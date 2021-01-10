كأس ألمانيا: هولشتاين يفجر المفاجأة ويجرّد بايرن من اللقب

فجر هولشتاين كيل من الدرجة الثانية مفاجأة من العيار الثقيل بتجريده ضيفه بايرن ميونيخ من لقب بطل مسابقة كأس ألمانيا في كرة القدم عندما تغلب عليه 6-5 بركلات الترجيح إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2 الأربعاء (13 يناير/ كانون الثاني 2021) في ختام الدور الثاني.

وتقدم بايرن عن طريق سيرج غنابري في الدقيقة 14، قبل أن يسجل فين بارتليز هدف التعادل لكيل في الدقيقة 37. وفي الدقيقة 47 سجل ليروي ساني الهدف الثاني للفريق البافاري، قبل أن ينجح هوكا فاهل في تسجيل هدف التعادل لكيل في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وبعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 2 / 2، لجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين، انتهيا بالنتيجة نفسها، ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح. وسجل لهولشتاين كيل كل من هوكا فاهل وأرسلان وياني سيرا ولي جاي سونج ونيكلاس هاوتمان.

بينما سجل لبايرن كل من روبرت ليفاندوفسكي وجوشوا كيميش وتوماس مولر ودافيد ألابا ودوجلاس كوستا، وأضاع مارك روكا.

وسيواجه كيل صاحب المركز الثاني في دوري الدرجة الثانية الألماني، فريق دارمشتات في الدور الثالث من المسابقة.

خيبة لاعبي بايرن إثر خروجهم من بطولة الكأس.



وكان نادي بايرن ميونخ الألماني قد أعلن في وقت سابق اليوم الأربعاء أن لاعبه ليون جوريتسكا لن يسافر مع الفريق لخوض المباراة أمام هولشتاين كيل في الدور الثاني من بطولة كأس ألمانيا بسبب الإصابة. وتعرض جوريتسكا للإصابة في ربلة الساق (عضلة السمانة) خلال تدريبات الفريق.

كما افتقد هانزي فليك المدير الفني لبايرن في هذه المباراة أيضا لجهود كينجسلي كومان والمهاجم إيريك ماكسيم تشوبو موتينج.

أ.ح (أ ف ب، د ب أ)