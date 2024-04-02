ليفركوزن يتدرب على الترجيحيات قبل لقاء دوسلدورف بكأس ألمانيا

أكد تشابي ألونسو -مدرب باير ليفركوزن- أن فريقه أمام تحدٍّ كبير حين يواجه فورتونا دوسلدورف، أحد أندية دوري الدرجة الثانية، في نصف نهائي كأس ألمانيا لكرة القدم. فيما تدرب الفريق على ركلات الترجيح.

تدرب لاعبو باير ليفركوزن على ركلات الترجيح قبل مباراة الفريق ضد ضيفه فورتونا دوسلدورف -المقررة غداً الأربعاء (الثالث من نيسان / أبريل 2024)- بالدور قبل النهائي لبطولة كأس ألمانيا لكرة القدم، فيما قد يتمكن فيكتور بونيفاس -هداف الفريق- من العودة إلى الملاعب بعد طول انتظار.

وقال الإسباني تشابي ألونسو -مدرب ليفركوزن- إن بونيفاس لن يتواجد في التشكيل الأساسي للفريق في لقاء الغد، لكنه قد يحصل على بعض الوقت للعب بعد تعافيه من إصابة في أعلى الفخذ تعرض لها في مطلع كانون الثاني / يناير 2024.

بونيفاس متصدر ترتيب هدافي ليفركوزن الفريق القريب للتتويج

وصرح ألونسو للصحفيين اليوم الثلاثاء (الثاني من نيسان / أبريل 2024) قائلا إن "بوني موجود في الفريق. لا أعرف كم من الوقت يمكنه اللعب. ليس لمدة 90 دقيقة، لكن ربما لمدة 45 دقيقة أو ربما 30 دقيقة فقط. إن لديه عقلية قوية ولا يطيق الانتظار من أجل العودة إلى الملعب".

ويتصدر بونيفاس ترتيب هدافي ليفركوزن في بطولة الدوري الألماني (بوندسليغا) هذا الموسم برصيد 10 أهداف، علما بأنه أحرز 16 هدفا بمختلف المسابقات في الموسم الحالي.

وحافظ ليفركوزن -الذي تُوِّج بكأس ألمانيا عام 1993- على سجله خاليا من الهزائم في 39 مباراة لعبها هذا الموسم بجميع البطولات، كما أنه ممثل

دوري الدرجة الأولى الألماني الوحيد، الذي مازال متواجدا في المربع الذهبي ببطولة الكأس. في المقابل، يتواجد دوسلدورف في المركز الثالث بدوري الدرجة الثانية وفاز بكأس ألمانيا عامي 1979 و1980.

ويلتقي الفائز من لقاء ليفركوزن ودوسلدورف -في المباراة النهائية التي تقام بالعاصمة الألمانية برلين في 25 أيار/مايو 2024- مع الفائز من مباراة المربع الذهبي الأخرى بين كايزرسلاوترن -المنافس بدوري الدرجة الثانية- وساربروكن الذي يلعب بالدرجة الثالثة.

وبات ليفركوزن قريبا من التتويج بلقب الدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخه، في ظل ابتعاده بفارق 13 نقطة أمام أقرب ملاحقيه بايرن ميونخ، مع تبقي 7 مراحل فقط على نهاية المسابقة، كما يطمح للتتويج هذا الموسم أيضا بكأس ألمانيا وكذلك ببطولة الدوري الأوروبي التي صعد فيها إلى دور الثمانية.

وأكد ألونسو قائلا: "نعم، نحن الفريق الوحيد في الدوري الألماني الذي من السهل أن يتم تصنيفه على أنه المرشح الأوفر حظا للفوز بالكأس. لكن هذا لا يعني أي شيء. نريد أن نغتنم فرصتنا للعب في النهائي".

يمثل فيكتور بونيفاس أحد مفاتيح الخطورة عند ليفركوزن، وهوهداف الفريق هذا الموسم في بطولة الدوري صورة من: Chai v.d. Laage/(IMAGO

الإسباني ألونسو -مدرب ليفركوزن- يتطلع إلى الفوز كمدرب

وشدد مدرب ليفركوزن "نتوقع منافسا جيدا غدا. إنهم في حالة جيدة حقا. إنها مباراة في قبل النهائي لكلا الفريقين، وفرصة كل نادٍ كبيرة للعب في النهائي. سنبذل قصارى جهدنا للذهاب إلى برلين". وتابع ألونسو تصريحاته قائلا: "نحن مستعدون لجميع السيناريوهات، بما في ذلك ركلات الترجيح. لكن هدفنا هو حسم المباراة في الوقت الأصلي. لقد قمنا بعمل جيد حتى الآن، لكننا لم نفز بعد بأي شيء مع هذا الأداء الجيد".

ويتطلع ألونسو -البالغ من العمر 42 عاما- إلى الفوز بكأس ألمانيا كمدرب، بعد أن سبق له التتويج باللقب كلاعب عام 2016 بقميص بايرن ميونخ. وقال ألونسو عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لناديه "سنكون أمام تحد كبير غدا، لن نتعامل مع المباراة باستخفاف". وأشار المدرب الإسباني إلى أن "الوصول للمباراة النهائية هو إنجاز عظيم للاعب كرة القدم، وتجربة استثنائية للنادي أيضا، لذا نتطلع لتحقيق الفوز غدا". وشدد ألونسو "ستكون مباراة صعبة، لأن المنافس فريق مرن يجيد الاستحواذ على الكرة وبإمكانهم أيضا الاعتماد على الهجمات المرتدة، وسيخوضون اللقاء بحماس كبير، ونحن أيضا".

واضاف تشابي ألونسو "نحتاج إلى دعم جماهيرنا غدا لاغتنام هذه الفرصة الكبيرة، لأن حماسهم يتطاير في أجواء الملعب، وجماهيرنا تتطلع أيضا للمباراة النهائية في برلين، وسنفعل كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك". واختتم مدرب ليفركوزن تصريحاته قائلا: "نهائي الكأس في برلين مباراة لها طابع خاص، ولدي ذكريات رائعة ومميزة، فهي يمكن مقارنتها بنهائي دوري أبطال أوروبا، فالكل يريد معايشة أجواء هذه التجربة".

ع.م/ف.ي (د ب أ)