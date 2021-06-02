كأس أمم أوروبا – استئناف مباراة فنلندا والدنمارك بعد انهيار لاعب

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) استئناف مباراة فنلندا والدنمارك السبت (12 يونيو/ حزيران 2021)، في مستهل مشوار الفريقين في كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، وذلك بعد إيقافها قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول نتيجة تعرض النجم الدنماركي كريستيان إريكسن للانهيار وسقوطه مغشياً عليه.



وسقط لاعب وسط منتخب الدنمارك، كريستيان إريكسن (29 عاماً)، مغشياً عليه أثناء اللعب وخضع لإنعاش قلبيرئوي من قبل مسعفين أثناء المباراة في كوبنهاغن. وانهار إريكسن، المتوج مع إنتر ميلان بلقب الدوري الإيطالي، فجأة وهو يركض بالقرب من الخط الجانبي للملعب. وشكل زملاء اللاعب حلقة حوله بينما كان المسعفون يحاولون إنعاش قلبه قبل نهاية الشوط الأول في المباراة المقامة ضمن منافسات المجموعة الثانية ضد المنتخب الفنلندي.

ويعد نحو عشر دقائق من سقوطه، تم اخراج اللاعب على حمالة، رفقة جهاز طبي ولاعبي المنتخب الدنمارك الذين بدا عليهم التأثر بشكل كبير، فيما قامت الجماهير المحلية بالتصفيق. وشاهد مصور من وكالة رويترز في المباراة إريكسن وهو يرفع يده بينما كان يتم حمله على محفة إلى خارج الملعب.

وغادر الفريقان بعد ذلك الملعب ورفع مسعفون أغطية لإخفاء اللاعب المصاب عن الأنظار. وقال بيير مرتيساكر، اللاعب الألماني السابق ومحلل القناة الثانية الألمانية (ZDF): "لا يمكن مواصلة اللعب، كلا. تفكيرنا (كله) مع كريستيان وعائلته"، بحسب صحيفة "بيلد".

سقط لاعب وسط منتخب الدنمارك كريستيان إريكسن مغشيا عليه أثناء لقاء بلاده مع فنلندا وخضع لإنعاش قلبي رئوي.

وهذه مشاهد صادمة تذكر بحالات دراماتيكية في ملاعب كرة القدم، على غرار كأس القارات 2003، عندما توفي الكاميروني مارك فيفيان فوي بسبب أزمة قلبية وهو في سن 28 عاماً، أثناء المباراة ضد كولومبيا.



وكتب الاتحاد الأوروبي (يويفا) على حساب الدورة الرسمي: "تم تعليق مباراة كأس أوروبا في كوبنهاغن بسبب حالة طبية طارئة".

ووقعت الدنمارك في مجموعة ثانية تضم بلجيكا وروسيا، اللتين تلعبان في وقت لاحق في سان بطرسبرغ. وكان مقرراً أن تلعب الدنمارك مباراتها الثانية ضد بلجيكا يوم 17 الجاري وروسيا في 21 منه.



ص.ش/ي.أ (رويترز، أ ف ب)