 كأس أمم أوروبا – استئناف مباراة فنلندا والدنمارك بعد انهيار لاعب | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 12.06.2021

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كأس أمم أوروبا – استئناف مباراة فنلندا والدنمارك بعد انهيار لاعب

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم استئناف مباراة فنلندا والدنمارك ضمن كأس أمم أوروبا، بعد إيقافها سابقاً بسبب انهيار لاعب الدنمارك كريستيان إريكسن أثناء المباراة.

الدنماركي كريستيان إريكسن محمولا بعد سقوطه مغشيا عليه بعد سقوطه في مباراة فنلندا والدنمارك

كريستيان إريكسن محمولا خارج المعلب بعد سقوطه مغشيا عليه في مباراة منتخب بلاده الدنمارك أمام فنلندا

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) استئناف مباراة فنلندا والدنمارك السبت (12 يونيو/ حزيران 2021)، في مستهل مشوار الفريقين في كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، وذلك بعد إيقافها قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول نتيجة تعرض النجم الدنماركي كريستيان إريكسن للانهيار وسقوطه مغشياً عليه. 

مختارات

دراسة حديثة أجريت على نتائج الفحص الطبي المدونة في سجلات أكثر من 7 آلاف لاعب كرة قدم اسكتلندي بين عامي 1900 و1976 أظهرت أنهم أكثر عرضة للوفاة بالأمراض العصبية التي تصيب الرأس بمقدار ثلاثة أضعاف ونصف من بقية الناس.

حتى قلوب لاعبي كرة القدم القوية يمكن أن تتوقف فجأة. وفاة لاعب المنتخب الإنكليزي السابق اوغو ايهيوغو بسكتة قلبية تركت زملاءه من لاعبين ومدربين في حسرة وحزن. فمن هو اوغو ايهيوغو؟


وسقط لاعب وسط منتخب الدنمارك، كريستيان إريكسن (29 عاماً)، مغشياً عليه أثناء اللعب وخضع لإنعاش قلبيرئوي من قبل مسعفين أثناء المباراة في كوبنهاغن. وانهار إريكسن، المتوج مع إنتر ميلان بلقب الدوري الإيطالي، فجأة وهو يركض بالقرب من الخط الجانبي للملعب. وشكل زملاء اللاعب حلقة حوله بينما كان المسعفون يحاولون إنعاش قلبه قبل نهاية الشوط الأول في المباراة المقامة ضمن منافسات المجموعة الثانية ضد المنتخب الفنلندي.

 ويعد نحو عشر دقائق من سقوطه، تم اخراج اللاعب على حمالة، رفقة جهاز طبي ولاعبي المنتخب الدنمارك الذين بدا عليهم التأثر بشكل كبير، فيما قامت الجماهير المحلية بالتصفيق. وشاهد مصور من وكالة رويترز في المباراة إريكسن وهو يرفع يده بينما كان يتم حمله على محفة إلى خارج الملعب.

وغادر الفريقان بعد ذلك الملعب ورفع مسعفون أغطية لإخفاء اللاعب المصاب عن الأنظار. وقال بيير مرتيساكر، اللاعب الألماني السابق ومحلل القناة الثانية الألمانية (ZDF): "لا يمكن مواصلة اللعب، كلا. تفكيرنا (كله) مع كريستيان وعائلته"، بحسب صحيفة "بيلد".

لقاء فنلندا والدنمارك في أمم أوروبا يورو 2020

سقط لاعب وسط منتخب الدنمارك كريستيان إريكسن مغشيا عليه أثناء لقاء بلاده مع فنلندا وخضع لإنعاش قلبي رئوي.

وهذه مشاهد صادمة تذكر بحالات دراماتيكية في ملاعب كرة القدم، على غرار كأس القارات 2003، عندما توفي الكاميروني مارك فيفيان فوي بسبب أزمة قلبية وهو في سن 28 عاماً، أثناء المباراة ضد كولومبيا.

وكتب الاتحاد الأوروبي (يويفا) على حساب الدورة الرسمي: "تم تعليق مباراة كأس أوروبا في كوبنهاغن بسبب حالة طبية طارئة".

 ووقعت الدنمارك في مجموعة ثانية تضم بلجيكا وروسيا، اللتين تلعبان في وقت لاحق في سان بطرسبرغ. وكان مقرراً أن تلعب الدنمارك مباراتها الثانية ضد بلجيكا يوم 17 الجاري وروسيا في 21 منه.

ص.ش/ي.أ (رويترز، أ ف ب)

  • كيليان مبابي

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    كيليان مبابي (فرنسا)

    ينحدر كيليان مبابي من أصول إفريقية فوالده من الكاميرون أما ووالدته من الجزائر. كان عمره 19 عاما عندما توج مع منتخب الديوك بمونديال كأس العالم 2018 في روسيا. يعد مبابي واحدا من أبرز لاعبي المنتخب الفرنسي المشارك في يورو 2020 والذين ينحدرون من أصول إفريقية إلى جانب بول بوغبا (غينيا) ونغولو كانتي وموسى سيسوكو (مالي) وعثمان ديمبيلي (كوت ديفوار) وكريم بنزيمة (الجزائر).

