعادل بصعوبة بالغة 2 / 2 اليوم الأحد (14 كانون الثاني/يناير 2024) مع منتخب موزمبيق في الجولة الأولى للمجموعة الثانية من مرحلة المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2023، المقامة حالياً في كوت ديفوار.

وافتتح منتخب مصر التسجيل مبكراً عن طريق مصطفى محمد في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، التي جرت في مدينة أبيدجان، قبل أن يقلب المنتخب الموزمبيقي الطاولة في الشوط الثاني، الذي أحرز خلاله هدفين، مستغلاً البطء في أداء لاعبي منتخب الفراعنة وابتعادهم كثيراً عن مستواهم المعتاد.

وأحرز ويتينيس جواو هدف التعادل لمنتخب موزمبيق في الدقيقة 55، قبل أن يضيف سلسيو بواكي الهدف الثاني في الدقيقة 58.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء اللقاء بفوز المنتخب الموزمبيقي، أحرز محمد صلاح هدف التعادل لمنتخب مصر في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع من ركلة جزاء، ليحرم نجم ليفربول الإنجليزي المنتخب الملقب بـ(الأفاعي السوداء) من تحقيق انتصار تاريخي على منتخب مصر، وصيف النسخة الماضية للمسابقة، التي أقيمت في الكاميرون، والذي يحمل الرقم القياسي كأكثر الفرق المتوجة بالمسابقة برصيد 7 ألقاب.

وكان منتخب مصر انتصر في جميع مبارياته الخمس السابقة التي جمعته بمنتخب موزمبيق، الذي لم يتمكن خلالها من إحراز أي هدف، بمختلف المسابقات، قبل أن يحصد تعادله الأول مع منتخب الفراعنة اليوم.

وبذلك، حصل كلا المنتخبين على أول نقطة في مسيرتهما بالمجموعة، التي تضم أيضاً منتخبي غانا والرأس الأخضر (كاب فيردي)، اللذين يلعبان في وقت لاحق اليوم بنفس الجولة.  

تعادلت نيجيريا مع غينيا الاستوائية بهدف لكل منهما
تعادلت نيجيريا مع غينيا الاستوائية بهدف لكل منهماصورة من: Issouf Sanogo/AFP/Getty Images

كما دشنت نيجيريا حملتها في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقامة في ساحل العاج حتى 11 شباط/فبراير المقبل، بتعادل مخيب مع غينيا الاستوائية 1-1 الأحد على ملعب الحسن كواتارا في أبيدجان، وذلك في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى التي افتتحتها المضيفة بفوز على غينيا بيساو بهدفين السبت.

وسجل إيبان سالفادور لغينيا الاستوائية (36) وفيكتور أوسيمهن لنيجيريا (38).

وتتصدر كورت ديفوار المجموعة برصيد ثلاث نقاط أمام نيجيريا وغينيا الاستوائية (نقطة لكل منهما) وغينيا بيساو (من دون رصيد).

خ.س/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد

تعلم صلاح اللعب تحت الضغوط ، هنا نراه محاصرا من قبل أربعة لاعبين من فريق السنغال، بينما يتابع المشهد من بعيد زميله محمد النني.

محمد صلاح وضغوط من أجل الفوز بكأس أمم أفريقيا.. فهل يفي بوعده؟

محمد صلاح وضغوط من أجل الفوز بكأس أمم أفريقيا.. فهل يفي بوعده؟

كمحترف بإنجلترا حقق محمد صلاح ما لم يحققه مصري غيره لكن مع المنتخب الوطني تعرض لصدمات عديدة. فقد خسر بطولة أمم أفريقيا ثلاث مرات رغم أنها كانت قريبة منه. والآن وعد "الملك المصري" ببذل الجهد للعودة بالكأس. فهل هذا ممكن؟
عالم الرياضة٨ يناير ٢٠٢٤