  • روميلو لوكاكو

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    روميلو لوكاكو (بلجيكا)

    أصبح "القاطرة البشرية" روميلو لوكاكو الذي ولد لأبوين أصلهما من الكونغو الديمقراطية، هداف منتخب بلجيكا. قاد لوكاكو منتخب الشياطين الحمر للفوز بالمركز الثالث في كأس العالم 2018. وليس لوكاكو اللاعب الوحيد من أصول إفريقية يلعب في منتخب بلجكيا المشارك في يورو 2020 إذ يضم المهاجمين ميشي باتشواي وكريستيان بينتيكي وهما مثل لوكاكو ينحدران من الكونغو الديمقراطية بالإضافة إلى جيريمي دوكو الذي ينحدر من غانا.

  • أنطونيو روديغر

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    أنطونيو روديغر (ألمانيا)

    يفخر مدافع منتخب ألمانيا أنطونيو روديغر بأصوله الإفريقية إذ قال في السابق "عائلتي كلها قدمت من إفريقيا". فر والداه من الحرب الأهلية بسيراليون في تسعينيات القرن الماضي ليستقر بهما الحال في برلين. ويضم منتخب المانشافت المشارك في يورو 2020 لاعبين آخرين من أصول إفريقية كلاعب بايرن ليروى ساني وسيرج غنابري وجمال موسيالا. ينحدر والد ساني من السنغال فيما ينحدر والدا غنابري من كوت ديفوار وموسيالا من نجيريا

  • ديفيد ألابا

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    ديفيد ألابا (النمسا)

    كان من الممكن أن يلعب المدافع القوي ديفيد ألابا في صفوف منتخب نيجيريا، لكن ألابا قرر في نهاية المطاف اللعب مع منتخب النمسا مسقط رأسه. وقد لعب المدافع النمساوي مع نادي بايرن لأكثر من 13 عاما قبل أن يتركه إلى ريال مدريد. وتضم قائمة منتخب النمسا المشارك في يورو 2020 فالنتينو لازارو الذي يلعب في الدوري الألماني وينحدر والده من أنغولا وأيضا رفيقه في البوندسليغا كريم أونيسييو الذي ولد لأب من نيجيريا.

  • بريل إيمبولو

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    بريل إيمبولو (سويسرا)

    ولد المهاجم بريل إيمبولو في الكاميرون وعندما كان في عامه السادس قررت والدته الهجرة إلى سويسرا معه وشقيقه الثاني فيما بقى الأب في إفريقيا. ويضم منتخب سويسرا المشارك في يورو 2020 لاعبين من الدوري الألماني ينحدرون من أصول إفريقية بينهم دينيس زكريا (الأب من الكونغو الديمقراطية والأم من السودان) وكيفن مبابو (الأم من الكونغو الديمقراطية).

  • ممفيس ديباي

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    ممفيس ديباي (هولندا)

    والد ممفيس ديباي من غانا وقد ترك العائلة عندما كان ديباي طفلا صغيرا ولهذا يرجع السبب وراء أنه يكتب اسمه الأول ممفيس غالبا على القميص الذي يرتديه. وإلى جوار ديباي يلعب أيضا ناثان آكي الذي ينحدر من أصول إفريقية فوالده من كوت ديفوار.

  • ويليام كارفالو

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    ويليام كارفالو (البرتغال)

    توج المدافع ويليام كارفالو مع منتخب البرتغال ببطولة يورو 2016، لكنه في يورو 2020 يتطلع لتكرار الفوز. ولد كارفالو في عاصمة أنغولا لواندا لكنه انتقل إلى البرتغال عندما كان طفلا. ويضم منتخب البرتغال المشارك في يورو 2020 لاعبين آخرين من أصول أفريقية مثل دانيلو بيريرا الذي ولد في غينيا بيساو.

  • ألكسندر إسحاق

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    ألكسندر إسحاق (السويد)

    ينحدر مهاجم منتخب السويد ألكسندر إسحاق لأبوين من إريتريا. فتى ريال سوسيداد الذهبي كان قد لعب لعامين في صفوف بوروسيا دورتموند. وتضم قائمة المنتخب السويدي المشارك في يورو 2020 مهاجم ماينز الألماني روبن كوايسون الذي ينحدر من أصول إفريقية فوالده من غانا وأيضا كين سيما الذي ولد لأبوين من الكونغو الديمقراطية.

  • غلين كامارا

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    غلين كامارا (فنلندا)

    فاز خط وسط منتخب فنلندا للتوه بلقب الدوري الاسكتلندي مع نادي رينجرز. ولد كامارا في مدينة تامبيري الفنلندية لأبوين من سيراليون. تعلم مهارات كرة القدم في أكاديمية أرسنال للشباب.

  • بوكايو ساكا

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    بوكايو ساكا (انجلترا)

    هاجر والدا بوكايو ساكا البالغ من العمر 19 عاما من نيجيريا إلى انجلترا لذا تم استدعاؤه في السابق لينضم إلى منتخب النسور إلا انه اختار اللعب في صفوف المنتخب الإنجليزي. ويعد قرار ضمه إلى المنتخب الإنجليزي المشارك في يورو 2020 أمرا مفاجئا إلى حد ما، لكن لاعب نادي الأرسنال قد يكون حاسما في مباريات المنتخب الإنجليزي. الكاتب: شتيفان نيتسلر/ م.ع


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